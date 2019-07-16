 За первое полугодие налоговая прекратила деятельность 29 преступных групп, которые обеспечивали работу "центров минимизации таможенных платежей", - первый замглавы ГФС Белан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан.

По словам Сергея Белана, деятельность таких групп направлена на предоставление предприятиям реального сектора экономики услуг по незаконной минимизации таможенных платежей при импорте товаров, а также помощь при манипулировании налогами и выводе денежных средств за границу при экспорте.

Белан также напомнил, что операция "Рубеж" действует с 2015 года и никоим образом не сказывается на бизнесе, который в полном объеме платит налоги. Она предусматривает проведение мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, документирование и пресечение нарушений законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.

"Мы не вмешиваемся в работу сотрудников таможни, а проводим следственные действия в рамках уголовных производств, - подчеркнул первый заместитель главы ГФС. – Так, за первое полугодие, при проведении этой операции, начато досудебное расследование по 227 уголовным производствам, в рамках которых установлен ущерб на сумму 878 млн гривен. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 223, 1 млн грн, изъято товарно-материальных ценностей на сумму 1 222,7 млн грн. По результатам принятых мер дополнительно направлено в госбюджет таможенных платежей на общую сумму 359 млн гривен".

Комментируя схемы, которые используются при операциях по перемещению товаров через границу, он выделил несколько основных. При совершении правонарушений в режиме "экспорт" чаще всего предметами правонарушений выступают сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки. Основные виды правонарушений: незаконное формирование НДС (псевдоэкспорт, нетипичный экспорт и т.д.), предоставление услуг по уклонению от уплаты налогов (закупка сельскохозяйственной продукции за наличные средства без уплаты соответствующих налогов, предоставление такой продукции легального статуса и ее экспорт с предоставлением в таможенные органы ложной информации о ее происхождении, предоставление услуг по выводу средств за рубеж путем осуществления косвенных экспортных операций через подконтрольных СХД-нерезидентов или вообще от имени ФСПД).

При совершении правонарушений в режиме "импорт" чаще всего предметами правонарушений выступают товары широкого потребления, одежда, обувь, бытовая техника, а также продукты питания (морепродукты, овощи и фрукты).