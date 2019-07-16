 Экс-глава Закарпатской ОГА Москаль будет награжден Командорским крестом, - МИД Венгрии

Об этом министр МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс конференции в Берегово 16 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время ближайшего национального праздника в Венгрии господин Москаль будет награжден командорским крестом. Это высшая государственная награда Венгрии за гражданские заслуги перед государством. Мы очень ценим деятельность господина Москаля за время его руководства Закарпатьем, он сделал много для развития этого региона, он строил дружбу между венграми и украинцами", - сказал Сийярто.

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По его словам, вручение такой награды в Венгрии иностранным политикам не является чем-то особенным. "Мы часто награждали политиков из соседних стран такими наградами", - сказал Сиярто и добавил, что, по его мнению, это станет поводом для гордости в Украине.

Напоминаем, Геннадий Москаль возглавлял Закарпатскую ОГА с июля 2015 года по апрель 2019 года. Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.

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