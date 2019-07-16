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 Мы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой

Уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом они заявили во время совместной пресс-конференции.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какими-то другими методами, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.

В связи с этим Денисова уже передала российскому омбудсмену список украинцев, которые содержатся в России и аннексированном Крыму. В нем указаны 150 дел, включая 24 военнопленных моряков.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вчера встретилась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В ходе встречи они обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3137833
 
 
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Как можно было включать моряков????? По ним было решение международного суда
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А прохання про помилування моряків не буде визнанням їхньої вини?
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А прохання про помилування моряків не буде визнанням їхньої вини?
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Вони ж не будуть про це просити. Як і Надюха, і Луценко.
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более того, так сопля признает Крым расеянским.
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Стає наша ясновельможна пані перед Пуйлом раком. Всі капризи перед мокшами за рахунок України.
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Как можно было включать моряков????? По ним было решение международного суда
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Верю что в скором времени возможно освобождение многих наших заключенных в раше, времена петиного застоя и пиара на пленных прошли.
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Alex Rozhenko. Зато время твоего Х**ла не скоро пройдёт

Мы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой - Цензор.НЕТ 7963
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решение международного суда по морякам может привести к аресту морских судов раши, моряки должны быть отпущены а не помилованы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой
 
 
 
 
 
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