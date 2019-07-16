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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:выборы (22717) СБУ (13602) Баканов Иван (32)

 Факты вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксированы, - Баканов

По состоянию на текущий день в Службе безопасности Украины не фиксируют фактов вмешательства в избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины со стороны Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о том, фиксируются ли факты вмешательства РФ в украинские выборы, ври.о. главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга во вторник в пресс-центре СБ Украины сказал: "По состоянию на сейчас – нет", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Даже если такие атаки и будут... мы готовы им противостоять", - добавил он.

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В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК ври.о. главы СБУ отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.

"Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (выборам нардепов. - Ред.), и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул Баканов.

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Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137817
 
 
 Топ комментарии
 
Прямо ніхто не втручався, бюлетені не підкладав.
Мова про ЗМІ.
Баканов нас за ідіотів має ?
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Вата на всех каналах не в счёт ?
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Кому тепер не понятно, що це за зеко-мада? Що це - чисто парашинська шпигунська...
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Прямо ніхто не втручався, бюлетені не підкладав.
Мова про ЗМІ.
Баканов нас за ідіотів має ?
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Шо в Украине за стильные кепки - уже в морду дают?

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Це так виглядаемо ми? 72 % українців? Ось як нас бачать мізер прихильникіфв Порошенко, за чвасів правління якого збільшилися пенсії зарплатні і закінчилася війна за два тижні!
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Це так виглядають його кращі представники, які не маскуються...
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ось якими бачать вас всі адекватні українці - і не треба прикриватися - це не допоможе.
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72% з тих хто прийшов на виборчі дільниці це далеко не 72 % українців. Памятайте про це.
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РФ вже має при владі кого треба, а подальше втручання у вибори не потрібне.
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Та что там вата на каналах, если жена Баканова вата.
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ПОЧЕМУ РАЗУМКОВ НЕ СИДИТ С ВЫШИНСКИМ???«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.

В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.
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ЭТОТ ФАКТ С РАЗУМКОВЫМ И ЕГО СТОРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДАТЕЛЕМ ВЫШИНСКИМ - ПРЯМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛЯНИЯ РОССИ Н А ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ
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Кому тепер не понятно, що це за зеко-мада? Що це - чисто парашинська шпигунська...
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Им как раз понятно. Они именно за это и голосовали.
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так втручатися не надо, сами перегрызутся ...
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Баканов, ты и есть это вмешательство.
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Микола Княжицький: "Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України"
"Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці."

До побачення, Європо! Вітаємо проросійського диктатора!

https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
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Брешут!
Петко привез нам Тутмаса и его уже отпели, или что там зимой бесновались попы и он тоже. То есть, теперь Яхве слышит молитвы. Это в 1932-33-х оН не слышал ибо не было Тутмаса, а теперь все будет хорошо. Если Зеля злой, то будет побит громом, или "гореть вечно"(если верит в Яхве, правда). А то что собор горел в Париже и прочие типо "знаки", так это сотона с позволения Яхве проверяетверу, ибо мы маловерили. Все просто и я спокойно смотрю в будущее(пакует "кравчучку", заказывает билет) Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 568
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Значит все кандидаты Москву устраивают.
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Разумков (кремлевский агент) заводит типа партию и там она покупается ВСЯ!!! оптом кремлем .
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а зачем Рашке вмешиваться? Она принимает участие через Медведчука, опоблок, Рабиновича, Мураева, Бойко и тд...
Баканов отмывает рашу перед всем Миром...
Подонок с Зе-команды....
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сраный клоун Баканов, что-то говорит о невмешательстве клоунов..
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Медведчука, Мураева, Бойко, Рабиновича, Вилкула и пр. шваль.... Баканов в упор не видит?П.С. Наверное, до сих пор обмывает лейтенантские погоны....Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 9335
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Завтра он расскажет, что это Порошенко в выборы вмешивается...
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Нет, он скажет, что в выборы вмешивался госдепартамент США, который развязал гражданский конфликт в Украине и поссорил два братских народа
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Так скоро дойдет до того, что и войск российских на Донбассе нет
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что их туда обманом заманил Порошенко
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1. Чего кацапам вмешиваться, если зебилы своими руками гробят Украину?

По Наполеону - если враг ошибается, не нужно ему мешать.

2. Заявления КВНщика с липовым воинским званием, который думает, что он глава разведки - суровая и серьезнейшая информация для осмысления.
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Журналістка DT.ua виявила, що Разумков та «РИА Новости Украина» разом «організовували новини»
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Якщо Баканов заперечує втручання, то дипломати про це прямо волають:
"Український дипломат, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив у коментарі власкору Укрінформу та іншим журналістам у понеділок ввечері, що сам факт прагнення Росії обговорити «мовне питання» на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни".

звідси: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740948-elcenko-rozpoviv-pro-so-ukraina-govoritime-z-rf-pid-cas-radbezu-oon.html
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Український дипломат, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко\\\\\\\\\


походу вже колишній...

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та понятно, що ви, зебіли, поміняєте. Але поки що він діючий.
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зараз, штани одягну, запишусь у "зебіли" і одразу поміняю його на Мертведчука Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 8494
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Зате є факт втручання язика Баканова у проміжність сідниць *****.
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он, наверное, думает, что кацапы высадят десант и возьмут штурмом ЦВК ))
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Ну что еще надо сказать? Это то что говорит Медведчук, Коломойский, Портнов!
Что вам еще нужно какие еще нужны доказательства???!!!
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С чертями разобрался. Теперь можно и о выборах подумать.
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всё правильно.. до тех, пор пока сама телеканализация Московии и говномёт Киселёв с Соловьёвым не скажут по украинскому телеящику, в перерывах между "сватами" и "квартал95", что Мокша вмешивается, ватная гнида в СБУ Баканов ничего не заметит.. для чего бы его ещё назначали криворожские засланцы?
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Телеміст і поїздка кандидатів в кремль це як називається? Схоже він просто дурень який не бачить далі свого носа. Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 8242
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Схоже він просто дурень який не бачить далі свого носа.\\\\\\\\

Угу, як би ж то... Якщо був би дурнем, то це була б удача
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Дааа телемосты и высеры прокацапских каналов не в счёт Пукин же прямо не заявлял за кого голосовать
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Юрій Карін, Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»: "Два сценарії Путіна щодо впливу на вибори в Україні"

На сьогодні в якості основного варіанту "остаточного вирішення українського питання" в кремлівських кабінетах бачать втручання або висловлюючись коректніше, вплив на українські вибори за так званим "молдовським сценарієм".
Його суть полягає в нав'язуванні Україні плану "федералізації", який до 2014 року активно просувався "Українським вибором" кума Путіна - Віктора Медведчука. Він пов'язаний з насиченням політичної арени України (особливо парламенту) політиками, які підтримують ідею автономії Донбасу в складі України з подальшою її федералізацією. Довгостроковий план, черговим етапом якого стануть місцеві вибори в 2020 році, передбачає поглиблення розколів усередині нашого суспільства за рахунок "параду автономій", а в перспективі повинен призвести до втрати суверенітету або територій. Наприклад, у вигляді "сухопутного коридору" до Криму.
Першочергові цілі РФ не змінюються досить давно, тому їх доволі просто описати: це оновлення українських політичних процесів у вигідному для Москви форматі, а також інтеграція в українську політику російських маріонеток із розширеними повноваженнями.
Крім того, їх поточне завдання полягає в послабленні державності нашої країни за рахунок нівелювання її зовнішньополітичних зусиль, розвалу сектора оборони та безпеки. Це повинно привести до відмови стратегічних партнерів від України, від її підтримки в протистоянні з РФ
Більш "далекі" цілі - дезінтеграція проєвропейського політичного блоку України з паралельним послабленням інституту влади з кінцевим підсумком - "вихід" на прямі переговори з так званими "ДНР/ЛНР". В цілому, ідея зрозуміла - переконати світ, що біле це чорне або іншими словами, змусити вірити в московську казку про те, що "в Україні громадянська війна, а РФ до цього не має ніякого відношення". Це прямий шлях до зняття санкцій, які боляче б'ють по російській економіці.
Так, склалося, що реалізацією даного сценарію займаються дві групи впливу з Кремля - Віктора Медведчука і Владислава Суркова, які фактично заважають одна одній. Швидше за все, це призведе до того, що "Болівар не витримає двох". У жорсткій конкуренції між ними поки з великим відривом виграє Віктор Медведчук, який, серед іншого, має "карт-бланш" і значну фінансову підтримку Кремля.
Найнеприємніше в цій ситуації - це той випадок, якщо "молдавський сценарій" в Україні не спрацює. Тоді Кремль застосує другий сценарій - "стратегію хаотизации" ситуації в Україні. Із завданням "максимум" - спровокувати масове громадянське протистояння в Україні ( "війна всіх проти всіх", чого їм вдалося добитися в Сирії і який прямо зараз реалізовується в Грузії). А це може стати приводом для вторгнення "російських миротворців" для запобігання кровопролиття і фактичної окупації країни росіянами.
Планомірне тиск на психіку громадян, з метою "зірвати кришку чайника" вже відбувається. Причому одночасно в Україні та в Грузії. Наприклад, в Україні обстріляли з гранатомета канал 112. Ніхто не постраждав, збиток мінімальний, але так завжди і відбувається при постановочних обстрілах і підпалах "українськими радикалами", призначених для картинки на російському телебаченні. Провернувши такі справи "чужими руками", легко розганяти хвилю в ЗМІ про "звірства фашистів і бандерівців" в Україні.
Повністю: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-07-15/upravlyaemyiy-haos-u-putina-est-dva-stsenariya-vliyaniya-na-********-v-ukraine/26795?amp


короче: журналісти бачать втручання - а СБУ (та ні, не все, СБУ, а лише головний лейтенант) - не бачить...
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"... Службі безпеки України не фіксують фактів втручання у виборчий процес..." - очередные соевые гниды, шохи Лолиты нифига не видят...
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А Медведчук ,Бойко,Рабинович,Шуфрич -это ж всё российские агенты .
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факты вмешательства не могут обнаружить себя Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 3331 Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 7925
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все і так йде по їх плану,інформаційний простір поглинається кремлядью,"зеленськийнаш"?
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И никакого Оппоблока нет! Это все выдумки. Медведчук и Бойко с Рабиновичем в Москву не летали. Как они могли полететь, если все рейсы отменили???
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Особисто я повірив. Це ж сказав бойовий генерал, який пройшов АТО і є ворогом агресора!
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То что рашисты скупили половину каналов и зомбируют людей нормалек?)
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