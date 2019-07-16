 Европарламент проголосовал за кандидатуру немки фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.
Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.
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