 На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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