 Мы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом они заявили во время совместной пресс-конференции.
"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какими-то другими методами, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.
В связи с этим Денисова уже передала российскому омбудсмену список украинцев, которые содержатся в России и аннексированном Крыму. В нем указаны 150 дел, включая 24 военнопленных моряков.
Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вчера встретилась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В ходе встречи они обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.