 Факты вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксированы, - Баканов

Отвечая на вопрос о том, фиксируются ли факты вмешательства РФ в украинские выборы, ври.о. главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга во вторник в пресс-центре СБ Украины сказал: "По состоянию на сейчас – нет", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Даже если такие атаки и будут... мы готовы им противостоять", - добавил он.
В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК ври.о. главы СБУ отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.
"Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (выборам нардепов. - Ред.), и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул Баканов.
Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.
Мова про ЗМІ.
Баканов нас за ідіотів має ?
В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.
"Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці."
До побачення, Європо! Вітаємо проросійського диктатора!
https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
Петко привез нам Тутмаса и его уже отпели, или что там зимой бесновались попы и он тоже. То есть, теперь Яхве слышит молитвы. Это в 1932-33-х оН не слышал ибо не было Тутмаса, а теперь все будет хорошо. Если Зеля злой, то будет побит громом, или "гореть вечно"(если верит в Яхве, правда). А то что собор горел в Париже и прочие типо "знаки", так это сотона с позволения Яхве проверяетверу, ибо мы маловерили. Все просто и я спокойно смотрю в будущее(пакует "кравчучку", заказывает билет)
Баканов отмывает рашу перед всем Миром...
Подонок с Зе-команды....
По Наполеону - если враг ошибается, не нужно ему мешать.
2. Заявления КВНщика с липовым воинским званием, который думает, что он глава разведки - суровая и серьезнейшая информация для осмысления.
"Український дипломат, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив у коментарі власкору Укрінформу та іншим журналістам у понеділок ввечері, що сам факт прагнення Росії обговорити «мовне питання» на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни".
звідси: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740948-elcenko-rozpoviv-pro-so-ukraina-govoritime-z-rf-pid-cas-radbezu-oon.html
походу вже колишній...
Что вам еще нужно какие еще нужны доказательства???!!!
Угу, як би ж то... Якщо був би дурнем, то це була б удача
На сьогодні в якості основного варіанту "остаточного вирішення українського питання" в кремлівських кабінетах бачать втручання або висловлюючись коректніше, вплив на українські вибори за так званим "молдовським сценарієм".
Його суть полягає в нав'язуванні Україні плану "федералізації", який до 2014 року активно просувався "Українським вибором" кума Путіна - Віктора Медведчука. Він пов'язаний з насиченням політичної арени України (особливо парламенту) політиками, які підтримують ідею автономії Донбасу в складі України з подальшою її федералізацією. Довгостроковий план, черговим етапом якого стануть місцеві вибори в 2020 році, передбачає поглиблення розколів усередині нашого суспільства за рахунок "параду автономій", а в перспективі повинен призвести до втрати суверенітету або територій. Наприклад, у вигляді "сухопутного коридору" до Криму.
Першочергові цілі РФ не змінюються досить давно, тому їх доволі просто описати: це оновлення українських політичних процесів у вигідному для Москви форматі, а також інтеграція в українську політику російських маріонеток із розширеними повноваженнями.
Крім того, їх поточне завдання полягає в послабленні державності нашої країни за рахунок нівелювання її зовнішньополітичних зусиль, розвалу сектора оборони та безпеки. Це повинно привести до відмови стратегічних партнерів від України, від її підтримки в протистоянні з РФ
Більш "далекі" цілі - дезінтеграція проєвропейського політичного блоку України з паралельним послабленням інституту влади з кінцевим підсумком - "вихід" на прямі переговори з так званими "ДНР/ЛНР". В цілому, ідея зрозуміла - переконати світ, що біле це чорне або іншими словами, змусити вірити в московську казку про те, що "в Україні громадянська війна, а РФ до цього не має ніякого відношення". Це прямий шлях до зняття санкцій, які боляче б'ють по російській економіці.
Так, склалося, що реалізацією даного сценарію займаються дві групи впливу з Кремля - Віктора Медведчука і Владислава Суркова, які фактично заважають одна одній. Швидше за все, це призведе до того, що "Болівар не витримає двох". У жорсткій конкуренції між ними поки з великим відривом виграє Віктор Медведчук, який, серед іншого, має "карт-бланш" і значну фінансову підтримку Кремля.
Найнеприємніше в цій ситуації - це той випадок, якщо "молдавський сценарій" в Україні не спрацює. Тоді Кремль застосує другий сценарій - "стратегію хаотизации" ситуації в Україні. Із завданням "максимум" - спровокувати масове громадянське протистояння в Україні ( "війна всіх проти всіх", чого їм вдалося добитися в Сирії і який прямо зараз реалізовується в Грузії). А це може стати приводом для вторгнення "російських миротворців" для запобігання кровопролиття і фактичної окупації країни росіянами.
Планомірне тиск на психіку громадян, з метою "зірвати кришку чайника" вже відбувається. Причому одночасно в Україні та в Грузії. Наприклад, в Україні обстріляли з гранатомета канал 112. Ніхто не постраждав, збиток мінімальний, але так завжди і відбувається при постановочних обстрілах і підпалах "українськими радикалами", призначених для картинки на російському телебаченні. Провернувши такі справи "чужими руками", легко розганяти хвилю в ЗМІ про "звірства фашистів і бандерівців" в Україні.
Повністю: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-07-15/upravlyaemyiy-haos-u-putina-est-dva-stsenariya-vliyaniya-na-********-v-ukraine/26795?amp
короче: журналісти бачать втручання - а СБУ (та ні, не все, СБУ, а лише головний лейтенант) - не бачить...