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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (827) Закарпатье (1607) Москаль (1804) Сийярто (69)

 Экс-глава Закарпатской ОГА Москаль будет награжден Командорским крестом, - МИД Венгрии

На ближайшем национальном празднике в Венгрии экс-главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля наградят государственной наградой Венгрии - Командорским крестом.

Об этом министр МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс конференции в Берегово 16 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время ближайшего национального праздника в Венгрии господин Москаль будет награжден командорским крестом. Это высшая государственная награда Венгрии за гражданские заслуги перед государством. Мы очень ценим деятельность господина Москаля за время его руководства Закарпатьем, он сделал много для развития этого региона, он строил дружбу между венграми и украинцами", - сказал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии Сийятро: Снимем вето на переговоры Украины с НАТО, если вернете закарпатским венграм обучение на родном языке

По его словам, вручение такой награды в Венгрии иностранным политикам не является чем-то особенным. "Мы часто награждали политиков из соседних стран такими наградами", - сказал Сиярто и добавил, что, по его мнению, это станет поводом для гордости в Украине.

Напоминаем, Геннадий Москаль возглавлял Закарпатскую ОГА с июля 2015 года по апрель 2019 года. Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137820
 
 
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Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.Источник: https://censor.net.ua/n3137820

Вот из за таких пидорков как Москаль мы и потеряли Крым и часть Донбасса...
Слуги чужого народа..
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За успешный вывоз леса и контробас . Мадьяры - цыганская кровь . Экс-глава Закарпатской ОГА Москаль будет награжден Командорским крестом, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 5369
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Редкий мудрило,служил контрабанде и Венгрии...
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Награда нашла героя.
Мадяру своєму холую видали собачу медаль.
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Доляха з контрабасу, як винагорода за підтримку мадярів в регіоні.
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Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.Источник: https://censor.net.ua/n3137820

Вот из за таких ******** как Москаль мы и потеряли Крым и часть Донбасса...
Слуги чужого народа..
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За успешный вывоз леса и контробас . Мадьяры - цыганская кровь .
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- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
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- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
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Вообще то мадьяры -это ханты-манси. Ексголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 8086
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Редкий мудрило,служил контрабанде и Венгрии...
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отримає, ще й як... заслужив, паскуда. Мабуть ще й "утлевел" мадярський отримав...
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Москаль и для Венгрии москаль....Противно и за державу обидно....
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интересно было бы узнать, за какие именно заслуги?
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Ця гнида лиса його заробила. Тоді, коли перла під виглядом дров ліс на якому мадяри наживались перепродуючи його до Західної Європи... коли блокувала місяць завезення вакцини приватними клініками до області. Причому блокувало задля того, щоби мадяри змогли завезти, в якості гуманітарної допомоги. Саме так, ось такі ганд.ни відстоюють інтереси України і формують імідж рятувальників області з мадярасів. Так що гнида лиса бери свої 30 серебреників і вали нах.уй із Закарпаття.
Саме ось таким Москалям, Луценкам, Петренкам, має дякувати Пеця за свій програш на виборах.
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О! и денежной премией за развитие сепаратизма в Закарпатье!
Ексголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 6926
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Орбаністи москалів *******...
Цікаво. за що ж така подяка гебернатору "проблемного регіону" від євробратерських провокаторів?
Цікаво, що б заспівали наші славні європатріоти, якби якого-небуть Куця нагородили орденом Олександра Нэвского, наприклад?
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Браво, Петя-мародер назначил достойного наместника на Закарпатье!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава Закарпатской ОГА Москаль будет награжден Командорским крестом, - МИД Венгрии
 
 
 
 
 
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