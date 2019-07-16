 Экстрадиция Фирташа в США может затянуться до осени, - австрийский суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Как заявили, в Земельном суде Вены по уголовным делам Дмитрий Фирташ обратился в суд для возобновления дела и подал документы. Также еще не назначена дата экстрадиции Фирташа.
"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решения суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытой деле, я не думаю, что она будет завершена ", - сообщила спикер суда Кристина Зальцборн.
Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.
Это ваш газпромовский овощ,а не *****
🤔
Или куда он денется?
🤣🤣
Очень кстати.
Вы намекаете, что Зеленский это Чаушеску - 2?
Не спорю с вами - но очень возможно.... и Леночка вместе с ним... может быть может быть....
може сам в омеригу попросится
А они про Пэдру беспокоятся.
Как будто это пэдро у газпрема в доле был.
6 год
Українці, вітаю із перемогою! Конституційний Суд України визнав КОНСТИТУЦІЙНИМ закон про декомунізацію!
Не було б цього рішення, якби ми з вами мовчали. Якби не виходили на пікети й не здіймали галас у ЗМІ. Ми висловили свою позицію, запевнили, що не відступимось, переконали, що не дозволимо знищити Україну. Тому і перемогли.
Так само маємо зробити на виборах. Мобілізувати всі сили і захисти нашу свободу.
Є Свобода - буде Україна!
Україна - понад Усе!
Петр трусливый, алчный, циничный и недалекий. Марина крайне жестокая и не смотря на свой вид, принимает безумные решения
Все 5 лет каденции Петра Порошенко, страной на самом деле правила Марина Порошенко.
Петр Порошенко крайне трусливый, алчный, циничный и недалекий человек, что не скажешь о его жене Марине.
Все кто знает семью Петра Порошенко подтвердят, что главную скрипку в их семье играет Марина Порошенко и Петр Порошенко не принимает абсолютно никаких решений без согласия Марины.
Марина Порошенко крайне жестокая женщина и не смотря на свой милый вид, она принимает безумные решения.
Она выросла в очень богатой семье партийного функционера ЦК КПСС высшего звена и с самого детства Марина жила в другом мире.
https://ua24ua.net/ukrainoy-pravila-marina-poroshenkoi-ego-gena-v-tochnosti-povtoryayut-sudbu-chaushesku-foto-video/
😁
А зачем к нему пэдро в Вену ездил?
Или вы соврамши как всегда были?
Так дополните свою историю для правдоподобности.
Фирташ зная что пэдро совсем не главный в семье как раз и назначил Марину выполнять его поручения.
Будем в голивуд продавать сценарий.
Интересный источник информации.
Ничего,как возьмут его осенью сдаст настоящих своих подельников в страшной тюрьме Гуантанамо.
Неужели фрау за ***** волнуется?
главное то одно - Фирташу ГАПЛЫК!!!!
И ожидаемо Беня, Богдан и зеленое … о
http://ua24ua.net/ot-poroshenko-do-klimkina-i-naeva-u-kogo-iz-pravyashchey-tusovki-est-rodstvenniki-v-krimu-i-rossii/
😁
Они грязные.
Нетрадицционно сориентировался, видать.
🐱
🤔
А че это тупой от шмали амстердамовский ******** шарийковый там так брыкает? Чето там кацапы угрожают взорвать-значит в ответ парашке по делам их.Они че думают что этот недоразвитый кусок гавна как в своих роликах разорвет мозги всем украинцам своей кацапской "правдой" о мышебратстве или адинароте?
Агрессора не предают, агрессора уничтожают.При попытке слушать это говно невозможно как оно перекручивает и лжет. Хватает послушать один ролик и больше смотреть на это говно не хочется. Но кацапам такая ложь заходит на ура - ведь лгать и себе тоже этим рабам очень нравится, лишь бы хвалили раба, что он рабствует есть очень правильно. 2 чекистких приема это гавно использует - перекручивание фактов и выпячивание незначительных мелочей, которые не имеют никакого значения для причинно-следственной логики и важно с крывыми присмехуечками своего кривого ***** подают как важную правду.Ну все как в кацапской пропаганде с выпячиванием всякого мелкого дерьма и прималчиванием действительно важного.
Ну,, например одно запомнилось что это дебильное там чесало что расею невозможно удавить это как удавить слона. Во первых удавили даже более крупного динозавра как сср, а такое хиленькое дерьмо как бензоколонка удавить нужно отключить лишь от свифта или взорвать в украине нефтепровод и этот виртуальный слон сдуется со сдыханием миллионов кацапов с голодухи и тут же запищит как обосранная болонка - дайте куринных американских карачков как в 90х, чтобы кацапы не дохли.Без американского лендлиза даже в войне с **********-пере********** немцами бы не победило.
Эти красные шары что он там напридумал своей ******** буйной фантазией это вообще что он этим хочет сказать? Что его в украине нужно поймать за его красноперые шары и приковать наручниками за чекисткие шары к игральному аппарату пусть там совокупится в эктазе и это больное ******* все свои полученные от чекистов и youtuba деньги.Нет, ну ради справедливости есть в нем кое-что интересное, как например ******** упоротость, которая у него дороже денег в отличии от тотально коррупционного типа как свинарчука, но нет, не в этой жизни - он ее засрал руцмиром лживых дураков, у которых все посроено на лжи и профанации и кроме 9мая у них ничего святого НЕТУ. НЕТУ.И чекисты со всеми своими ментальными специнструментами даже не способны придумать новую ложь для своих рабских дуракоф.А руцмир дураков смывается только кровью. Замочит шмарий на передовой десяток-другой кацов с видеоподтверждением в роликах как он умеет, тогда можно подумать.А сейчас ломите это обосранство ванючим лживым руцмиром нахер.И спасибо пете, что тоже помогает гнать это говно подальше от украины.Предательская лживая тюлька бы не смогла так никаким боком, потому что гавно видит гавно издалека и обходит издалека.