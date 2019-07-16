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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2159) Медведчук (927) Путин (24917)

 Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

Президент РФ Владимир Путин понимает, что договариваться о поставках газа и освобождении моряков придется с действующим президентом Владимиром Зеленским, а не своим кумом Виктором Медведчуком.

Об этом пишет обозреватель издания "Коммерсант" Максим Юсин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договариваться о судьбе Донбасса, условиях транзита газа, освобождении военнопленных и моряков придется все равно не с оппозицией, а с реальной властью, то есть с командой нового президента и стоящими за ней теневыми игроками. В Кремле это, видимо, понимают. Иначе чем объяснить явные жесты в адрес президента Украины, например, телефонный разговор с ним Владимира Путина? Если бы Москва играла против Зеленского, эту беседу под благовидным предлогом вполне можно было бы отложить и провести уже после выборов. Но этого сделано не было. Разговор не просто состоялся, но и, судя по всему, имел практические результаты, следствием чего стала заметная активизация усилий по освобождению удерживаемых лиц", - отмечает журналист.

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По его мнению, в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского.

"Как представляется, Кремль вполне устраивает сценарий, при котором сторонники президента сформировали бы однопартийное большинство, не вступая в коалицию с национально ориентированными движениями типа "Голоса" Святослава Вакарчука. В этом случае возможны два варианта, оба для Москвы неплохие: либо заключить с новым руководством Украины масштабные, немыслимые ранее договоренности по Донбассу и другим вопросам, что позволило бы уменьшить напряженность в отношениях с Западом и приблизить снятие европейских санкций; либо, убедившись в недоговороспособности даже этой украинской власти, донести до того же Запада мысль – с Киевом вести дела невозможно, к конструктивному диалогу он не способен, поэтому давайте разблокировать наши отношения без оглядки на него", - заключает Юсин.

Источник: https://censor.net.ua/n3137824
 
   
 Топ комментарии
 
Коломойський. Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Разумкова работал наиболее плодотворным автором и представлял новости на РИА Новостях у ВЫШИНСКОГО , на их посиделках постоянно присутствовали Погребинский и Волошин...
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"Зеленский назван «президентом в футляре», которого Богдан и его команда хотят отрезать от внешнего мира. Богдан контролирует все сферы деятельности правительства и обладает значительными полномочиями, утверждает издание.
В статье отображен эпизод разговора Зеленского с представителями одного украинского завода. Богдан отнимает телефон у Зеленского и говорит сам, так как президент оказывается не в силах правильно сформулировать мысль.
Отмечается, что Зеленский принял решение назначить Богдана главой администрации сам и вопреки мнению США, которые советовали не ставить на этот пост юриста Игоря Коломойского."
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ВАЛЕНТИНА САМАР ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ «Одне з відкриттів, отриманих при аналізі контенту сайту "РИА Новости Украина". 385 матеріялів із цитуванням або згадуванням директора Української політконсалтингової групи Дмитра Разумкова у період із 2014-го по травень 2018 року. Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюсмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської Республіки Україна. Вони ці новини організовували, у тому числі, шляхом проведення пресконференцій і підбивання політичних підсумків тижня щоп'ятниці. За участи різних людей, але регулярно зустрічаються імена знакових політконсультантів, таких як Михайло Погребинський або Олег Волошин», - зазначила авторка.
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Та конечно ,рупор кремля это Вата ТВ а вы посмотрите какими только словами там не поносят Зеленского ,...нашли блин авторитетов КомЭрсант ... Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 7752
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Разумкова работал наиболее плодотворным автором и представлял новости на РИА Новостях у ВЫШИНСКОГО , на их посиделках постоянно присутствовали Погребинский и Волошин...
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Ну почему ? То , что вождь ватный , дети в садике понимают .
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"Зеленский назван «президентом в футляре», которого Богдан и его команда хотят отрезать от внешнего мира. Богдан контролирует все сферы деятельности правительства и обладает значительными полномочиями, утверждает издание.
В статье отображен эпизод разговора Зеленского с представителями одного украинского завода. Богдан отнимает телефон у Зеленского и говорит сам, так как президент оказывается не в силах правильно сформулировать мысль.
Отмечается, что Зеленский принял решение назначить Богдана главой администрации сам и вопреки мнению США, которые советовали не ставить на этот пост юриста Игоря Коломойского."
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Во-первых, непонятно, что такое "мнение США" - в США есть разные политические игроки с разными взглядами. Чтобы президент Трамп о таких вещах думал, даже помыслить невозможно, госсекретарь Майк Помпео тоже едва ли может давать советы Зеленскому на этот счет, а только что назначенному послу в Украине Уильяму Тейлору самостоятельные действия в таких вопросах не могут быть позволены его начальством.
Во-вторых, не думаю, чтобы хоть кто-то из власть имущих в США озабочивался такими частными вопросами. Это дело самого Зеленского, на которого в любом случае пока смотрят из-за рубежа с недоверием и выжидают, можно ли вообще с ним иметь серьезные дела.
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А пройти по лінку слабо?

"цим призначенням Зеленський пішов на непублічний конфлікт з американською адміністрацією, яка наполегливо рекомендувала йому дистанціюватись від "юриста Коломойського". Це прохання озвучував голові держави спецпредставник США по Україні Курт Волкер."
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***** долго ждало такого "коллегу", можно на встречи без каблуков приходить, подзатыльник холопу отвесить, а оно и не пикнет, скажет только "какие ваши условия?"
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Комерсант , Вести , кацапская шолупонь вешает на людей свое .
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Коломойський. Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Нужно создавать группы спецназа , которые будут вылавливать Поросячие дерьмо .
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Подыми сраку для начала с дивана))))
Спецназ ты наш)))))
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Не может,у него срака в диван корни пустила.
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Журналістка DT.ua виявила, що Разумков та «РИА Новости Украина» разом «організовували новини» - так и набирайте это название статьи
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тупая газетка!.. только для туалета годится..хрень полная!!!!
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Жопа от типографской краски не устала?
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Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

............
бінго, кеп Очевидність!
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в кремлі досі очікують на виконання Зєлємойським його передвиборчої обіцянки зійтися з ****** десь посередині у питанні Донбасу, а також на обіцянку прямих переговорів з кремлівськими "повстанцями". Поки дивляться-чекають, почав непогано - "відводити", а точніше віддавати відвойовані за минулі роки українські землі. На черзі кидок НАТО через референдум, потім відміна декомунізації декацапізації України, відновлення гегемонії кацапського язика, а з ним і кацапського міру в Україні. То чого ж кремль буде топити проти такого ********* та перспективного президента.
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Читаю та ридаю від сміху - Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

З самого початку було зрозуміло що вони одна команда.
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так зелений гідрант і є кацапською щавкою
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это значит что зеля куйла полностью устраивает чтобы продавливать свои темы
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Тут начинаешь понимать что у нас на нашей земле идёт 5 лет гражданский война между украинцами и частью московской Орды мордовцами Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 3938
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Да мы видим Не вчера родились Весь вопрос до какого уровня зекоманда готова прогнуться под срашку
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Зеленский тоже ничего не имеет против кремлёвского Фюрера,ведь Фюрер не украинец и его нельзя наказать,а можно только телефонировать.. Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 3574
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Ха!) Так кому ж ***** подарує целку зі справи моряків?! Зєля ,чі зажиддя?! Ну вот прямо тєряюсь в догадках !)
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Порхня-в будку.Минстецю конец.А значит и вам выродкам петровым.
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Это означает только одно: Кремль хочет получить нечто, что будет очень нездорово восприниматься внутри Украины. И совсем не факт, что не получит. А затем опять что-то придумается для получения желаемого. И т.д, по кругу.( Это логика террористов: чем больше уступок, тем больше давление). Очевидно, на определенном этапе это прекратят. Когда и что за этим последует пока непонятно. Вот это реальная цена скомороха. За этим его сюда и привели: снести государственность Украины и получить над ней тотальный контроль. Зебилов тоже снесут, но то таке.
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Я не пойму московиты брали у наших военнопленных моряков анализы на цвет кала и мочи, делали псих анализ им,ну что им ещё не нравиться и почему они не отпускают наших моряков?
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Климкин им запретил отпускать. Сказал, что если до выборов отпустят, то это будет означать вмешательство в украинские выборы.
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Короче х#йло назначило президентом Зеленского во как бывает... а мы тут темные в сказки верим.
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Зе - это результат сговора части украинских(с еврейскими корнями) олигархов и путлера.
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А кто у нас медведчук, чтоб с ним договариваться? И Голос зачем приплели?
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Климкин сделал все, чтобы до выборов моряков не выпустили. Не переживут шоколадные жулики, если моряков освободят до выборов. Шоколадное жулье по-прежнему мечтает вернуться к корыту. Без корыта корыта шоколадным жуликам плохо. Поэтому Клискин ответил на предложение выпустить моряков нотой "Пішли нафуй, кацапи ******". Порошенко и его люди всегда свои клановые интересы ставили выше интересов Украины и украинского народа.

Вот и сейчас у херащенок, парубиев, климкиных начинается истерика при мысли, что моряков могут отпустить до выборов. Даже от того, что разговоры об этом ведутся у шоколадок истерика начинается.
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Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці.https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
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Люди чому ви такі дибіли?!!!! Я ж сказав поки не закінчиться війна ніякої розмови про обмін військовополоненими бути не може!!! З терористами не торгуються! Їх знищують. А кожен полонений не герой, а зброя у війні проти своїх. Якщо ти здався в полон значить будь любезен сиди і жди своєї участі. Бо і дома на тебе милості великої не буде. Бо ти своїм життям підставляєш сотні, тисячі таких, як ти. і ніяка людина не може коштувати інтересів держави!
Дибіли, якщо ви цього не розумієте значить ви вже програли та здалися!
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Если б куйло играло за Зе то ВСЕ пленные были бы уже дома, а Зе имел бы +5 -+10 % к рейтингу, ахтор манипулирует
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А чего это он должен играть против своей марионетки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"
 
 
 
 
 
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