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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:украинский язык (700) Франция (2094) Совбез ООН (719)

 Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН

Война в Украине унесла уже более 13 тысяч жизней и это никак не связано с законом об украинском языке, который не имеет никакого отношения к миру и безопасности, и только украинцы должны решать, какие языковые политики внедрять.

Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совбеза по "языковому закону", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина находится в очень тяжелой ситуации в результате конфликта, который уже унес более 13 тысяч жизней. И эта ситуация никоим образом не является следствием принятия 25 апреля закона об использовании украинского языка как государственного.

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Этот закон никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. Это лишь дело и выбор самих украинцев относительно языковых политик - способом, который соответствует европейским и международным обязательствам Украины", - заявил де Ривьер.

Франция предана территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины и никогда не признает оккупацию Крыма. Франция осуждает раздачу российских паспортов, считает ее подрывом минских договоренностей. Французский дипломат напомнил, что завтра - пятая годовщина сбивания Россией самолета рейса MH17. Франция также требует освободить моряков, как того требует международный трибунал ООН.

"За последние дни и недели уже был прогресс - и это результат действий нового Президента Зеленского", - сказал французский дипломат о дипломатических усилиях нового украинского президента по мирному урегулированию.

Он отметил, что именно по инициативе новой украинской власти уже проходит разведения сил в Станице Луганской и сказал, что "аплодирует" установлению прямых контактов между Путиным и Зеленским 11 июля и считает, что на основе этих первых признаков прогресса надо найти момент для большего доверия.

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Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного,который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.

Источник: https://censor.net.ua/n3137872
 
   
 Топ комментарии
 
Такий незалежний преЗЄдент, що аж в дупі свербить Ігор Валерійович…

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 8588
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Интересно Зеленский говорил . что будет на коленях умолять Путина - это прямой контакт или противоестественный ?
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Ей кремлеботы и зелупенцы, а шо вы теперь скажете, что европе на нас похер?
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Интересно Зеленский говорил . что будет на коленях умолять Путина - это прямой контакт или противоестественный ?
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Такий незалежний преЗЄдент, що аж в дупі свербить Ігор Валерійович…

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 8588
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16 ЛИПНЯ
День прийняття Декларації про державний суверенітет України
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі...
Олександр ОЛЕСЬ марка ще СРСР, але вже присвячена незалежній Україні

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6704
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Да кому какое дело, какие Законы принимает Украина, даже если они и дебильные!!!!
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цікаво, - делегація з *********** була присутня на цьому засіданні?
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Это совбез там 5 постоянных и 10 от всяких бандустанов . а собрались по воплям раши о геноциде русскочелюстных - у них челюсти вывихиваются от украинского языка
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я до того, що мадяри на пару з мокшами верещали з приводу нашого закону про мову
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ну то шо мадьяры верещат, то не удивительно! они последние лет 30 промывали мозги Закарпатским жителям, уже считали эту территорию своей, а тут такой облом - нужно опять учить родной язык
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У мене відняло мову... Чесно... Приємно вражений....
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Ей кремлеботы и зелупенцы, а шо вы теперь скажете, что европе на нас похер?
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Млять , до каких пор можно мусолить эту языковую тему .?? И не надоедает же некоторым . Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6063 .
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Я украинец и против тотальной украинизации Украины и это моё право как вольного и свободного украинца. Русский язык наравне с украинским родом из Руси-Украины и отдавать предпочтение какому-то одному языку это обкрадывать интеллектуальное достояние украинцев. Я против мовного закона потрошиных свинарчуков.
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Ми маємо бути готові захищати українську мову. Від випадів Росії, керівництво якої вважає нас частиною «єдиного народу». Від атак їхньої агентури в Україні. Від шоу-бізнесового лобі, якому закон заважає виробляти російськомовний продукт і вигідно продавати його до Московії.
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Що? Не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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я свободно говорю на пяти языках.
если ко мне обращаются на украинском, я отвечаю тоже. на остальных также.
не вижу проблемы. если ты москаль, или рогуль, это твои проблемы.
не к Вам персонально, вообще.
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ти украінєц какова праісхаждєнія русскава ілі єврєйскава?
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можу показати що ти не українець.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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по ходу вона не знає і старий правопис
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Парубій каже, що мовний Закон підписали
Княжицький
Парубій
Порошенко

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 3243
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Де цей жабоїд прогрес побачив? Обстрілів стало більше. Кількість поранених і загиблих військових зросла. Полонені все там же. Заручники не відпущені. Де прогрес?
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