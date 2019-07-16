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 Политика Украины
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 Языковая статья закона об образовании признана конституционной, - Гриневич

Конституционный Суд Украины рассмотрел конституционность языковой статьи закона "Об образовании".

Об этом на своей фейсбук-странице сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала она.

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По ее словам, это информация из "надежных источников".

Языковая статья закона об образовании признана конституционной, - Гриневич 01

Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.

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Впоследствии Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

В ЕС призвали Украину принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3137831
 
   
 Топ комментарии
 
Уже легче. Посмотрим что еще Совбез ООН нам сегодня расскажет
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Що трапилось з конституційним судом?
Сьогодні вже друге поспіль рішення на користь України!!!
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Уже легче. Посмотрим что еще Совбез ООН нам сегодня расскажет
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Що трапилось з конституційним судом?
Сьогодні вже друге поспіль рішення на користь України!!!
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или не изменится - мотря как сейчас вести себя будут
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Ну дык чьо, гэпа паукраинскому гутарыть будет?; Не, лучче не надо;(
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Тааак. Лише коаліція з ОПЗ (опозиційною платформою "За жисть", а не те, що ви подумали, не Офіс президента Зєлєнского) дозволить Разумкову не вчити українську мову.
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Право не знать украинский язык уплывает в сторону Москвы.
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Нєдоразумкову взагалі ніхто й ніщо не може заборонити! Бо ми, українці, є занадто толерантні до наших ворогів!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯзыковая статья закона об образовании признана конституционной, - Гриневич
 
 
 
 
 
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