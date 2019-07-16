 Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ведомстве заявляют, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом извлечено работниками полиции на месте задержания.

Отмечается, что сейчас проходят следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается.

В Госбюро расследований квалифицируют дело по ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

"В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - сообщают в ГБР.

Напомним, в городе Ирпень 19-летний парень стрелял в молодую пару. Бывшая девушка нападающего и ее молодой человек получили травмы затылочной части головы. В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым