 Враг с начала суток 16 июля 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней своодке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм;

рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

по окраине Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

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