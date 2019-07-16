 Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил г. Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий. В официальной ноте посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины В.Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркивают, что согласно п.1 ч.1 ст.74 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" интостранцам запрещается участие в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях, проводимых в поддержку или при поддержке партии – субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты.
Кроме того, лица имеющие дипломатический иммунитет должны уважать законы страны пребывания и не вмешиваться в ее внутренние дела.
не обращайте внимание на убогих.
ну ото то ж.
простите, что бы вы подумали о партнерах, когда они бы пытались всучить вам китайский аппарат под видом венгерского?
венгров надо посылать нахер. всех!
это цыгане, которые не умеют работать и пытаются всех надурить!
Помните как этот ****** приезжал сюда, а Климкин напрашивался к нему на встречу? Тот даже не ответил нашему курскому коротышке.
Провел по губам со вкусом... Даже в царской Парашной амперии, за такое Климкин бы застрелился, либо застрелил бы ******а. А тут - сглотнул и причмокнул... Горжусь нашим министром, особенно после прочтения статьи, ссылку тут дали, где про дело Маркива говорится. Климкин - ..... редиска, шоб не материться.
других проблем нет?
В "ДНР" натовп вимагав в Зеленського "особливого статусу". В окупованому Донецьку відбулася акція, під час якої в президента України Володимира Зеленського вимагали "особливого статусу" для окупованих територій Донбасу.
Повідомляється, що акція відбулася у місцевому парку кованих фігур і, за даними окупантів, зібрала близько 3 тисяч учасників. Вони запевняють, що акцію підтримують мільйон жителів окупованих територій. "За оцінками організаторів, в парку кованих фігур біля екрану зібралися близько 3 тисяч активістів "Вибору Донбасу". Підтримку в один мільйон вони зустріли привітаннями один одного, після чого багато хто почав скандувати: "Нас мільйон! Зеленський, як чутно?", - йдеться у повідомленнях на сайтах, підконтрольних бойовикам.
Примітно, що "несподівано" невідь-звідки з'явилися чисельні плакатики з таким самим закликом. Хоча плакатики на цьому заході - це окрема тема. Тут тобі й "Наш выбор - Россия", а поруч табличка "Зеленский, верни пенсии". Таблички "Выбор Донбасс-русский язык" досить органічно виглядали поруч із табличками російською, написаними з помилками.
https://dn.depo.ua/ukr/donetsk/vibir-donbasu-rosiyskoyu-z-pomilkami-v-dnr-natovp-vimagav-v-zelenskogo-osoblivogo-statusu-20190716995861