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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9214) Добкин (940) допрос (1166)

 ГПУ вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича

Народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) по делу о покушении на беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, повестка опубликована на сайте ГПУ.

Добкина приглашают в управление специальных расследований Генпрокуратуры 25 июля на 11.00.

В документе уточняется, что Добкин проходит по делу как свидетель.

Согласно информации в повестке, уголовное производство открыто "по факту совершения в период с 21 февраля по 22 февраля 2014 года неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на умышленное убийство бывшего президента Украины Виктора Януковича".

Повестка направлена по месту жительства Добкина в Харькове.

18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

Источник: https://censor.net.ua/n3137890
 
 
 Топ комментарии
 
О, скоро Яныку будем платить за моральный ущерб и попытку люстрировать внука
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Турбує як там справа порушена проти сталіна і берії
Коли нарешті луценко наважится вручати підозру
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Это не фантазии а первые шаги к юридическому обоснованию якобы "государственного переворота" с дальнейшей делегитимизацией всех политических событий, произошедших после 22.02.2014 года.
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О, скоро Яныку будем платить за моральный ущерб и попытку люстрировать внука
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Дійсно, люди з IQ більше 24.75 знають, що генплокулолом є пан Луценко. І саме він дає "зелене світло" ось таким "разследованиям".
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Не треба лишній раз нагадувати що парашенко відсмоктав, і більшість людей(73%) просто плюнула в його брехливі морду
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Турбує як там справа порушена проти сталіна і берії
Коли нарешті луценко наважится вручати підозру
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Ось на це тратять гроші з наших податків? Розслідувати фантазії овоча?
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Это не фантазии а первые шаги к юридическому обоснованию якобы "государственного переворота" с дальнейшей делегитимизацией всех политических событий, произошедших после 22.02.2014 года.
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Таки да.Тихой сапой всё вернется на круги своя.
І зацвіте ЗеБенін садочок коло хати ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича - Цензор.НЕТ 6661
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«В документе уточняется, что Добкин проходит по делу как свидетель. Источник: https://censor.net.ua/n3137890»

Добре, що уточнили, а то відразу подумалось: «Ай да Міша ! Айда .........!»

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- Мою машину обстреляли из автоматического оружия. Но когда я осмотрелся, то я понял, что это были выстрелы изнутри...
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Да блин. Ведь можно было в 2014 уничтожить всю ету мразь и сейчас бы была совсем другая Украина. Теперь к сожалению мы на краю обрыва. Сзади голодная стая волков, впереди пропасть.
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Хто? !
Оці 73,22% що фактично, через 5 років прголосували за Янека?
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Ага. а в 2014 проголосовали за Парашенка 54% ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича - Цензор.НЕТ 2403
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Саме ті 55%, що голосували за однотурового...
Але прогрес на лице... Пацієнт виздоровлює.

І є всі шанси на повне одужання... Бо організм в цілому викидає нафік чудородні тіла: кучма овоч ющ пєтя... Організм переборов всі хвороби, які маскувались під сам організм...
Тепер вибір у 73% або організм знищить його, або він буде працювати на державу...
Але тепер у огрганізму є як мінімум 100 тисяч клітин які навчилися вбивати... І на місці вище описаних вірусів я б задумався про безпеку свою і своїх діток... Маю чуйку що сімям бактерій прийдеться дуже скрутно...
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Цю мерзоту можна було взагалі не допустити до влади в 2010 році, але мудрий нарід віддав владу дамбаським бандюкам. Аби не Юлька.
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Тоесть Жулька самая честная и порядочная из них? ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича - Цензор.НЕТ 3803Да. Все с тобой ясно, если ты не понял что Жулька всем тем бандюкам и соевым и рыговским форы даст.
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Ну а тепер абинеюльки мають окупований Крим, війну на Думбасі і розграбовану країну, *********.
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Это когда яйцом или когда были выстрелы изнутри? ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича - Цензор.НЕТ 4524
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Хм... Кацапи заявляють що вже восени Зеленський урочисто передасть владу Януковичу. Невже правда?
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Так тікай скоріше до Польщі, як ти, брехло, обіців тут в квітні.
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Та я ж тобі уже разів 20 казав- мені ще на Майдані зелень вішати.
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Тобі для початку треба навчання в школі завершити, вішатель.
Скоріше б вже у вас канікули завершились та вас обдарованих тут поменьшало.
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Це тобі шифровку кацапи прислали.
Хм...Сьогодні ж місячне затемнення і у хворих починаються марення,понятно
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Лучше бы его поспрашивали про сепарский шабаш, который они с гепой замутили в 14 году, бегали тут как обосраные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича
 
 
 
 
 
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