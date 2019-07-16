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 Иск "УПЦ КП" с требованием отменить ее ликвидацию будет расмотрен в упрощенном производстве, - пресс-служба суда

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая просит Окружной административный суд Киева отменить ее ликвидацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, говорится в сообщении.

Как напомнили в суде, "УПЦ КП" подала иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа этого ведомства в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении "УПЦ КП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата

"Вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП. Суд, рассмотрев данное заявление, оставил ее без удовлетворения, поскольку истцом не доказаны и документально не подтверждены обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам, свободам, интересам и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся"

Источник: https://censor.net.ua/n3137871
 
 
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Тобто Філарет через суд просять відмінити ліквідацію, яку Філарет сам підписав? Це "нємножко па-дибільному"... Ну якщо він хоче відродити УПЦ КП, то чому просто не зареєструє його заново???
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УПЦ МП і кирило багато років мріяли знищити УПЦ КП і їм це не вдавалося.Але прийшов месія і під гасла про віру знищив Киівський патріархат,натомість створиши дві церковні філії фсб
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Та ніякий це не позов УПЦ КП. Це позов Філарета.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИск "УПЦ КП" с требованием отменить ее ликвидацию будет расмотрен в упрощенном производстве, - пресс-служба суда
 
 
 
 
 
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