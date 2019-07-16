 Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил г. Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий. В официальной ноте посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины В.Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркивают, что согласно п.1 ч.1 ст.74 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" интостранцам запрещается участие в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях, проводимых в поддержку или при поддержке партии – субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты.

Кроме того, лица имеющие дипломатический иммунитет должны уважать законы страны пребывания и не вмешиваться в ее внутренние дела.

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