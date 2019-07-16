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Все про:Луцк (374) даун (8) Гоф Джудит (46)

 "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого ставшего бакалавром украинского парня с синдромом Дауна

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине молодого человека с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Гоф отметила: "Поздравляю, Богдан! Вы не только показываете, что вы молодец, а также каждый может раскрыть свой потенциал! Каждый имеет право на образование и поддержку. Инклюзия для всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории. ФОТО

Инклюзия для всех, - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого ставшего бакалавром украинского парня с синдромом Дауна 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137880
 
 
 Топ комментарии
 
Наші вітання !!! Молодець, Богданчику !!! Щасти тобі, і всім хто тебе любить !!!
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Хорошая и очень позитивная новость. Парень - молодец. Аплодирую и его родственникам. Диагноз - ужасный но они смогли если не победить его, то по крайней мере ему не сдаться !
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Да.только в Украине Парубий спикером три года работал ,похоже психиатрия у нас на коне ... "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого в Украине парня с синдромом Дауна, ставшего бакалавром - Цензор.НЕТ 1009
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Сначала прочитал Богдана и Кравчука ! 😂 😂 😂
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Из него может получиться прекрасный президент Украины))))
Особенно учитывая то, чем были прежние)))))
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Хорошая и очень позитивная новость. Парень - молодец. Аплодирую и его родственникам. Диагноз - ужасный но они смогли если не победить его, то по крайней мере ему не сдаться !
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Хороший пример для остальных 73% ! 👍
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Наші вітання !!! Молодець, Богданчику !!! Щасти тобі, і всім хто тебе любить !!!
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Я думаю, что на спор смогу сделать нарезку стоп-кадров твоих видео, где ты будешь выглядеть еще дебильнее.
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Дальше что? Где работать будет? Сможет ли без родителей существовать? Сумно якось...
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Проректором по научной части с иностранными студентами в том же ВУЗе.
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Делов-то!!!
В Украине 73% таких светлых целеустремленных людей.
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Хоть я и не поддерживаю 73%, но ты сейчас оскорбил людей с медицинскими проблемами, поэтому - в спам.
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1. Это не медицинская проблема, а генетическая.
2. Где ты увидел оскорбление?
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У порохоботів взагалі специфічне ставлення до людей, у них навколо всі вороги. Тому багато порохосрані накинулося на хлопчину, який досяг чогось без Порошенко.
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В «Трансгуманистической декларации» 2002 г., опубликованной Всемирной трансгуманистической ассоциацией, объединяющей продвинутых американских ученых говорится о том, что передовые технологии радикально изменят людей (преодолеют старение, ограниченность естественного и искусственного интеллекта и пр.), но главное о необходимости отстаивать моральное право тех, кто собирается использовать эти технологии, перед лицом технофобии и нелепых запретов. Эта претензия на ничем не ограниченную «рукотворную эволюцию» была усилена следующим положением: трансгуманизм «защищает право на достойную жизнь всех существ с чувственным восприятием, о каком бы мозге ни шла речь - человеческом, искусственном, пост-человеческом или животном» [35 World Transhumanist Association. For the ethical use of technology to extend human capabilities. Декларация трансгуманистов // http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/more/503/].
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А разве у нас дипломы не пластиковые ?!
А то у него они какие то не такие ...
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"Она сказала, не обращай внимания и не расстраивайся, когда вдруг заметишь, что другие люди совсем не такие расчудесные, как раньше казалось. Ты человек, которому Господь дал так мало, делаешь куда больше, чем люди с мозгами, которые не знают, как ими пользоваться".
Дэниел Киз, "Цветы для Элджернона".
Великая книга про роль интеллекта, о человечности, любви и ответственности.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого ставшего бакалавром украинского парня с синдромом Дауна
 
 
 
 
 
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