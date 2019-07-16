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Все про:Луцк (373) даун (8) Гоф Джудит (46)

 "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине молодого человека с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Гоф отметила: "Поздравляю, Богдан! Вы не только показываете, что вы молодец, а также каждый может раскрыть свой потенциал! Каждый имеет право на образование и поддержку. Инклюзия для всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории. ФОТО

Инклюзия для всех, - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137880
 
   
 Топ комментарии
 
Наші вітання !!! Молодець, Богданчику !!! Щасти тобі, і всім хто тебе любить !!!
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Я його знаю. Пару разів бачив
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Хорошая и очень позитивная новость. Парень - молодец. Аплодирую и его родственникам. Диагноз - ужасный но они смогли если не победить его, то по крайней мере ему не сдаться !
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Да.только в Украине Парубий спикером три года работал ,похоже психиатрия у нас на коне ... "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром - Цензор.НЕТ 1009
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Сначала прочитал Богдана и Кравчука ! 😂 😂 😂
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Из него может получиться прекрасный президент Украины))))
Особенно учитывая то, чем были прежние)))))
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Хорошая и очень позитивная новость. Парень - молодец. Аплодирую и его родственникам. Диагноз - ужасный но они смогли если не победить его, то по крайней мере ему не сдаться !
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Хороший пример для остальных 73% ! 👍
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Наші вітання !!! Молодець, Богданчику !!! Щасти тобі, і всім хто тебе любить !!!
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Дальше что? Где работать будет? Сможет ли без родителей существовать? Сумно якось...
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Делов-то!!!
В Украине 73% таких светлых целеустремленных людей.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром
 
 
 
 
 
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