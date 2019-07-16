 Более 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 2 тысячи 166 человек из оккупированного Россией Крыма, 35 780 тысяч - из Донецкой области и 17 370 тысяч - из Луганской, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно было до 15 июля.