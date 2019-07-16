 Искусственный интеллект, космос, гиперзвуковое оружие и киберпространство, - в Пентагоне назвали сферы конкуренции с РФ и Китаем

Об этом заявил командующий сухопутными силами США Марк Эспер во время слушаний в Сенате США по утверждению его кандидатуры на пост главы Пентагона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В рамках стратегического противостояния с Россией и Китаем Пентагон планирует особое внимание уделить применению технологий искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия, а также развивать кибервозможности и космические силы США, подчеркнул Эспер.

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Стратегическое противостояние должно сочетаться с мерами противодействия Северной Корее и Ираку, преодолением терроризма, добавил он.

Три приоритета для Пентагона, которые озвучил Эспер сенаторам, остаются практически неизменными в течение последних лет:

Развитие вооруженных сил, повышение боеготовности и модернизация. "Здесь цель - сдерживать войну. И этого можно достичь наличием военных сил, которые преобладают по всем направлениям. Тогда, противники расценят, что дипломатия - лучший вариант", - отметил чиновник. Поддержка альянсов и привлечение новых партнеров. "Мощная сеть стран, объединенных общими убеждениями - преимущество, которого наши противники не имеют", - добавил Эспер. Увеличение эффективности работы Пентагона.

Война в киберпространстве продолжается, подчеркнул чиновник.

"Мы постоянно противостоим таким странам, как Россия или Китай, которые пытаются похищать наши технологии, влиять на выборы, распространять дезинформацию о Соединенных Штатах. В плане обороны мы уязвимы - как правительство, так и частный сектор. В сфере нападения - мы имеем большие возможности".

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Среди таких атакующих возможностей в киберсферы, Эспер особо отметил 13-й президентский меморандум по национальной безопасности, утвержденный президентом США Дональдом Трампом в прошлом году, который предоставил военным полномочия проводить "атакующие кибероперации". Эспер выразил уверенность, что попытки кибервмешательств в последующие американские выборы будут безуспешными.