 Украинская группировка неонацистов готовила на меня покушение с применением ракеты, - вице-премьер Италии Сальвини

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщает итальянское издание АNSA.

"Спецслужбы рассказали об украинской группировке, которая готовила покушение на мою жизнь", — сказал Сальвини.

Он рассказал, что в Турине на севере Италии обнаружили тайник оружия, в котором даже была ракета класса "воздух-воздух", а также неонацистскую символику.

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Издание напомнило, что ранее правоохранители изъяли оружие и неонацистскую символику у праворадикалов в Турине, но в рамках расследования дела наемников, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе.

На этой неделе, 10 июля, Сальвини стал фигурантом скандала о финансировании его партии Кремлем. Американское изданиеBuzzFeed News опубликовало запись тайных переговоров между представителями правой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини с чиновниками Кремля в московском отеле "Метрополь" в октябре 2018 года. Итальянцы, согласно публикации, договаривались о получении десятков миллионов долларов "российских нефтяных денег" в преддверии выборов в Европарламент.

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