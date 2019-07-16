 Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В течение вчерашнего дня в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовщины о массовой рассылке смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов городских сельсоветов Львовской области. Как физическое лицо-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тыс. в течение месяца", - сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк.

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"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - отметил начальник киберполиции.

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По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.