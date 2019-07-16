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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция. ФОТО

На Львовщине полицейские разоблачили депутата сельсовета в организации массовой смс-рассылки для дискредитации политической партии "Голос".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии Голос, - киберполиция 01

В течение вчерашнего дня в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовщины о массовой рассылке смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов городских сельсоветов Львовской области. Как физическое лицо-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тыс. в течение месяца", - сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк.

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Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии Голос, - киберполиция 02

"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - отметил начальник киберполиции.

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По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3137835
 
 
 Топ комментарии
 
Що ж... Щоб врятувати Україну від зеленої чуми я і останню сорочку готовий віддати.
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Ну а как написать:
"Один с порохоботов" ?
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Инициативный любитель сладкого попался, за печеньки решил Славка без избирателей оставить.
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Судя по содержанию остальных смс - очередной петюшок зашкварился.
И это логично, ведь Пеця надеялся что Вакарчук отберет голоса у электората Зеленского - а он отобрал почти все у 24%...
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Не було у петьки 24%.
Але якщо по твоїй логіці - Запорізька обл 21 квітня:
За Зелю - 86,5
За ПП - 11,5
Станом на 11 липня:
за СН(К)- 41
за мертвечука - 30
за ЄС - 6
Виходить, що за Зелю 21 квітня було 86,5 а стало 41. Тобто він втратив 45% - і вкрав їх мертвечук?
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Инициативный любитель сладкого попался, за печеньки решил Славка без избирателей оставить.
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Що ж... Щоб врятувати Україну від зеленої чуми я і останню сорочку готовий віддати.
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Очень надеюсь, что Вашу фирму тоже скоро накроют и у Вас появится шанс. Коллеги что поумней работают из за зарубежных прокси.
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Через проксі топлять за Зєлю жителі РФ, Криму та Лугандону.
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А шо там делать этому человеку ? .Был замечательным певцом , стал прихвостнем Ахметки и Свыни .
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NSTAGRAM-МОДЕЛЬ, ЯКА РЕКЛАМУВАЛА «ГОЛОС», ВИБАЧИЛАСЯ ЗА ПІАР ФЕЙКОВОГО ЗЕ-КАНДИДАТА
Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция - Цензор.НЕТ 4037
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а разве это запрещено каким то законом?
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Volodymyr Omelyan:
Позавчора трапилося резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми. Діти отримали травми, в одного хлопчика розбита голова.

До мого посту у провідних ЗМІ тривала гнітюча тиша з обтічними формулюваннями «якесь дтп, якесь удо...».
У той же день відбулося інше ДТП, вже з смертельним результатом. З вини водія загинула жінка у лобовому зіткненні. Декілька травмовано. Спершу в ЗМІ цього водія назвали керівником партійного осередку ЗЕ, потім просто членом партії Зе. Сьогодні зранку він вже жодного стосунку до партії немає.
Готовий в це навіть повірити: звідки члени і осередки у абсолютно віртуальної партії?!

Але, якщо серйозно, у нас відновилася цензура і темники?
Чи це самоцензура?
Не треба розгойдувати човен, цього разу з червоними плавками?
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По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

херь полная. где здесь "препятствование"? включились орлы авакова по запугиванию один в один как перед президентскими выборами.
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"Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция" - какая же это партия доминировала во Львове, может "Самоопмич", или .. не знаю, но самое грустное, что это происходит в проукраинском регионе, где украинские партии между собой дерутся, позор, этих поддонков хохлов, надо кастрировать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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