 "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
Гоф отметила: "Поздравляю, Богдан! Вы не только показываете, что вы молодец, а также каждый может раскрыть свой потенциал! Каждый имеет право на образование и поддержку. Инклюзия для всех".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
Гоф отметила: "Поздравляю, Богдан! Вы не только показываете, что вы молодец, а также каждый может раскрыть свой потенциал! Каждый имеет право на образование и поддержку. Инклюзия для всех".
Особенно учитывая то, чем были прежние)))))
СЗОТ
В Украине 73% таких светлых целеустремленных людей.