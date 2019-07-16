 Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН

Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совбеза по "языковому закону", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина находится в очень тяжелой ситуации в результате конфликта, который уже унес более 13 тысяч жизней. И эта ситуация никоим образом не является следствием принятия 25 апреля закона об использовании украинского языка как государственного.
Этот закон никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. Это лишь дело и выбор самих украинцев относительно языковых политик - способом, который соответствует европейским и международным обязательствам Украины", - заявил де Ривьер.
Франция предана территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины и никогда не признает оккупацию Крыма. Франция осуждает раздачу российских паспортов, считает ее подрывом минских договоренностей. Французский дипломат напомнил, что завтра - пятая годовщина сбивания Россией самолета рейса MH17. Франция также требует освободить моряков, как того требует международный трибунал ООН.
"За последние дни и недели уже был прогресс - и это результат действий нового Президента Зеленского", - сказал французский дипломат о дипломатических усилиях нового украинского президента по мирному урегулированию.
Он отметил, что именно по инициативе новой украинской власти уже проходит разведения сил в Станице Луганской и сказал, что "аплодирует" установлению прямых контактов между Путиным и Зеленским 11 июля и считает, что на основе этих первых признаков прогресса надо найти момент для большего доверия.
Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного,который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.
Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.
Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.
День прийняття Декларації про державний суверенітет України
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі...
Олександр ОЛЕСЬ марка ще СРСР, але вже присвячена незалежній Україні
такий самий українець, як і ти
если ко мне обращаются на украинском, я отвечаю тоже. на остальных также.
не вижу проблемы. если ты москаль, или рогуль, это твои проблемы.
не к Вам персонально, вообще.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
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вопрос понятен или нужно перевести на русский?
Княжицький
Парубій
Порошенко