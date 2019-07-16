EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Происшествия
  218  5
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8049) Донбасс (18949) операция Объединенных сил (1405)

 Враг с начала суток 16 июля 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней своодке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм;

рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

по окраине Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Также читайте: Враг в течение получаса выпустил по позициям ОС вблизи Опытного два десятка мин запрещенных калибров, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3137859
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Війна продовжується, тож втрати неминучі.
Але хоч день без вбитих та поранених, це вже щастя.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо, что живые!
главное - без потерь (сколько мам, жен...украинцев выдохнули...)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг с начала суток 16 июля 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх