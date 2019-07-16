 "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Гоф отметила: "Поздравляю, Богдан! Вы не только показываете, что вы молодец, а также каждый может раскрыть свой потенциал! Каждый имеет право на образование и поддержку. Инклюзия для всех".

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