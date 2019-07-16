 Экс-глава Закарпатской ОГА Москаль будет награжден Командорским крестом, - МИД Венгрии

Об этом министр МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс конференции в Берегово 16 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время ближайшего национального праздника в Венгрии господин Москаль будет награжден командорским крестом. Это высшая государственная награда Венгрии за гражданские заслуги перед государством. Мы очень ценим деятельность господина Москаля за время его руководства Закарпатьем, он сделал много для развития этого региона, он строил дружбу между венграми и украинцами", - сказал Сийярто.
По его словам, вручение такой награды в Венгрии иностранным политикам не является чем-то особенным. "Мы часто награждали политиков из соседних стран такими наградами", - сказал Сиярто и добавил, что, по его мнению, это станет поводом для гордости в Украине.
Напоминаем, Геннадий Москаль возглавлял Закарпатскую ОГА с июля 2015 года по апрель 2019 года. Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.
Мадяру своєму холую видали собачу медаль.
Вот из за таких ******** как Москаль мы и потеряли Крым и часть Донбасса...
Слуги чужого народа..
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
Саме ось таким Москалям, Луценкам, Петренкам, має дякувати Пеця за свій програш на виборах.
Цікаво. за що ж така подяка гебернатору "проблемного регіону" від євробратерських провокаторів?
Цікаво, що б заспівали наші славні європатріоти, якби якого-небуть Куця нагородили орденом Олександра Нэвского, наприклад?