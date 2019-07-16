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Все про:Зеленский (2159) Путин (24920) пленные (450) Волкер Курт (460)

 Успешный обмен пленными будет результатом прямого взаимодействия между Зеленским и Путиным, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер надеется, что РФ согласится на обмен пленными в результате прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

Об этом Волкер написал своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями", - написал Волкер.

По словам американского дипломата, если обмен состоится, это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина".

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Напоминаем, 16 июля заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко сообщил, что дипломатические советники Нормандского формата на встрече 12 июля договорились о проведении в течение месяца обмена определенного количества пленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3137889
 
 
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Уже и Волкер понимает пользу прямых переговоров, а зрадофилам до сих пор все не так.
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Зрадофіли вони ніяк не второпають, що їх час минув.Гарно- погано, то вже вирішить її Величність Історія, але вороття вже не буде.
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Та да. І "лупали ту скалу". Кидали, поверталися, але ж вистояли і перемогли!!
Нікчемний старий дідуган галасає як навіжене схоже на курку з відрубаною головою і його прихвостні щось кудахтають. Так кумедно спостерігати за агонією тих, хто ввів в цей стан Країну.
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ага он завел страну... а этот страну утеряет..... разницу понимаете или нет...бобики зелено болотные.... Успішний обмін полоненими буде результатом прямої взаємодії між Зеленським і Путіним, - Волкер - Цензор.НЕТ 3518
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Ну для того, щоб її "утеряти" спочатку потрібно було завести.
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Ну, нквд-исти, знищивши УПА, теж так думали.
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****- убийца. Давайте об жтом не забывать.
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Моряков из за этого, путем договоренности, возвращать нельзя, я правильно понимаю соеголовых？
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какие нах пленные??

24 чел освободили -240 за прошлый год убили....

волкир действует по указке трампа - а как пел как пел - типа ссамый справедливый волкир -
....и сдулся,
и понятно пачему -
должностя, бабки, ишо раз должностя... ишо раз бабки...
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Если сейчас тенденция разговаривать с ******, начиная с Трампа, то это должно быть по максимуму в открытую
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А может не о процессе прямого взаимодействия который будет бесконечным с потерей Крыма и Донбасса а о том как обуздать кремлевского подонка.Такое впечатление что эти советники балдеют от происходящего с глубоким безразличием и иногда высказываются для проформы...
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Не дайте парашке сдаться или легко сдаться, путлу легко от вас избавиться - вы должны стать их кашмаром.
Украина должна все получить и добиться всего очень тяжело-на грани излома, на грани разрыва ваших мускул, чтобы они вылились силой в гранит. Чтобы поколенная память сохранялась максимально долго с регулярными саморегуляциями к самосохранению и народ был приучен понимать все очень тонко и чтобы каждый кто в теме мгновенно мог выстраивать логические цепочки на десятилетия, столетия и тысячилетия вперед. Стать обществом 4-го и выше тысячилетия суперсплоченному и самоорганизующему по общим интересам за мгновение и приводящими в действие планы на тысячи лет и строго выполняемые их через 50 или тысячу поколений, как это делали ваши предки этрусски и трипольцы, когда ходили ровно на тысячу лет в индию и оставляли после себя на тысячелетия веды, касты и прочее. Или ходили на территорию италии, где стали осознанно топливом для создания тысячелетнего рима, передав ему все знания и достижения, начиная с акведуков, таким образом создавшим эту цивилизацию и являясь ее продолжением через Возрождение.
Если парашкинцы очень легко будут отдавать моряков через опущенных(предателей - бойки, шуфричи и прочая шерсть), не принимайте их или не принимайте их за отпущенных, пусть сидят где-то дома на зарплате до полного поражения путла и парашки. Только после этого их можно торжественно принимать как героев. Но не полученных через опущенцев типа лысой лживой правильноговорильной жидовской крысы рабиновича и иже с ним. Моряки должны быть получены на правильных ваших условиях.
Гнобить кацапов нужно днем и ночью, в удовольствие или в тяжесть, на смерть или жизнь, так чтобы они ползали на коленях где-нибуть в конгрессе сша и слезно просили избавить их от епаnутых укров и чтобы те от них отстали.Вы должны быть ихним кошмаром, ихними худшими демонами, руцдурачки вами должны пугать своих детеношей. Вымотайте их так, чтобы они при встречи с вами с дикими воплями бросались и забивались в самый дальний возможный угол и заранее обходили вас двадцатой дорогой.
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Глупо думать что Ху*ло просто так отдаст нам пленных. Скорее всего будет подковерный договор с Зеленским.
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Вони повинні випустити моряків,без будь-яких обмінів.
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А вообще какие полномочия к Волкера? Да никаких, с таким успехом можно и бабку, что семечками торгует послушать!
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Ніяких. Він агент кремля. Да? Я правильно написала???
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Хто з нас не ласував смачними яблукам - ренетом Симиренка. Не всім відомо, що яблуко це було «репресоване» так само, як його творець Левко Симиренко. Сорту змінили назву й витіснили з України, щоб стерти з пам'яті імена славного роду. Цікава стаття:

http://www.golos.com.ua/article/319232


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУспешный обмен пленными будет результатом прямого взаимодействия между Зеленским и Путиным, - Волкер
 
 
 
 
 
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