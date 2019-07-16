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Все про:Еврокомиссия (833) фон дер Ляйен Урсула (4)

 Представитель Германии Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы"

Пятый президент Украины Петр Порошенко в твиттере отметил: "Искренне поздравляю госпожа Урсулу фон дер Ляйен - нового президента Европейской Комиссии! Сегодняшнее избрание абсолютным большинством Европейского Парламента является мощным кредитом доверия и ответственности за будущее развития Объединенной Европы. Очень надеюсь на ваше лидерство для вывода политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС на качественно новый амбициозный уровень. Объединенные мы сильнее в борьбе за нашу Европу!"

Источник: https://censor.net.ua/n3137873
 
   
 Топ комментарии
 
Европарламент проголосовал за кандидатуру немки фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 9992 Будучи министром обороны, она все время повторяла, что с Россией можно говорить только с позиции силы.
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Eto byvsy ministr oborony Germaniji,ona ocen casto jezdil k nam,polucyla medal Litvy za zaslugi Litve.A nej tut tolko xoroso govoryt kto vstrecialsia s nej.Ona za Ukrainu
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Меркель уже можно сказать уходит, как и то, что Урсула уже одобренная элитой наследница престола.
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Україна щиро вітає пані фон дер Ляйєн із обранням на високу посаду
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Эта женщина была министром обороны ФРГ ,кстати,чебу рашка....
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прошла информация что постоянным представителем Украины в ЕС двигают литвину. помните? ему все время болело.

не знаю правда или нет, но уже прочитал в двух местах
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нехватало еще етого старого маразматика Литвина вытаскивать из под нафталина! Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 6125
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А як його братові боліло коли в 2014 дезертирував з Домбасу .
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Ну одна пьяная гансам Шмеркель уже на чудила. Посмотрим теперь на эту...
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Подгорает, алень ?
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
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В смысле??? Сименс поставил турбины в обход санкций и что???? НИЧЕГО!!!! А строительство СП 2, тоже чтобы у кацапов деньги не закончились...
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Siemens oni vsegda gde to vlezali ne tam gde nado.Oni platyli miliardnyje strafy za vinuditelnyje raboty vo vremia vojny grazdanam vostocnoj Evropi,teper drugim fasystam pamogli s turbinami v krym.
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Ну я что не видел, чтобы Сименс был оштрафован. Насколько я смотрел сообщения, они не только не собираются уходить с русского рынка, а наоборот создают ещё одно сп
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Eto byvsy ministr oborony Germaniji,ona ocen casto jezdil k nam,polucyla medal Litvy za zaslugi Litve.A nej tut tolko xoroso govoryt kto vstrecialsia s nej.Ona za Ukrainu
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Я о ней как то не смотрел. Но учитывая политику пьяницы, могу только предпологать
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Надеюсь, ее предыдущие слова о рашке были не пустым звуком
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Было бы забавно, если бы не она получила пост. Она также получит и пост Меркель в итоге, и тоже будет править лет 30.
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Merkel ne ejio xotela,a Daliu,no Makron byl protiv i vybrali ejio
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Меркель уже можно сказать уходит, как и то, что Урсула уже одобренная элитой наследница престола.
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Подгорает, алень ?
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
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Что тебе понятно,баран,постоянно наборматывающий кай метова?
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натаха, ты еще раз это напиши. будешь звездой копипаста.
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ну негоже в самом деле "фон" в лапти переобуваться...
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Будучи министром обороны, она все время повторяла, что с Россией можно говорить только с позиции силы.
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наоборот-лучший! теперь ждем разрыв пуканов за поребриком
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министр обороны ,7 детей интересная тётя Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 396
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мордва в шоке,вам милее бурят- шаман вообще без военного образования до мыныстра мо рф ....
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Вроде как недолюбливает путина . . . Посмотрим.

Хотя лучше бы тогда она стала бундесканцлером.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредставитель Германии Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии
 
 
 
 
 
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