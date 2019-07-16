 Искусственный интеллект, космос, гиперзвуковое оружие и киберпространство, - в Пентагоне назвали сферы конкуренции с РФ и Китаем

Об этом заявил командующий сухопутными силами США Марк Эспер во время слушаний в Сенате США по утверждению его кандидатуры на пост главы Пентагона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В рамках стратегического противостояния с Россией и Китаем Пентагон планирует особое внимание уделить применению технологий искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия, а также развивать кибервозможности и космические силы США, подчеркнул Эспер.
Стратегическое противостояние должно сочетаться с мерами противодействия Северной Корее и Ираку, преодолением терроризма, добавил он.
Три приоритета для Пентагона, которые озвучил Эспер сенаторам, остаются практически неизменными в течение последних лет:
- Развитие вооруженных сил, повышение боеготовности и модернизация. "Здесь цель - сдерживать войну. И этого можно достичь наличием военных сил, которые преобладают по всем направлениям. Тогда, противники расценят, что дипломатия - лучший вариант", - отметил чиновник.
- Поддержка альянсов и привлечение новых партнеров. "Мощная сеть стран, объединенных общими убеждениями - преимущество, которого наши противники не имеют", - добавил Эспер.
- Увеличение эффективности работы Пентагона.
Война в киберпространстве продолжается, подчеркнул чиновник.
"Мы постоянно противостоим таким странам, как Россия или Китай, которые пытаются похищать наши технологии, влиять на выборы, распространять дезинформацию о Соединенных Штатах. В плане обороны мы уязвимы - как правительство, так и частный сектор. В сфере нападения - мы имеем большие возможности".
Среди таких атакующих возможностей в киберсферы, Эспер особо отметил 13-й президентский меморандум по национальной безопасности, утвержденный президентом США Дональдом Трампом в прошлом году, который предоставил военным полномочия проводить "атакующие кибероперации". Эспер выразил уверенность, что попытки кибервмешательств в последующие американские выборы будут безуспешными.
Всього в 1969-1972 роках в рамках програми Apollo астронавти США ШІСТЬ разів висаджувалися на поверхню Місяця.
Цензор, 50 - років пройшло !
50 years ago, Apollo 11 launched holding astronauts that would soon make history and walk on the moon. Today, under the leadership of President @realDonaldTrump
, The US has rededicated itself to deep space exploration to the Moon , Mars, and beyond! # Apollo50th
On this day, when we commemorate the fifth anniversary of the tragic downing of Malaysia Airlines Flight MH17, which led to the death of 298 innocent people, our hearts are with all those who lost their loved ones and we continue to share their grief.
The EU calls on Russia to accept its responsibility and cooperate fully with the ongoing investigation. The EU expresses its full confidence in the independence and professionalism of the legal procedures that lie ahead.»
хороший кацап мертвый кацап=))
https://www.facebook.com/UkropSoft/videos/453882085169270/
Контрабанда против этого детский лепет.
Самого большого вреда украине, кроме олигархической мафии ворования бюджета, приносят экссбушные рейдерские группировки с депутатами-паравозами в вр(покупают места через мажоритарку), которые никогда не ходят в раду.А занимаются прослушкой, подсматриванием с задействованием всего сбушного инструмента для нахождения любых денежных потоков больше 50 000 $. Тоесть если прослушка телефонов по ключевым словам или наружка или внутрёжка или оборот документов или сбушники в налоговой или любая другая ихняя фишка поймала потоки более 50000$, такое предприяитие при помощи подготовки юридических документов и депутатов-паравозов в вр будет отрейдено и перепродано. Это самое токсичное что может быть в украине - оно просто не дает украине развиваться и косит все под ноль до уровня уганды в африке-сжигает все ростки IT и других компаний, только богуслаев с путинской крышей по моторам к миль вертолетам смог устоять в украине от них до 2013года - все остальное похерено, а они только здрастовали и с тех времен рейдерство только цвело(сколько было попыток угнать южмаш, антонов давно на лопатках и дрыгается в конвульсиях и тд).В этих воровских организмах существует и карательные механизмы,которые уничтожают всех, кто сможет наблизится к этим группировкам по лекалам кгб-автоаварии с летальным исходом или сердечная недостаточность или такое к чему не прикопаешься будет максимально выглядеть природне. Для детектирования сбушных очень скрытных организованных группировок придется запрашивать спецслужбы англии, франции, сша.
Иными словами, когда вам обещают говорящие головы в зомбоящике достаток и что-то там развитие это все профанация и пицдеwь изначально, так как они даже не понимают изза чего украина самая нищая и громкие слова IT, инкубаторы это все куйня постная - они все будут скошены сбушными мафиями под ноль. И ничего в принципе в украине невозможно,не говоря о тотальной их лжи, только деградация в демократических условиях.
Тоесть НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ-как бы они не чесали по ушам, даже если бы реально хотели. Все будет как прежде - скатывание к африке.
Антикоррупционный суд нужно срочно принимать.
Беня на очереди🤔
On this day, when we commemorate the fifth anniversary of the tragic downing of Malaysia Airlines Flight MH17, which led to the death of 298 innocent people, our hearts are with all those who lost their loved ones and we continue to share their grief.
The European Union reiterates its full support for all efforts to establish truth, justice and accountability for the victims and their next of kin, in accordance with UNSC Resolution 2166.
In this context, the EU welcomes the announcement by the Joint Investigation Team on 19 June 2019 that criminal charges will be brought in the Netherlands against four individuals.
The EU calls on Russia to accept its responsibility and cooperate fully with the ongoing investigation. The EU expresses its full confidence in the independence and professionalism of the legal procedures that lie ahead.
Разве в ЦРУ не знают, что всего этого в рф нет? А у нас любой стецьок знает...