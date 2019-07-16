Как передает Цензор.НЕТ, повестка опубликована на сайте ГПУ.
Добкина приглашают в управление специальных расследований Генпрокуратуры 25 июля на 11.00.
В документе уточняется, что Добкин проходит по делу как свидетель.
Согласно информации в повестке, уголовное производство открыто "по факту совершения в период с 21 февраля по 22 февраля 2014 года неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на умышленное убийство бывшего президента Украины Виктора Януковича".
Повестка направлена по месту жительства Добкина в Харькове.
18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.
ГПУ вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича
Народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) по делу о покушении на беглого экс-президента Виктора Януковича.
Как передает Цензор.НЕТ, повестка опубликована на сайте ГПУ.
Коли нарешті луценко наважится вручати підозру
І зацвіте ЗеБенін садочок коло хати
Добре, що уточнили, а то відразу подумалось: «Ай да Міша ! Айда .........!»
Оці 73,22% що фактично, через 5 років прголосували за Янека?
Але прогрес на лице... Пацієнт виздоровлює.
І є всі шанси на повне одужання... Бо організм в цілому викидає нафік чудородні тіла: кучма овоч ющ пєтя... Організм переборов всі хвороби, які маскувались під сам організм...
Тепер вибір у 73% або організм знищить його, або він буде працювати на державу...
Але тепер у огрганізму є як мінімум 100 тисяч клітин які навчилися вбивати... І на місці вище описаних вірусів я б задумався про безпеку свою і своїх діток... Маю чуйку що сімям бактерій прийдеться дуже скрутно...
Скоріше б вже у вас канікули завершились та вас обдарованих тут поменьшало.
Хм...Сьогодні ж місячне затемнення і у хворих починаються марення,понятно