 В Киеве задержан мужчина, пытавшийся переправить наркотики в СИЗО при помощи квадрокоптера, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится мужчина, который ведет себя подозрительно. Следственно-оперативная группа задержала молодого человека с наркотическим веществом.

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Правоохранители установили, что парень с помощью квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном. Криминалисты изъяли запрещенную субстанцию, а правонарушителя, 1999 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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