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 Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности"

Экс-беркутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийстве 48 майдановцев, суд выпустил под домашний арест. Если бы не присутствующие в зале активисты, отпустили бы всех пятерых подсудимых.

Такое мнение высказано на странице общественной организации "Родина Героїв Небесної Сотні", информирует Цензор.НЕТ.

"Закончилась эпоха Достоинства! За эти недели уже третий раз освобождают из-под стражи обвиняемых в преступлениях против мирных граждан во время Революции Достоинства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд над экс-беркутовцами из "Черной роты": защита просит отпустить их из-под стражи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Основания - решение КСУ о возможности альтернативы содержания под стражей при обвинении в особо тяжких преступлениях.

Так вышел на свободу генерал СБУ Щеголев - обвиняемый в организации так называемой "антитеррористической операции" 18-20 февраля, а сегодня вышел на свободу Сергей Тамтура, один из 5 беркутовцев, задержанных и обвиняемых в убийстве 48 Героев Небесной Сотни и покушении на убийства 80 протестующих. Такое решение принял Святошинский районный суд.

Мы помним как Дмитрий Садовник и многие другие беркутовцев после освобождения из-под стражи сбежали в РФ.

Ненаказанное зло порождает еще большее зло...

Лиц, причастных к преступлениям против мирных граждан, назначают на новые должности.

Как быстро мы все забыли о цене, которая была уплачена за шанс изменить Страну.

Мы призываем всех сознательных граждан приходить на судебные заседания, контролировать действия судов и не допустить безнаказанности.

Мы благодарим всех, кто пришел сегодня в зал суда, если бы не вы, может быть, сегодня все 5 обвиняемых были бы на свободе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк

Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы не допустить безнаказанности 01

Напомним, 16 июля суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре на домашний арест. Другим четырем обвиняемым арест продлили на 60 суток.

Также читайте: Суд в августе проведет подготовительное заседание по делу о расстреле Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора

Источник: https://censor.net.ua/n3137841
 
   
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Для ех-беркутовцев своя власть пришла. Повыпускают потихоньку одного за одним.
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Ну да ,так же они ВСЕ пожизненное отбывали ... Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 3822
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Конечно повыпускают так-как ВСЕ генпрокуроры систематично уничтожали все доказательства и теперь я совсем не удивлюсь если окажется ,что так не беркутовцы и парубиёвцы стреляли ,уж больно большой куш в результате этой бойни сняла соевая банда !
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Только при соевой банде все эти гниды сидели в СИЗО годами, а сейчас одного за другим выпускают. Совпадение? Как и появления в этих судах легендарной гниды и предателя - Андрюши ПОРТНОВА. Просто совпадение с его планами в фэйсбучных постах. Правда?
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Они сидели в СИЗО с 2015 года, и еще сидели бы. Если бы не свои при власти. Проверенные бойцы новой власти скоро понадобятся.
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Я так понимаю, что 5 лет как то не хватило ни Порося, ни их боевому командиру Логопед у, ни Югик у алкашу, чтобы виновные получили реальные сроки. Напоминаю Нюрбернский процесс готовился всего полгода и шёл по моему год...
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Вот для чего их Портнов готовит: Обратите внимания на стилистику и обороты речи настоящего гопника. "Умножим на ноль". Тут о законами и не пахнет. Чтобы не было иллюзий.

Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9240
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Для реализации замыслов Портнову нужны верные и проверенные люди. Вот он и старается

Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 8280
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Потужно ріхвормована пєдрою судова система підлягає повному перезавантаженню (зі звільненням усіх суддів та набором інших). При цьому негаразди перехідного періоду нанесуть країні і людям менших втрат, ніж отакі "рішали".
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Барыгам пять лет было не до того кто там в кого на Майдане стрелял ,они из-за корыта ничего не видели ,здоровое оно то корыто ,весь СВЕТ загораживает ...
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А что вы хотели???? Вы кричали Мы будем контролировать власть!!!! Доконтролировались, что привели к ней мародеров и воров, которые одеваться вышиванки и рассуждая о ценностях майдана просто разворовывать все, что под руку попадёт. Закономерный итог. Что принёс майдан, то и получили
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Разве это не вы кричали как вы будете контролировать власть в лице Зеленского?
Идите контролируйте теперь.
Хватит про петю стонать
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А смысл? С тех судей можно на месте кожу сдирать?
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Да уже по мойму нечего и некуда ходить. Все убийцы и предатели на свободе. В тюрьмах только добровольцы и патриоты остались, которых Парашенко садил как картошку быстро и без лишних слов.
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5 років бездіяльності та саботажу! 5 років! Суки цинічні!
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А не пора ли судьям случайно попадать в автокатастрофы и травиться несвежим кофе ? В этом случае, т.н. правоохранительная система, конечно, будет копытами землю рыть, чтоб найти тех, кто это сделал. И судить будут по-настоящему. Но, видимо, с новым президентом, украинское общество вряд ли дождется, чтобы судебная система изменилась в лучшую сторону.
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