 Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс, - "Европейская солидарность"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.
В сообщении отмечается: "Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а только ссылки на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер.
Как известно, КМИС в течение последней недели обнародовал два подобных опроса с одним и тем же выводом. По логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию.
Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан.
Относительно действий конкретного львовского активиста, то в партии разберутся с этой индивидуальной инициативой. Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации.
Мы призываем киберполиции не позорить свое ведомство перед Украиной и перед всем миром. Потому что если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро у нас, как в России, открывать уголовные дела против активистов за "лайки" в Фейсбуке".
Я за єс
обидно, да?
вы же видите, что пособники зеленого деграданта не популярны в народе.
И …. все промолчали.
Как же так!!!
Так кто врал, ДБР?
Исходя из дела про бронежелеты вывод - ДБР ВРАЛО!!!
Вопросы, сынок?
дайте мне его дело и я запроторю это чмо на пожизненное.
мусор это ты.
А насправді: офіційної повістки з ДБР Порошенку не надходило.
зеленые в панике.
рейтинг зеленых ниже 5%.
поэтому зеленые идут на массовые фальсификации перед выборами.
все только и делают, что отнекиваются от того, что голосовали за ЗЕ.
нет у него рейтинга. НЕТ У зебила рейтинга. он ниже 5%.
вот в чем дело.
где 73%??????
где, товарисч?!
гнать зеленого за фальсификацию выборов!!!
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
Закінчився медовий місяць ПЄСу і Голосу - тепер Славко теж шатун і агент кремля, як і Зеленський, Гриценко, Юля та Сааакашвілі.. Недостатньо Львівщини для проходження обох в Раду - петя вирішив всадити Славкові ножа в спину..
смирись.
зеленые видят, что Порошенко уже обошел их по рейтингу и начинают выливать грязь на победителя.
зеленые, набирают меньше 5% а отсюда и истерика зеленого ….. .
зеленые, вы в пролёте .
ты сам понимаешь, что слуга урода даже 5% не берет на этих выборах... остаётся только одно - массовые фальсификации от слуг уродов.... но это наказуемо.
@Vitauskas_A
По-моему, кому-то срочно пора в психушку....
А які дані правдиві.
Впереди массовые фальсификации от зеленой ………. .
ЄС набирає 54%?
вы что идиот или соратник зеленого?
ЕС набирает 38-40% удавитесь.
если выигрывают зеленые - это фальсификации от команды зе, что повлечет за собой непредсказуемые негативные последствия для зеленых.
твое место около выгребной ямы..... впрчем, как и всех русских.
Это факт!
Вот только почему Тимошенко и Порошенко промолчали... вот в чём вопрос.
Никаких 73% не было и нет!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8H8afmnYCWU
Так еще не вечер, очень скоро в Минстеце будут сжигать документацию и рвать когти.