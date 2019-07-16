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Все про:золото (154) Крым (21628) Минюст (1421) Нидерланды (823) Петренко Павел (732)

 Апелляционный суд в Нидерландах решением по скифскому золоту подтвердил, что не признает оккупации Крыма, - глава Минюста Петренко

Министр юстиции Павел Петренко считает, что решение Апелляционного суда Амстердама по делу коллекции скифского золота свидетельствует о непризнании Нидерландами оккупации Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности не подлежат применению. А для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - отметил министр.

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Напоминаем, коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это — Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

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Источник: https://censor.net.ua/n3137863
 
   
 Топ комментарии
 
Министр или дебил или под дебила косит. Апелляционный суд потребовал от Украины и России дополнительных сведений, и решение суда будет через 6 - 9месяцев
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Ху*ло уже раскатал губу и думал что скифское золото поедет в кремль в его личный кабинет. Никто про крым уже и не думает. Десятки дорогих и редких картин уже вывезли из крымских музеев в Питер и Маскву.
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плевать он на него хотел. просто тогда бы оккупацию Крыма рф можно было уже и в судах оспаривать.
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За 2018 год в Украине было похищено 56 музейных экспонатов, включая 17 картин и нумизматику. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
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Министр или дебил или под дебила косит. Апелляционный суд потребовал от Украины и России дополнительных сведений, и решение суда будет через 6 - 9месяцев
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Да, что-то здесь не стыкуется, может Петренко выдает желаемое за действительность?
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Ну все как у победившего майдана. Сначала выпьем за здравие, а потом упокой Господи его душу....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд в Нидерландах решением по скифскому золоту подтвердил, что не признает оккупации Крыма, - глава Минюста Петренко
 
 
 
 
 
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