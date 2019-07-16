 Иск "УПЦ КП" с требованием отменить ее ликвидацию будет расмотрен в упрощенном производстве, - пресс-служба суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, говорится в сообщении.

Как напомнили в суде, "УПЦ КП" подала иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа этого ведомства в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении "УПЦ КП".

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"Вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП. Суд, рассмотрев данное заявление, оставил ее без удовлетворения, поскольку истцом не доказаны и документально не подтверждены обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам, свободам, интересам и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу ", - говорится в сообщении.

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