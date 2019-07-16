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Все про:взятка (4620) Николаевская область (861) Нацполиция (9703) ГБР (429)

 Начальник отделения полиции на Николаевщине задержан при получении 1 тыс. долл. взятки за возможность работать в курортной зоне, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Березанского отделения полиции Очаковский отдела ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Начальник отделения полиции на Николаевщине задержан при получении 1 тыс. долл. взятки за возможность работать в курортной зоне, - ГБР 01

По предварительной информации: полицейский требовал и получил взятку в размере 1 тыс. долларов от частного предпринимателя. Взяточник пообещал не препятствовать предпринимателю осуществлять торговую деятельность в курортных зонах Николаевщины - "Луговое" и "Рыбаковка".

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. З68 Уголовного кодекса Украины.Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137865
 
 
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Знову аваківськи, знову хабарники) Їде 5 рік реформи МВС перетворилось в ОЗУ замість національної поліції..Ніколи такого не було як при сабакову.
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Завжди було.Систему МВС необхідно міняти,бо ця неефективна.
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Тоже мне новость! Мусора брали, берут и будут брать!! Новостью может бить сообщение -" майор полиции Пупкин категорически отказался от 10 штук баксов."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник отделения полиции на Николаевщине задержан при получении 1 тыс. долл. взятки за возможность работать в курортной зоне, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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