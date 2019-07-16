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 Политика Украины
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 Зеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа

16 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже, которые должны дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

Президент Украины и канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

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Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137875
 
 
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Что там обсуждать???? СП 2 успешно строят. Мост скоро построят, чтобы русские танки вдруг не заблудились. А украинские заложники, ну призов Вову Тупина, ну посмеет я он ещё раз и все...
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Рузке танки обязательно попрут через мост. Другие 2000 км границы надежно защищены стеной Яйценюка.

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оно говорило по телефону!!!!!!!
уму не постижимо!
у зебилов слёзы счастья!
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в Меркель і так трясця від ЗЕленого хоче мабуть добити бабцю
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Зеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа - Цензор.НЕТ 8148
Тётя Роза‏ @Anakoyher 13 ч.13 часов назад

ПРОЧЛА:
«Aнгела Меркель слушала гимн Германии сидя».
ПОДУМАЛА:
«Вот бы прочитать когда-нибудь, что кое-кто слушал гимн России лёжа».
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СП закончат, моряков вернут под рейтинг зеленского, станица отдается лднр. Про Крым уже можно забыть..
отвечать тоже будете вместе?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа
 
 
 
 
 
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