 12 тысяч детей учились на украинском языке в Крыму до российской оккупации, - представитель США Хантер в Совбезе ООН

Об этом политический координатор представительства США в ООН Родни Хантер заявил на заседании Совбеза, посвященном украинскому языковому закону, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Ранее постпред РФ заявил, что этот закон "раскалывает украинское общество". В то же время представитель США напомнил, что именно Москва подрывает единство внутри Украины.
"США поддерживают призывы президента Зеленского к единству, но Россия подрывает это единство. Недавно было принято решение выдавать украинские паспорта украинцам, проживающим на Донбассе", - подчеркнул он.
Также Хантер напомнил, что украинские солдаты гибнут в конфликте на востоке страны, который поддерживается Россией, однако "Украина продолжает объединяться, становиться более сплоченной и сильной".
Представитель США также призвал Россию прекратить преследовать украинцев и крымских татар в Крыму, отметив, что Россия не позволяет украинцам в Крыму учиться на украинском языке.
"12 тысяч детей учились в Крыму на украинском языке до российской оккупации", - сказал он.
Кроме того, во время выступления Хантер напомнил, что из-за конфликта, развязанного Россией, был сбит "Боинг" рейса MH17 на Донбассе, а сбили его, как установило международное следствие, из оружия российской армии.
США отметили, что Россия усилила свою агрессивную деятельность, захватив украинские суда и моряков.
"США уважают суверенитет Украины и призывают Россию освободить захваченных моряков и корабли, прекратить оккупацию Крыма и конфликт на востоке Украины", - сказал представитель страны в ООН.
Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.
Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.
Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.