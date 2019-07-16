 Зеленский уволил 22 председателя РГА в 3 областях и Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

На Хмельнитчине уволены председатели 12 РГА: Белогорской, Виньковецкой, Городецкой, Деражнянской, Дунаевецкой, Изяславской, Летичевской, Староконстантиновской, Старосинявской, Хмельницкой, Чемеровецкой, Ярмолинецкой.

На Ривненщине уволено четыре председателей РГА: Гощанской, Костопольской, Рокитнивской, Сарненской.

На Харьковщине без руководителей остались четыре РГА – Близнюковская, Валковская, Дергачевская, Первомайская.

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В Киеве Зеленский уволил глав Оболонской и Печерской РГА.