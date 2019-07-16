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 В Киеве задержан мужчина, пытавшийся переправить наркотики в СИЗО при помощи квадрокоптера, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полиция задержала мужчину при попытке переправить с помощью квадрокоптера наркотики на территорию следственного изолятора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве задержан мужчина, пытавшийся переправить наркотики в СИЗО при помощи квадрокоптера, - Нацполиция 01

Вчера около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится мужчина, который ведет себя подозрительно. Следственно-оперативная группа задержала молодого человека с наркотическим веществом.

В Киеве задержан мужчина, пытавшийся переправить наркотики в СИЗО при помощи квадрокоптера, - Нацполиция 02

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Правоохранители установили, что парень с помощью квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном. Криминалисты изъяли запрещенную субстанцию, а правонарушителя, 1999 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Киеве задержан мужчина, пытавшийся переправить наркотики в СИЗО при помощи квадрокоптера, - Нацполиция 03

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137891
 
 
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Теперь умелец сможет лично рассказать сидельцам как он все прокукарекал.
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Решил охранников дополнительного заработка лишить, негодяй.
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Дивлячись на Зеленського, чи не час легалізувати наркотики?
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Та не можу вже дивитися на цю пику, як терпіти?
У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4115
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не смотрел, если честно, вряд ли посмотрю, если речь о фильме)
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Сочувствую, это конечно тяжело разкладывать видеоряд с нескольких тысяч однотипных кадров чтобы выбрать 6.
Ну ничего, ещё 2 недельки потерпите, а после выборов Вам никто уже за это платить не станет, пойдете на обычную работу, там разнообразие.
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К сожалению это не возможно, т.к. Ваш кумир&Co, если и преодолеет 5% барьер, то в притирочку, а с 17 депутатами много не легализуешь.
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Кудесник прямо. Его б голову да мне б в руки - мы такого напридумывали аж страшно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве задержан мужчина, пытавшийся переправить наркотики в СИЗО при помощи квадрокоптера, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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