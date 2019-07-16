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 Экономика, Общество
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 Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – фрагмент глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти, - советник президента Устенко

Злоупотребления экологической инспекции в портах, которые сейчас у всех на слуху, – это фрагмент в целостной картине глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сказал 112.ua экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

"Порты – это показатель того, с чем сталкивались те, кто заходил в страну: импортеры, экспортеры, логисты. Инвесторы знали, что Украина – высококоррумпированная страна. Они видели, что несмотря на риторику прежней администрации и заверения, что коррупция снижается, реального снижения не наблюдалось. В результате объёмы инвестиций в страну с каждым годом падали. Если в прошлом году было 2 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, годом ранее 2,5 млрд долл., то в этом году всего 1,5 млрд долл. Инвесторы были четко осведомлены о том, что в Украине проблемы с инвестиционным климатом. Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – это отдельное зерно в целостной картине глобальной коррупции в стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту

После того, как о проблеме после визита в Одесский порт заявил президент Владимир Зеленский, поставив задачу разобраться в ситуации главе Государственной таможенной службы Максиму Нефедову, Кабмин заявил о намерении урегулировать проблему.

"Но ведь и ранее Кабмин знал о проблеме, но при этом ничего не предпринимал", - отмечает Устенко. Он не верит, что правительство сможет реально урегулировать ситуацию. "Уходящий Кабмин на фоне уходящей Рады. Их заявления выглядят как часть политической игры, которую начала уходящая власть", - отметил Устенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах до урегулирования этих вопросов новым парламентом

Отметим, Максим Нефедов на днях выразил обеспокоенность деятельностью представителей Государственной экологической инспекции в морских портах Украины. "В конце апреля на последнем "дерегуляционном" заседании Кабмина правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекции изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не произойдет". А каждый день простоя — десятки тысяч долларов расходов", — написал Нефедов на своей странице в Facebook.

По словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была "глотком свежего воздуха" для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества. По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до 200 млн долларов в год в виде несозданного ВВП и недополученных государством и бизнесом доходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери от неправомерной деятельности экоинспекторов в портах составляли до 200 млн долларов в год, - Нефьодов

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что до рассмотрения нового порядка Кабмин приостанавливает экологические проверки в портах. "До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что правоохранительные органы отныне будут больше внимания уделять сообщениям о коррупции в действиях Госэкоинспекции.

Источник: https://censor.net.ua/n3137838
 
 
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зю у кацапов бабло рубил. и предательски "шутил". недалеко от воровства.
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По словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была "глотком свежего воздуха" для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества.Источник: https://censor.net.ua/n3137838

А украинцы пускай в дерьме купаются....
Мировому сообществу на это насрать в прямом и переносном смысле...
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При новій владі усі корупціонери стануть чесними і будуть допомагати пенсіонерам за власний рахунок.
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Чуб - а я бы тебе.....

Но этот виртуальная поножовщина ни о чем... Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – фрагмент глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 7645
Говорит только о слабом твоем уме...
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Инвалиду безумного труда?!
🤣🤣🤣🔫
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Коррупция в Украине,от пелёнки и до кладбища.Тотальная.Наш народ иначе не может.Страна терпил и любителей гречки(халявы).
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По другому не могло быть. Все чиновники берут пример с Гаранта. Рыба гнила с головы, хрошо что ее вовремя отрубили. Но вонять еще долго будет.
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Это вы про Кучму, или Януковича? А в Швеции не воруют? А, вы из Пензы...
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Для зелених дурнів відкрию великий секрет - у нас глобальна корупція уже 28 років і все свідчить про те,що при "новій" владі вона нікуди не зникне,а лише зміняться її кінцеві бенефіціари.
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Не преживай, скоро Зеля ее умножит на Зерро.
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а чо в этом то году так подупали инвестиции? Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – фрагмент глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5526може чо с выбором "па-приколу" шо не так? не?
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"Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции - фрагмент глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти, - советник президента Устенко" - надеюсь, скоро возьмутся за шоколадного Хряка, пора!
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Что ждет от нас ПаРаша ? Такого воровского режима как при свыне .
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есть такой бизнес по вывозу опасных отходов. за два месяца без проверок могут так загадить окрестности Одессы, что курортников придется эвакуировать.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – фрагмент глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти, - советник президента Устенко
 
 
 
 
 
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