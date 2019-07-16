 Депутат сельсовета на Львовщине организовал смс-рассылку для дискредитации партии "Голос" и агитации за партию "ЕС", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В течение вчерашнего дня в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовщины о массовой рассылке смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.
"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. Как физическое лицо-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тыс. в течение месяца", - сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк.
Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию "Европейская солидарность"
"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - отметил начальник киберполиции.
По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
"Один с порохоботов" ?
И это логично, ведь Пеця надеялся что Вакарчук отберет голоса у электората Зеленского - а он отобрал почти все у 24%...
Але якщо по твоїй логіці - Запорізька обл 21 квітня:
За Зелю - 86,5
За ПП - 11,5
Станом на 11 липня:
за СН(К)- 41
за мертвечука - 30
за ЄС - 6
Виходить, що за Зелю 21 квітня було 86,5 а стало 41. Тобто він втратив 45% - і вкрав їх мертвечук?
Если у Зели было 86 а стало 41, то Зеля потерял не 45% а 100-41/86*100=52%, аналогично у Петьки с 24 до 6 это 100-6/24=75% от своих голосов.
Ну слово "втратив" тут не совсем корректно, т.к. во 2 туре выборов было все лишь 2 варианта.
А це що заборонено законом?
16.07.2019 19:44
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Стрелок, это ты перелогинился, или твой коллега по свиноботоцеху не согласовал действия?
Позавчора трапилося резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми. Діти отримали травми, в одного хлопчика розбита голова.
До мого посту у провідних ЗМІ тривала гнітюча тиша з обтічними формулюваннями «якесь дтп, якесь удо...».
У той же день відбулося інше ДТП, вже з смертельним результатом. З вини водія загинула жінка у лобовому зіткненні. Декілька травмовано. Спершу в ЗМІ цього водія назвали керівником партійного осередку ЗЕ, потім просто членом партії Зе. Сьогодні зранку він вже жодного стосунку до партії немає.
Готовий в це навіть повірити: звідки члени і осередки у абсолютно віртуальної партії?!
Але, якщо серйозно, у нас відновилася цензура і темники?
Чи це самоцензура?
Не треба розгойдувати човен, цього разу з червоними плавками?
херь полная. где здесь "препятствование"? включились орлы авакова по запугиванию один в один как перед президентскими выборами.
Я ж говорил с самого начала Славик у пеци заберет голоса. А эти пламенные речи свиньи полтавы о том что Славик давай обьединяйся. Соевое овно оно такое 😷
Ибо рейтинг Зеленского ниже 5%.
рейтинг Зеленского ниже 5% сейчас.
всё остальное фальсификации зе команды.
а они уголовно наказуемы.
а разве это запрещено каким то законом?
16.07.2019 18:19
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Стрелок, это ты перелогинился, или твой коллега по свиноботоцеху не согласовал действия?
А против вас дело не возбудили? Вы же то же самое пишете.
https://censor.net.ua/news/3137703/sluga_naroda_op_za_jittya_evropeyiskaya_solidarnost_batkivschina_i_sila_i_chest_preodolevayut_5_barer