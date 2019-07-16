 Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а только ссылки на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер.

Как известно, КМИС в течение последней недели обнародовал два подобных опроса с одним и тем же выводом. По логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию.

Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан.

Относительно действий конкретного львовского активиста, то в партии разберутся с этой индивидуальной инициативой. Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации.

Мы призываем киберполиции не позорить свое ведомство перед Украиной и перед всем миром. Потому что если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро у нас, как в России, открывать уголовные дела против активистов за "лайки" в Фейсбуке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат сельсовета на Львовщине организовал смс-рассылку для дискредитации партии "Голос" и агитации за партию "ЕС", - Нацполиция. ФОТО