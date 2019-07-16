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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:агитация (420) киберполиция (155) Европейская Солидарность (73)

 Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность"

В партии "Европейская Солидарность" возмущены политически ангажированными действиями Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы. 

В сообщении отмечается: "Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а только ссылки на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер.

Как известно, КМИС в течение последней недели обнародовал два подобных опроса с одним и тем же выводом. По логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию.

Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан.

Относительно действий конкретного львовского активиста, то в партии разберутся с этой индивидуальной инициативой. Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации.

Мы призываем киберполиции не позорить свое ведомство перед Украиной и перед всем миром. Потому что если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро у нас, как в России, открывать уголовные дела против активистов за "лайки" в Фейсбуке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат сельсовета на Львовщине организовал смс-рассылку для дискредитации партии "Голос" и агитации за партию "ЕС", - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137864
 
   
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А в день тиші показувати на г+г вашингтона рейгановича банапарЗЕ?
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Красниє трусєля бережно прікривают смичок віртуоза
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А вот и заказчик чернухи объявился.Диарейщики -лузеры.
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Тю,так это же Пэтя их взрастил ,они помыли у меня год назад ноут и два телефона и ни слуху-ни духу ... Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 8532
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Наскільки мені відоми, ними відає рюкзаков, що явно не є протеже пороха, проте іде під руку з термосом
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А розсилати провокаційні СМС на конкурента не злочин?
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А в день тиші показувати на г+г вашингтона рейгановича банапарЗЕ?
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А тебе в ОПУ переехать.
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Зловоние на всю Украину.Хотя бы подтирались!
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Портнов гнида калібрована. Ми ще від нього горя ковтнемо з верхом...
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Тобто, підтримуєш реванш ригів? Прибери ЮЕй з нікнейму, ти не варте носити це горде ім'я.
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Скоре всего мы его больше не увидим.
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ну, так уходите.
вы же видите, что пособники зеленого деграданта не популярны в народе.
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кацапа,не надейся...Украина-не раиська Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 4695
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В ЕС заявили, что никаких повесток не было.
И …. все промолчали.
Как же так!!!
Так кто врал, ДБР?
Исходя из дела про бронежелеты вывод - ДБР ВРАЛО!!!
Вопросы, сынок?
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Та сам портнов видав бажане за дійсне.
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простите, а что такое это портнов?
дайте мне его дело и я запроторю это чмо на пожизненное.
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а ты кто? мусор?
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була справа, в НАБУ. До ума не довели.
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срана? Перепечатка з украина.сру? Ну, понятно.

А насправді: офіційної повістки з ДБР Порошенку не надходило.
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естессно.
зеленые в панике.
рейтинг зеленых ниже 5%.
поэтому зеленые идут на массовые фальсификации перед выборами.
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Як не сумно, у зе рейтинг високий, не дивлячись на його тупизну... Людям таке подобається- шоу...
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да ничего подобного.
все только и делают, что отнекиваются от того, что голосовали за ЗЕ.
нет у него рейтинга. НЕТ У зебила рейтинга. он ниже 5%.
вот в чем дело.
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З 12 моїх співробітників 3 голосували за зе (ІТР персонал). Серед друзів та знайомих (молодь 25-35 років) майже всі за зе... От у чому нюанс.
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правильно, из 12 только 3!!!!
где 73%??????
где, товарисч?! Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 9081
гнать зеленого за фальсификацию выборов!!!
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Знайшли СМС-кривдника партії Вакарчука, це агітатор "ЄС" Порошенка - поліція

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/

Закінчився медовий місяць ПЄСу і Голосу - тепер Славко теж шатун і агент кремля, як і Зеленський, Гриценко, Юля та Сааакашвілі.. Недостатньо Львівщини для проходження обох в Раду - петя вирішив всадити Славкові ножа в спину..
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ща на плюсах показали про этого пэса
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Це в його стилі-збрехати, оговорити, підкупити...
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Так никто и не сомневался...кроме порохатых))
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соцопросы, такие...экзитполы, шоб без матов. вот пример: найди РНС,
Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 7291
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шо, пэтюнька, без власти скрутно стало, мразина
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ну что, переживаешь, что слуга урода в пролёте на выборах и только фальсификациями сможет "выиграть" ?
смирись. Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 5645
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ты феерический соевый долб...**, иди бояры хл**ани, болезный
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да в рот тебе мои потные ноги, русский. Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 9234
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Це про здачу аналізів преЗЕдентом на наркотики?))))
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а це - філіал "Г+Г" на бабло від палиці. Відома помийна яма.
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Та понятно,для тебе канали мертветчука,наше всьо,уже у петі і прямий купив.А вашу ботоферму уже продав партнеру чи йдуть переговори
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тільки забілт можуть так по-дебільному тупо брехати.
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Песики зрозуміли, що пролітають, як фанєра над Парижем
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Оказывается, рассылка "чернухи" для ПЕСа - в порядке вещей. Поражает откровенная наглость - "Да, рассылали, а что в этом плохого?"
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Ну надо же будет оправдывать низкий результат при огромном количестве вложенных бабок.
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Оцю бридоту кіберполіція блокує?

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Брехня!!!
зеленые видят, что Порошенко уже обошел их по рейтингу и начинают выливать грязь на победителя.
зеленые, набирают меньше 5% а отсюда и истерика зеленого ….. .
зеленые, вы в пролёте . Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 8587
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перестань. ты выглядишь банальным зеленым деградантом.
ты сам понимаешь, что слуга урода даже 5% не берет на этих выборах... остаётся только одно - массовые фальсификации от слуг уродов.... но это наказуемо. Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 6581
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Говорив, говорю і буду говорити - тетя таке ж саме зло для України, як і медведчук-бойко-рабіновіч та відкул-мураєв-гєпа-труханов.. Один цинічно і брехливо спекулює на євроатлантичних прагненнях народу , а інші - на прагненні народу до мирного життя.. Вони одного поля ягоди..
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По сути эти две партии делят 10% электората проживающего в трех областях страны . Вот ПЕС и пытается замочить голос
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Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 9128

@Vitauskas_A

По-моему, кому-то срочно пора в психушку....Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 9968


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Ей зебилы, а че в списках ваших клоунов нет ни одного ветерана АТО? Шо путин не разрешает?
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А що КМІС дав неправдиві дані!!!!!!!!!
А які дані правдиві.
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Я так, что селёдку ему давали, не помогает Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 6401 Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 6401 Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 6401
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Да проигрывает слуга уродов эти выборы, а отсюда и липовые "дела" на того, кто выигрывает эти выборы.
Впереди массовые фальсификации от зеленой ………. .
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почему 54%????
вы что идиот или соратник зеленого?
ЕС набирает 38-40% удавитесь.
если выигрывают зеленые - это фальсификации от команды зе, что повлечет за собой непредсказуемые негативные последствия для зеленых.
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Не утомляй, соевый. Ты о пете в один тур трындел. Лоботомия у тебя видна.
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уй, отвали, деградант русский.
твое место около выгребной ямы..... впрчем, как и всех русских.
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А я просто вспомнил президентские выборы.... Там наверное тоже Зеленский их сфальсифицировал.
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Безусловно!
Это факт!
Вот только почему Тимошенко и Порошенко промолчали... вот в чём вопрос.
Никаких 73% не было и нет!!!
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Ворье привыкло по беспределу а тут такое... расхрюкались)))) ничего не долго осталось)
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пять дней и всю эту п*здобратию пропагандонов от порохососа волной смоет в унитаз.
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Проповідники: "Петро - суцільна перемога, а Зеленський - тільки чорна зрада"-не спекулюйте-дані правдиві.
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попов заставлять молиться ,министров и Парубия в рабочее время на трибуны гнать что бы призывали голосовать за безальтернативного Петрика это не злочин ?
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Важко організовувати розсилку спаму, коли ти вже не президент.
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Шо случилось, стали накрывать соевых шнырей?
Так еще не вечер, очень скоро в Минстеце будут сжигать документацию и рвать когти.
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Боятся порохоботы, что скоро возьмутся и за их фермы. Столько грязных вбросов, как с этих фабрик ботов и троллей, нет ни у кого. Чёрный пиар льётся рекой. Пора эту погань выполоть нах, раз и навсегда.
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