 Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

Об этом пишет обозреватель издания "Коммерсант" Максим Юсин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Договариваться о судьбе Донбасса, условиях транзита газа, освобождении военнопленных и моряков придется все равно не с оппозицией, а с реальной властью, то есть с командой нового президента и стоящими за ней теневыми игроками. В Кремле это, видимо, понимают. Иначе чем объяснить явные жесты в адрес президента Украины, например, телефонный разговор с ним Владимира Путина? Если бы Москва играла против Зеленского, эту беседу под благовидным предлогом вполне можно было бы отложить и провести уже после выборов. Но этого сделано не было. Разговор не просто состоялся, но и, судя по всему, имел практические результаты, следствием чего стала заметная активизация усилий по освобождению удерживаемых лиц", - отмечает журналист.
По его мнению, в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского.
"Как представляется, Кремль вполне устраивает сценарий, при котором сторонники президента сформировали бы однопартийное большинство, не вступая в коалицию с национально ориентированными движениями типа "Голоса" Святослава Вакарчука. В этом случае возможны два варианта, оба для Москвы неплохие: либо заключить с новым руководством Украины масштабные, немыслимые ранее договоренности по Донбассу и другим вопросам, что позволило бы уменьшить напряженность в отношениях с Западом и приблизить снятие европейских санкций; либо, убедившись в недоговороспособности даже этой украинской власти, донести до того же Запада мысль – с Киевом вести дела невозможно, к конструктивному диалогу он не способен, поэтому давайте разблокировать наши отношения без оглядки на него", - заключает Юсин.
В статье отображен эпизод разговора Зеленского с представителями одного украинского завода. Богдан отнимает телефон у Зеленского и говорит сам, так как президент оказывается не в силах правильно сформулировать мысль.
Отмечается, что Зеленский принял решение назначить Богдана главой администрации сам и вопреки мнению США, которые советовали не ставить на этот пост юриста Игоря Коломойского."
Во-вторых, не думаю, чтобы хоть кто-то из власть имущих в США озабочивался такими частными вопросами. Это дело самого Зеленского, на которого в любом случае пока смотрят из-за рубежа с недоверием и выжидают, можно ли вообще с ним иметь серьезные дела.
"цим призначенням Зеленський пішов на непублічний конфлікт з американською адміністрацією, яка наполегливо рекомендувала йому дистанціюватись від "юриста Коломойського". Це прохання озвучував голові держави спецпредставник США по Україні Курт Волкер."
Спецназ ты наш)))))
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бінго, кеп Очевидність!
декомунізаціїдекацапізації України, відновлення гегемонії кацапського язика, а з ним і кацапського міру в Україні. То чого ж кремль буде топити проти такого ********* та перспективного президента.
З самого початку було зрозуміло що вони одна команда.
Вот и сейчас у херащенок, парубиев, климкиных начинается истерика при мысли, что моряков могут отпустить до выборов. Даже от того, что разговоры об этом ведутся у шоколадок истерика начинается.
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці.https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
Дибіли, якщо ви цього не розумієте значить ви вже програли та здалися!