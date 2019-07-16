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 Происшествия, Общество
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 "Нужно очень хорошо подумать", - Аброськин предостерегает граждан от поездок в оккупированный Крым

Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин предостерег граждан Украины о том, что в оккупированном Крыму часто нарушаются права человека и посоветовал подумать перед тем как ехать на полуостров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "В последнее время ежедневно административную границу с оккупированной территории АР Крым пересекает от 8 до 10 тысяч граждан Украины, для сравнения в зимне-весеннее время в два раза меньше.

Из интересного - согласно проведенного анализа-опроса жителей аннексированного Крыма, большая часть уходит от ответа о нарушении прав человека со стороны оккупационных властей.

В то же время установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют тех граждан Украины, которые имеют регистрацию на материковой части Украины и впервые пересекают линию разграничения. Проверки продолжаются не менее часа и большую часть таких граждан доставляют в Джанкой, Армянск или Симферополя, где проводятся долговременные допросы.

Поэтому гражданам Украины, которые приняли решение впервые с момента оккупации выехать на отдых в Крым, нужно очень хорошо задуматься".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщает о задержании украинцев на админгранице с оккупированном Крымом

Источник: https://censor.net.ua/n3137888
 
 
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Придурков предостерегать напрасно
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ЗЕ ехало на Тесле на платформе - его руль выше крыши проезжающего мимо джипа)) Вот как снимается так и рулит страной Д(з)ЕБИЛ! смотрите его обращение к избирателям за рулем продвинутой иномарки - тупэ дытынча граеться в преЗЕка
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Знайомтеся: це Антон Литвиненко, лейтенант, офіцер десантно-штурмових військ ВСУ після закінчення в цьому році навчання і отримання пагонів офіцера:
"Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2586
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Придурков предостерегать напрасно
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"Мыши плакали, кололись, но всё равно продолжали грызть кактус...")
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ЗЕ ехало на Тесле на платформе - его руль выше крыши проезжающего мимо джипа)) Вот как снимается так и рулит страной Д(з)****! смотрите его обращение к избирателям за рулем продвинутой иномарки - тупэ дытынча граеться в преЗЕка
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А чего бояться? Зеклоун-черт уже дал команду оборудовать КПП с Крымом, значит все ОК, да зедебилы.
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Тю, так що, Зеленський дарма дав наказ облагородити пп з Кримом?
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Знайомтеся: це Антон Литвиненко, лейтенант, офіцер десантно-штурмових військ ВСУ після закінчення в цьому році навчання і отримання пагонів офіцера:
"Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2586
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Ну и на кого он будет работать? Думаю всем понятно. С таким падлом неизвестно когда оно предаст и нож в спину вставит. Глупо думать что росийские спецслужбы его уже не звербовали. Они то знали что он едет в крым еще до того как он пересек КПП. "Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4921
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8-10 тыс. ежедневно? Страна предателей и дебилов. Одни ездят к окупантам на пироги другие сидят под пулями, дождем и снегом в окопах, третьи гниют в росийском плену. Что же за гнилой народ такой
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"Нужно очень хорошо подумать"

Это ж прям триггер-слово какое-то. После этого все попрутся в Крым назло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нужно очень хорошо подумать", - Аброськин предостерегает граждан от поездок в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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