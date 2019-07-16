 "Нужно очень хорошо подумать", - Аброськин предостерегает граждан от поездок в оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "В последнее время ежедневно административную границу с оккупированной территории АР Крым пересекает от 8 до 10 тысяч граждан Украины, для сравнения в зимне-весеннее время в два раза меньше.

Из интересного - согласно проведенного анализа-опроса жителей аннексированного Крыма, большая часть уходит от ответа о нарушении прав человека со стороны оккупационных властей.

В то же время установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют тех граждан Украины, которые имеют регистрацию на материковой части Украины и впервые пересекают линию разграничения. Проверки продолжаются не менее часа и большую часть таких граждан доставляют в Джанкой, Армянск или Симферополя, где проводятся долговременные допросы.

Поэтому гражданам Украины, которые приняли решение впервые с момента оккупации выехать на отдых в Крым, нужно очень хорошо задуматься".

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