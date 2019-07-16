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 Политика Украины
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 Работа окружной избирательной комиссии полностью парализована, - председатель ОИК 94 округа

Полиция ворвалась в помещение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 и полностью парализовала процесс подготовки к выборам 21 июля.

 Об этом заявила председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 Светлана Цыганий на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

По ее словам, члены окружной избирательной комиссии стали объектом давления некоторых участников выборов, которые используют репрессивную правоохранительную систему в своих целях.

"Около 13.00 десять представителей Национальной полиции вошли в помещение окружной избирательной комиссии №94, что прямо запрещено законом, под предлогом вручения членам комиссии повесток. В них сказано, что в органы досудебного следствия им надо прийти 19 и 20 июля. Члены окружной избирательной комиссии номер 94 стали фигурантами надуманных уголовных дел, возбужденных по заявлениям неизвестных лиц. Их пытаются запугать, а работу комиссии – сорвать", – подчеркнула Светлана Цыганий.

По ее словам, вызов на допрос накануне выборов является ничем иным как попыткой сорвать избирательный процесс в округе. Поскольку именно 19 июля комиссия должна принять от ЦИК бюллетени и раздать их участковым избирательным комиссиям.

"Работа комиссии полностью парализована, люди напуганы и не понимают, что происходит. Мы расцениваем это как неприкрытое давление на членов комиссии и попытку сорвать подготовку ко дню голосования 21 июля", – рассказала председатель ОИК.

Светлана Цыганий отметила, что за этой акцией стоят политические взяточники, которые неоднократно угрожали членам комиссии, обещая привести полицию, пытались сорвать рабочие заседания комиссии и таким образом полностью парализовать процесс подготовки к выборам.

"Похоже, что правоохранители выполняют политический заказ, нарушая при этом закон. Я хочу обратиться к господину Авакову: неужели это та полиция, на которую мы все заслуживаем после стольких лет реформ?" – заявила председатель ОИК.

Председатель окружной избирательной комиссии также отметила, что комиссия обратилась к международным наблюдателям, в том числе к представителям ОБСЕ, чтобы они дали оценку попыткам сорвать избирательный процесс в 94 округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3137885
 
 
 Топ комментарии
 
ничему уродов история не учит.. ну ну...
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Чомусь пропала остання фраза тексту новини: «Напомним, один из кандидатов в народные депутати по 94 округу Игорь Мосейчук не один раз прямо угрожал членам ОИК.»
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Так зеля пытается уже самих избирателей к урнам не допустить а то вдруг не зЕ того проголосуют .
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А шо хотели-то? За шо парализовали???
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один из кандидатов в народные депутати по 94 округу Игорь Мосейчук не один раз прямо угрожал членам ОИК.
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94 округ там Кононеко баллотируется, там Васильково... там вечный кипеш на выборах, там ещё после президентских всё не остыло
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Мосейчук - это тот жирный похудевший с тросточкой???
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Аваков слуге урода услужить пыжится .
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Чомусь пропала остання фраза тексту новини: «Напомним, один из кандидатов в народные депутати по 94 округу Игорь Мосейчук не один раз прямо угрожал членам ОИК.»
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фраза випала бо тоді багато що стає зрозуміло
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Игорь Мосуйчук там - средняя нога Дубинского .
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Это Васильковский и Обуховский районы (Киевская обл.), окружком находится в Обухове.
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Так зеля пытается уже самих избирателей к урнам не допустить а то вдруг не зЕ того проголосуют .
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ничему уродов история не учит.. ну ну...
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Ой, ну что Ви говорите)
А в Одессе, на 134 округе, председателем избирательной комиссии является гражданская жена депутата Геннадия Чекиты, который баллотируется там же...
И ничего, пипл хавает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабота окружной избирательной комиссии полностью парализована, - председатель ОИК 94 округа
 
 
 
 
 
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