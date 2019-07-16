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 Более 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр

233 347 избирателей сменили место голосования на выборах в Верховную Раду Украины, которые пройдут в это воскресенье.

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 2 тысячи 166 человек из оккупированного Россией Крыма, 35 780 тысяч - из Донецкой области и 17 370 тысяч - из Луганской, передает Цензор.НЕТ.

Более 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для обеспечения безопасности на внеочередных выборах в Раду будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, - Яровой. ИНФОГРАФИКА

Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно было до 15 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3137812
 
 
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А потом все в непонятках, откуда у зешвали рейтинги в 36%
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Перегруппировка после президентских? Более 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр - Цензор.НЕТ 9164
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Вся сепарня из ОРДЛО ездила голосовать за клоуна + были фальсификации под крышей авакяна
Если суды еще до выборов присягнули бене и олигархату, то что думаете ЦВК в сторонке осталось?
Думаете откуда у зешвали вдруг такой зашкаливающий результат
Зебилов много, но не настолько
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Это не окончательные данные, вчерашний день не учтен.
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Самым публикуемым у Вышинского был Разумков - кому -то интересно с кем его партия сотрудничать будет???
«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.

В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр
 
 
 
 
 
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