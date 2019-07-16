 Мы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом они заявили во время совместной пресс-конференции.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какими-то другими методами, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.

В связи с этим Денисова уже передала российскому омбудсмену список украинцев, которые содержатся в России и аннексированном Крыму. В нем указаны 150 дел, включая 24 военнопленных моряков.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вчера встретилась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В ходе встречи они обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.

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