 В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

В этот день состоится первое заседание новоизбранного Европейского Парламента, где выберут высшее руководство Евросоюза. Украина должна четко защищать свои позиции на внешнеполитической арене и обеспечить сохранение международной коалиции в поддержку целостности и независимости нашего государства. Представители Украины должны уже в первый день работы Европарламента сформировать мощную группу союзников среди европейских депутатов и новых руководителей ЕС - об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая перед общественностью города Броды на Львовщине.

"Мы должны держать санкции, должны обеспечить международную защиту, поэтому завтра я со своей командой - с Иванной Климпуш-Цинцадзе, с Ириной Геращенко летим в Страсбург. Там будет первое заседание новоизбранного Европейского парламента. Избрание руководства Евросоюза - Председателя Еврокомиссии, Президента Европейского Совета, следующего представителя по внешней политике и Президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать", - подчеркнул Порошенко.

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Одной из ключевых тем встреч будет усиление давления на Россию с требованием немедленного исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой. Безоговорочная победа Украины в международном суде, которая стала возможна благодаря решительным действиям команды "Европейской Солидарности" и президента Порошенко, дает основания ожидать быстрого освобождения украинских защитников без каких-либо условий со стороны Кремля.

"В четверг мы ожидаем решения нового Европарламента с требованием к России об освобождении наших ребят - моряков, которые были захвачены в плен во время акта агрессии в Керченском проливе со стороны Российской Федерации. Сегодня, когда мы имеем приказ Международного трибунала в Гамбурге, который обязал Россию немедленно освободить наших моряков - я с оптимизмом смотрю в будущее. Наши ребята на 90% очень быстро должны оказаться дома. Это - результат нашей борьбы", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

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