 Враг с начала суток 16 июля 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней своодке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм;
рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
по окраине Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".
Але хоч день без вбитих та поранених, це вже щастя.
главное - без потерь (сколько мам, жен...украинцев выдохнули...)