EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 За рубежом
  249  6
Все про:Еврокомиссия (833) фон дер Ляйен Урсула (4)

 Европарламент проголосовал за кандидатуру немки фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы"

Источник: https://censor.net.ua/n3137873
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прошла информация что постоянным представителем Украины в ЕС двигают литвину. помните? ему все время болело.

не знаю правда или нет, но уже прочитал в двух местах
 показать весь комментарий
 
Ну одна пьяная гансам Шмеркель уже на чудила. Посмотрим теперь на эту...
 показать весь комментарий
 
Подгорает, алень ?
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, ее предыдущие слова о рашке были не пустым звуком
 показать весь комментарий
 
Было бы забавно, если бы не она получила пост. Она также получит и пост Меркель в итоге, и тоже будет править лет 30.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропарламент проголосовал за кандидатуру немки фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
 
 
 
 
 
 вверх