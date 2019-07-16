 Пентагон рассмотрит возможность долгосрочной программы поддержки Украины в сфере безопасности, - Эспер

Об этом он заявил в ответ на вопросы сенаторов США в рамках процедуры утверждения на должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу подробнее оценивание в этом вопросе с командующим Американского командования в Европе, заместителем министра обороны по политическим вопросам и председателем Объединенного комитета начальников штабов", - подчеркнул Эспер.

Он также обратил внимание на внешние факторы, такие как длительные процессы заключения контрактов и осуществления закупок, которые ограничивают способность быстро поставлять вооружение в контексте Инициативы поддержки Украины в сфере безопасности (USAI). Вместе с тем, он положительно оценил возможность утверждение многолетней программы помощи Украины в сфере безопасности и обороны.

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"Хотя Министерство обороны США пока способно обеспечивать самые оперативные потребности Украины через USAI, возможность освоить средства в течение многолетнего периода может дать потенциальную возможность Пентагону поддержать комплексные возможности по обстоятельствам, например, по летальным системам морской обороны", - заметил Эспер.