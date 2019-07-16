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Все про:Ирпень (142) Нацполиция (9696) расследование (2547) ГБР (426)

 Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность

Государственное бюро расследований проводит расследование относительно ненадлежащего исполнения правоохранителями своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия из-за самоубийства 19-летнего юноши в отделении полиции в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ведомстве заявляют, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом извлечено работниками полиции на месте задержания.

Отмечается, что сейчас проходят следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается.

В Госбюро расследований квалифицируют дело по ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

"В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - сообщают в ГБР.

Напомним, в городе Ирпень 19-летний парень стрелял в молодую пару. Бывшая девушка нападающего и ее молодой человек получили травмы затылочной части головы. В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице

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Источник: https://censor.net.ua/n3137829
 
 
 Топ комментарии
 
Аваковцы такие сказочники. У стрелявшего полицаи не отобрали пистолет Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность - Цензор.НЕТ 4399. Кто поверит в этот бред?
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да уж. крепкий косяк. задержать подозреваемого в стрельбе, и не обыскать его
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" не было должным образом извлечено" это как? Теряюсь в догадках.
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да уж. крепкий косяк. задержать подозреваемого в стрельбе, и не обыскать его
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замочили, а им грозит 5 лет премию выпишут и через суд зарплату вернут за время расследования
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Надо было бы замочить-грохнули бы при задержании.просто тупанули на предмет второго пистолета.
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Аваковцы такие сказочники. У стрелявшего полицаи не отобрали пистолет Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность - Цензор.НЕТ 4399. Кто поверит в этот бред?
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ну так каких набрали, такой и результат
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Ты просто не знаешь какие дебилы там работают)))
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очередной результат реформ полиции. понабирали селфи мальчиков и девочек
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Сколько контрольных выстрелов сделал "самоубийца"? Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность - Цензор.НЕТ 4000
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Кирилл Лещенко Глупость. Никто бы на это не пошел- убивать из резинострела в помещении полиции. Там дежурная смена и полно сотрудников в кабинетах. Тем более, что резинострел не дает гарантированного результата. Да смысл? Одно дело, ночью, переборщить с применением физической силы, другое - валить среди бела дня, на своей же смене.
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вы исходите из заведомо неверного предположения, что у мусоров есть мозги.
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Не удивлюсь, если не провели досмотр патрульные. Но, конечно, есть и вина дежурной смены, т. к. досматривать и они должны были, тем более, зная о недоразвитости патрульных.
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" не было должным образом извлечено" это как? Теряюсь в догадках.
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Ага... ну оно понятно... блуждающая траектория... всё меняется, менты остаются ментами....
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Шерше, как говорится, ля фам. А пистолет видимо ментовской.
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