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 Общество
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Все про:памятник (1867) декоммунизация (451)

 Памятник Жукову демонтирован на Киевщине. ФОТО

В г. Яготин Киевской области сегодня демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков, опубликовав фото демонтажа на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в Яготине был демонтирован бюст Жукову. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова - нет, и официальным методом. То же будет и с харьковским. Он следующий", - написал Поздняков.

Напомним, ранее власти Харькова восстановили памятник советскому военачальнику, а также вернули его имя одному из городских проспектов.

Сегодня стало известно, что Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации, предусматривающий снос всех памятников коммунистическому режиму.

Памятник Жукову демонтирован на Киевщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137869
 
   
 Топ комментарии
 
Повесить Хернесу на шею и в Днепр!
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яких ідолів? це вялікій палководєц Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 2160
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По его собственным рассказам в "Воспоминаниях и размышлениях"...
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в "Воспоминаниях и размышлениях" упырь Жуков сам лично сообщает, что карьеру в Красной армии он начал в качестве карателя, собственноручно убивавшего простых тамбовских крестьян, восставших против большевистской диктатуры.
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Покойный водитель Жукова своему сыну поведал,сколько тот намародерил в побежденной Германии Ковров и Картин...украшения правда раздавал любимым женщинам килограммами..!
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десь проскакувало в архвах, що в 45-му був затриманий цілий ешелон з предметами мистецтва, який(як виявилося) перевозив дамой таварісч жухов...Сралін це пізніше використав для усунення жухова з армії
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А тебе рюзьге?
Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 5723
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вот правильно, без шума и пыли - взяли и убрали. А то Кернес развел богодельню ради политического пиара.
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він уже кілька років сидить, завдяки косоокому снайперу
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Значит недостаточно. Найти того снайпера и пускай доделает свою работу, положит Гепу.
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Президент потиснув руку меру, під час візиту до міста? Охренеть. А мав дулю показати народобраному меру. Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині - Цензор.НЕТ 1564 Одне діло дружні обійми, інше офіційне привітання. Хоча, не зважайте... Вам личить ... виглядати дурнем Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині - Цензор.НЕТ 1326
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Так ви чи хрестик зніміть, чи труси одягніть:
Зеленський з Кернесом - це "Фі!", а от Порошенко з Кернесом - це дуже добре...
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Фигли ты эту картинку постишь, Зе-лень? При Пете эта крыса в каляске сидела тише воды, ниже травы и послушно выполняла решения по декоммунизации улиц в Харькове. А при клоуне за каких-то пару месяцев, все это похерено, еще немного и эта тварь, обмотавшись "калорадкой" в косоворотке цвета "аквафреш" будет в харьковском горсовете орать "путин введи!"...
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Верховенство права и удельный князек .И когда кернеса призовут к ответу?
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Київщина покидає малоросію. Тепер треба забезпечити перемогу єс і все буде Україна
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У Харкові гепіоїди дрочать на нього.
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фу)))******** дрочат на истукана?)))а,орут ,что они против геев)))
но,guy с английского переводится,как парень)
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Тоесть пока мы критикуем Гепу у нас под носом в Киеве спокойно стоял памятник етому ублюдку жюкову?
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вы правильно подметили... именно "СТОЯЛ". Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 2586
уже не стоит. Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 2586
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гепе бааальшой привет.
с пролётом, гепа. Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 6231
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Памятник жЮкову на нашего Буншу пАхож... Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 8200
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Убрать мало. Нужно доставить етот памятник на ближайшее стрельбище и пускай наши военные на нем тренируются так как ета мразь тренировалась когда то на украинцах.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПамятник Жукову демонтирован на Киевщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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