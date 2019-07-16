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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:кандидат (973) Николаевская область (861) Нацполиция (9703) самоубийство (643)

 На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция

Сегодня около 19:30 в городе Первомайск Николаевской области в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия. 

Также смотрите: Два человека задержаны по подозрению в угрозе убийством кандидату от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкому. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137878
 
   
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Порохоботи біснуються від безсилля.
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Чувак тікав від поліції, збив намет «Слуги народу»

Двох рабів цьому парубку На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8749

На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2552 На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3842На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 766
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Чувак тікав від поліції, збив намет «Слуги народу»

Двох рабів цьому парубку На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8749

На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2552 На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3842На Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 766
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Да, херачил со стороны Барика и на 50х50 влетел в палатку.
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Бідолаха, не зміг винести те, що він в непрохідній частині.
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риги самолюструються На Миколаївщині з вогнепальним пораненням виявили тіло кандидата в нардепи, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7515 аж любо глянути.... ну а челендж він комусь передав?
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В Харькове хорошие люди снесли палатку ЗЕдаунов. Видео

https://twitter.com/i/status/1151164453993496578
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Порохоботи біснуються від безсилля.
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От тільки подумайте, кого може радувати насилля проти української партії? Тільки оппи і порошенківців. Хоча різниці між ними я не бачу- вийшли з одної партії і тусуються між собою скакаючи з одного ліжка в друге ліжко.
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А якби там була палатка від ЄС - ти б плакав із горя?
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Старий коню ти дійсно старий , якщо вважаєш українською партію в якої в першій сотні 76 євреїв, 11 кацапів і 9 українців . Решта інші нацменшинии . " Як з літ то й з розуму " (Народне прислів'я ) .
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Я вже казав тобі, ти не тільки старий кінь, а й тупий, ну як може бути українською партія, якщо в ній немає українців?
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да им всё равно за кого ботить, это винтики системы.
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А хіба ж я не знаю? А тут Старий Кінь ідеологію приписує. ☺
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Ай-ай-ай, что творят салтовские Фулиганы! МОЛОДЦЫ! И голосовать за этих п**даболов сами не ходите и убедите хоть пятерых колеблющихся. Иначе не будет нам счастья.
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это хорошо. это очень хорошо. Такую практику нужно максимально распространять на всех остальных депутуток из верхнего шапито.
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Коля Оболонский и Дима Подху*ловский. Достойная друг друга пара.
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Помню тоже одного типа самоубийцу. Прокурора Днепропетровской области. Тот тоже как то застрелился из охотничьего ружья с сенсорным курком...
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я вот порадовался сначала..., а потом подумал - а вдруг оговорили, а вдруг ошибка и чел был не виновен?

На Миколаївщині з вогнепальним пораненням виявили тіло кандидата в нардепи, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6298 Ante Gotovina‏ @levchukol1 4 ч.4 часа назад
Покидьку,який згвалтував дитину вдалось прожити у Вінницькому СІЗО аж 2 дні.
Він чомусь почав гамселити головою в стіну,а потім ще сутки ****** себе нещадно і від отриманих травм здох 13,07,19.
Яке прикре самогубство.

В миколаївському СІЗО педофіл встановив рекорд виживання достойний книги рекордів Гіннеса. Йому якось вдалось протягти 2 тижні,поки несподівано не помер ''з невідомих причин''. В цьому ж СІЗО інший гвалтівник раптово впав на сходах та здох. До суда ніхто не дотягнув
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Я не прихильник швидких рішень в таких питаннях.
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Это передоз от химической кастрации, нормальное явление, бывает с непривычки. ))
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Ось так, ДО ВИБОРІВ???!!Можна зрозуміти, коли після виборів - не пройшов, взяв гроші, віддати немає з чого. А так? Підозріло.
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что ждать от людей которіх петя первій завез, впрочем от слова ширлан любой атовец впадет в прострацию, нарколаев сровнять с землей ровно как и бамбас, нарколаевці простите но ширлан єто диагноз
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Во дурак .становись депутатом воруй себе потихоньку
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Он и стал депутатом в Аду ,только воровать там будет проблематично ,разве что смолу ...
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Та її там чорти роздають, як гречку перед виборами.
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Это называется, сняться с выборов радикально ,он не ляшковец случайно ...
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Человек типа самозастрелился, а мне как-то пи*уй, как говаривали раньше. Я очерствел, или это реакция а слова "кандидат в нардепы"?
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Все таки жалко, не такої долі я їм всім бажав.
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Треба було зняти черевика , тоді великим пальцем правої ноги тиснути на гачка . Бачив таке у виконанні на СКС в Узині в РТБ .
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Рейдерство - самый вредительская деятельность.

Контрабанда против этого детский лепет.
Самого большого вреда украине, кроме олигархической мафии ворования бюджета, приносят экссбушные рейдерские группировки с депутатами-паравозами в вр(покупают места через мажоритарку), которые никогда не ходят в раду.А занимаются прослушкой, подсматриванием с задействованием всего сбушного инструмента для нахождения любых денежных потоков больше 50 000 $. Тоесть если прослушка телефонов по ключевым словам или наружка или внутрёжка или оборот документов или сбушники в налоговой или любая другая ихняя фишка поймала потоки более 50000$, такое предприяитие при помощи подготовки юридических документов и депутатов-паравозов в вр будет отрейдено и перепродано. Это самое токсичное что может быть в украине - оно просто не дает украине развиваться и косит все под ноль до уровня уганды в африке-сжигает все ростки IT и других компаний, только богуслаев с путинской крышей по моторам к миль вертолетам смог устоять в украине от них до 2013года - все остальное похерено, а они только здрастовали и с тех времен рейдерство только цвело(сколько было попыток угнать южмаш, антонов давно на лопатках и дрыгается в конвульсиях и тд).В этих воровских организмах существует и карательные механизмы,которые уничтожают всех, кто сможет наблизится к этим группировкам по лекалам кгб-автоаварии с летальным исходом или сердечная недостаточность или такое к чему не прикопаешься будет максимально выглядеть природне. Для детектирования сбушных очень скрытных организованных группировок придется запрашивать спецслужбы англии, франции, сша.
Иными словами, когда вам обещают говорящие головы в зомбоящике достаток и что-то там развитие это все профанация и пицдеwь изначально, так как они даже не понимают изза чего украина самая нищая и громкие слова IT, инкубаторы это все куйня постная - они все будут скошены сбушными мафиями под ноль. И ничего в принципе в украине невозможно,не говоря о тотальной их лжи, только деградация в демократических условиях.
Тоесть НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ-как бы они не чесали по ушам, даже если бы реально хотели. Все будет как прежде - скатывание к африке.
Антикоррупционный суд нужно срочно принимать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Николаевщине с огнестрельным ранением обнаружено тело кандидата в нардепы, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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