 Апелляционный суд в Нидерландах решением по скифскому золоту подтвердил, что не признает оккупации Крыма, - глава Минюста Петренко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности не подлежат применению. А для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - отметил министр.

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Напоминаем, коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это — Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

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