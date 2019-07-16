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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2159) кадры (475) увольнение (1620) РГА (169)

 Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве

16 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил 22 председателей райгосадминистраций в Киеве, Ривненской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

На Хмельнитчине уволены председатели 12 РГА: Белогорской, Виньковецкой, Городецкой, Деражнянской, Дунаевецкой, Изяславской, Летичевской, Староконстантиновской, Старосинявской, Хмельницкой, Чемеровецкой, Ярмолинецкой.

На Ривненщине уволено четыре председателей РГА: Гощанской, Костопольской, Рокитнивской, Сарненской.

На Харьковщине без руководителей остались четыре РГА – Близнюковская, Валковская, Дергачевская, Первомайская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях

В Киеве Зеленский уволил глав Оболонской и Печерской РГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3137881
 
   
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Та да ЗЕбил, кадры Януковоща вам манкуртам покацапленным явно ближе и роднее.
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чим швидше новий Президент позбудеться соєвих кадрів - тим краще .
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Та да ЗЕбил, кадры Януковоща вам манкуртам покацапленным явно ближе и роднее.
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А министра экономического развития и торговли Януковоща уже взяли на какую-то должность? Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве - Цензор.НЕТ 5385
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Антон Санченко
6 мин. ·

Ну і ще одна засаднича відмінність клоунського цеху від міцних донецьких господарників. Донецькі своїх не здавали ні за яких обставин. Жодних відставок, яким би не було обурення діями якогось там Табачника чи Захарченка. Та й Микула Янавіч, мабуть, рекордсмен серед українських прем'єрів по безгольовій серії пенальті, чи як там у футболістів про голкіперів кажуть - відсидів довше всіх. Власне й Майдан стався через цей їх принцип.
Ці пацики ще й до влади толком не прийшли, а вже кілька чоловік "вчора звільнилися" з партії, або "що це вобще за чорт?" за найменших неприємностей. При цьому узеленські озвучують діаметрально протилежні версії і плани щодо всього, і кого з них завтра визнають чортом, вгадати неможливо. Здається мені, що так владну вертикаль вони не збудують, буде вона якась горизонтальна. З великою плинністю кадрів.
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цікаво, за якими критеріями воно їх звільняє? того звільнив, того не звільнив... чи як папа беня скаже)) краще засцика підписало б закон про імпічмент, щоб його незабаром звільнити можна було б без крові
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залишає соєвого Хряка без останньої підтримки на місцях ...
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все тільки починається ... Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве - Цензор.НЕТ 8826
наступний крок - аудит мінстеця і оприлюднення всіх його ботів !
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да, где-то видел, минстець вроде как скоро всё)
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тому ця ботва і біситься - відчуває швидке безробіття !
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шо то долго они бесятся, уже должны были перебеситься
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ти сам ботяра ватяна!!! Не суди всіх по собі!
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геть під лавку, чмо запорєбріковське!!!
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скажи бабе с котом, чтоб авакову написали)
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ок. нема по кортежу криміналу, бо немає тілесних ушкоджень. Але ж адміністративне правопорушення є?
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так може це ти? тобі що не зрозуміло - адміністративна та кримінальна, це зовсім різні справи, покарання теж.
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Притула так «порвав» Мураєва за Донецьк, що той почав заїкатися.

https://www.youtube.com/watch?v=8UgooZ3FHB8
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"Депутат - слуга народу" - це фраза Джугашвілі, сказана ним у 1937-м році.З цим гаслом Джугашвілі у 1937-му утопив в крові Україну, винищивши цвіт української нації.Нащадки тих катів, звичайно ж, взяли на озброєння саме це, близьке для них гасло!
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Изверг!
Где ж они харчеватца то будут?!
🤣🤣
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та ладно...он уволили...дергающий за ниточки уволил.а он только подписал Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве - Цензор.НЕТ 7532
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Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем - тот станет всем! Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве - Цензор.НЕТ 5757



Скоро все посыпется....как в 1917-ом...
А Зе с Беней уедут в Швейцарию...
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Весь час читаю, що звільнив чиновників. А де про те, що він призначив кваліфікованих спеціалістів.
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спішить Зємурло всі нитки влади своїми(Бєніними) кадрами заповнити! Аваков вже кишеньковий Бєнін, СБУ корєш дитинства Зєжаби вже керує, ще армія, ГФС...і так по ланцюжку, який затягується на шиї народу...І прощай, воля, демократія, ЄС...і здравствуй, рюзький мір...- це явна мета новообраної швалі для України...
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Да уже уволил видимо-невидимо.....а покращення то где?? Когда манна небесная начнет падать? Когда реки молочные потекут? Когда зарплата увеличится в два раза как у данилюка..??
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Это он сидя в кабине теслы...которую тащили на прицепе принял столь серьезное решение...или багдана сказала что в этих районах ему мешают набивать карман...??
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57 дней уже зебобик у руля страны.....
Что сделано? Ничего...
Ну если не считать что чувак пожрал шаурмы...и искупался в бассейне и море....
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своих проходимцев на посты назначает. надож чтоб лавэ уходило в бенины банки
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1. Зёопарку - Зелени и чертам народа от народа будет идеально 44%. 45% замного, 42 маловато. Потому что нужны сбалансированные риски.
а) С одной стороны меркель со своими кровавыми фашискими инвесторами и псевдобизнесменами говномерседес-абибас меньше будет раззевать свое кровавое жадное еплище, чтобы зе что-то там напринимал для во благо стабильного удовольствия фашистких пилоток феминисток жен этих самых немецко-фашистких инвесторов и кровавых бизнесменов. Для их ублюдочного сознания которых 45% уже является критическим и вызывает оргазм у немецких ублюдков давить свои пилоточные интересы ******** феминисток через зёопарк.Тоесть феминизм и приношение больше удовольствия точкам G немецких фашисток в германии увеличивает жертвы украинской агрессии парашки, что значит всех кто выступает за феминизацию нужно линчевать и вешать за точку g, вместе с их ухажралками.Иными слова немецкие точки G есть причиной работизации украинского народа ватному дураку.
б) С другой стороны чем больше голосов для НОРМАЛЬНО ОТОБРАННЫХ(с природней вероятностью, а не имитированной корррупционной) "слуг" народа(а не как олигархического подкидочного коррупционного кукушатника и разумков первая подкидочная кукушка в гнездо народа от олигархических имитаторов коломойского, пинчука и прочих олигархворовбюджета украины) нужно максимально для принятия законов по по-этапной замене ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ(поэтапно начиная с самых низов и до верха-так правильнее резать и уничтожать устоявшиеся нити, которым восстановится тяжелее чем наоборот,коррупционных потоков; наоборот обычно не работает, потому что низы исправно будут нести мешки наверх и заражать всех новых в день их смены) что прилипло к такому понятию как государство украины.
То есть 44% будет оптимально,чтобы не разгонять торговлю голосами.
2. Пете за очень высокую накачанную стратегическую положительную составляющую украинына будущее нужно отдать должное, хотя не остановил по малозависящий от него коррупицонный супернакал в украине(народ требовал мало, а пете отмазаться перед коррупционерами за что он их должен щемить нечем было-причин не хватало, а ведь они ему исправно мешки заносили, как и всем и зе тоже). НУЖНО отдать должных 10-30%. Больше лучше. Хотя петя боец высшего порядка, и ему насрать на свои рейтинги и популизм при достижение этих целей(и он слетел сверху через эти свои принципы-а теперь сравните крысу тюльку по этим качествам насколько она диаметрально противоположна). И через это готов сраться и воевать хоть с самым чертом, а не только зеленским. И когда он станет премьером наврядли он сработается по некоторым вопросам с зе, а еще не засран политической проституцией свободный мозк зе будет ломать зраду от пе, то это не лучший дует для взаимной работы. Но даже так петя как потенциальный враг зе по личносной зраде и как хороший воен являет неплохим вариантом для украины и его народа.

3. Нужно посчитать всех устальцев и капапострадальцев, которых завезли в украину чекисты, которые будут голосовать за партию капитуляции и сдачи "зажопукацапскую" нужно или вывезти обратно на никоку не нужные болота мордора или устроить им симетрично тот же голодомор за которым их чекисты завозили на хаты вымерших от голодомора 33го. Составить списки, кто за русдурачье
или в газовые камеры или в мир действования чекисткой логики(а логика чекиста работает очень просто - голодомор-убить).
Все, кто будет голосовать за предателей рабиновичей, бойков, мураевых, шуфричей и прочий ватных агентов чекистов под видом "за мир" и которые хотят принести русмир голодоморов другим нужно устроить симметрично, то что чекисты уже устраивали - завезти на резервации и устроить ответный голодомор, за попытку затянуть других в мир дураков.
Так же и с гепой - бюстом жукова это он так себе страхует жопу в случаи прихода руцмира-ну приспособленец-М(т.е.лучше чем обычный).
За жукова ему привязать винтовку мосина скотчем, десяток патронов, и можна так без лопаток с ********** отправить форсировать днепр туда и обратно.

4. Чтобы пособирать голоса устальцев "за мир" зе разрешается вешать по ушам устальцев, то что они хотят услышать до 21 числа. Тоесть чтобы устальцы не голосовали за ватных агентов-предателей украины зе разрешается проехаться по ушам по тем же тезисам(за мир, руцязык зазыва ватных танков и пр.). Но только до 21 липня. Иза это зе после 21 липня начинает программу разработки ракет 5.5килокилометра с малыми яо.Так как парашка вышла из договора об ракетах меньшей и средней дальности, то никто в мире не будет против такого возвращения яо статуса украине. И моральным правом громить ими по всем газопроводам юж и сев потоков.
Что урезонит парашку от нападения на украину, потому что без газопроводов парашка существовать и воевать не может.

5. Что такое разумков, и из каких штыков он собирает свое шобло под крышей "слуга народа".
Так как зе изначально еще в 2015 планировался как тупой и зеленый кандидат, под которым вся олигархическая мафия разворовывания государства и бюджета планирола продолжить грабить украину, где петя всех их изгнал и изза чего они устроили такую кампанию по своим зомбоканалам против него. Они против всех устраивают кампании, если им мешают грабить украину и бюджет. 5 лет пока зеленый зе будет раздупляться как тупой кличко под ним можно уносить и делать украину самой нищей в ес и африке. Для этого штык олигархов как разумков и собирает команду якобы таких каких требует общественный запрос, то есть новых и чистых. Но на самом деле в партии в сооствествии с планами с 2015года не могут бить такие, а лишь их имитации-бывшие помощники бывших депутатов и пр. И потому после прихода к власти в ширме под видом слуга народа будут принимать законы, которые будут давать возможность грабить украину по максмимуму. А что, кто-то надеялся что олигархическое государственное ворье просто так сдаст свою дойную корову на десятки миллиардов каждый год. Вот для этого они и выгнали петю, который мешал им воровать, а теперь с зеленым зе это только усугубится. И разумков их главарь мафии грабежа бюджета будет принимать соответсвующие законы. Если зе гарантирует поменять всю эту шоблу под ноль с нуля, то дайте ему 44%. А иначе это будет ***** 5 лет времени и украина даже нового танка себе оплота не сможет себе позволить, будут чесать что под видом новых запчастей будут парить старые и рассказывать как дешего 30 старых обновить, чем построить современный новый, как это делал свиначук.
С разумковым и ко украину уже будет ждать уровень африки. все видели сколько зетроллей тусуется, а откуда дровишки? Эту ****-кампанию финансируют олигархические грабители государства и бюджета-коломойский, пинчук, левочкин и тд. Для грабежей до уровня африка.
Антикоррупционый суд под западными присмотром нужно принимать.
6.Так как петю выдавили через зомбоящик олигархическая воровская мафия бюджета украины, то пете нужно дать максимальное количество баллов на выборах
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Не остановил по малозависящий от него коррупицонный супернакал в Украине. Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве - Цензор.НЕТ 936
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве
 
 
 
 
 
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