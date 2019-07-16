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 "Скифское золото должно вернуться в Украину", - Нищук отреагировал на решение суда Нидерландов

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук отреагировал на решение Апелляционного суда Амстердама касательно "скифского золота".

Как информирует Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook министр культуры пишет: "Только что Апелляционный суд Амстердама по иску государства Украина против Музея Алларда Пирсона - археологического музея Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море" так называемого "скифского золота" вместо обнародования окончательного решения предоставил два месяца на дополнительные объяснения". 

Нищук отметил, что сейчас решение внимательно изучается адвокатами, Минюстом, Посольством Украины в Королевстве Нидерланды и юридическими советниками.

"Надеюсь, что суд, просматривая это дело, понял, что вопрос лежит исключительно в плоскости украинского законодательства", - пишет министр.

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"Еще в марте, когда шло слушание, и я лично присутствовал на заседании, где ставился вопрос почему именно Апелляционный суд Амстердама будет рассматривать дело. Хочу напомнить, что согласно контрактам, которые были заключены между украинскими музеями и Музеем Алларда Пирсона, рассмотрение любых споров происходит на территории Украины в украинском суде. Я могу предположить, что суд все-таки обратил на это внимание, и понял, что это исключительно украинская компетенция", - подчеркнул Нищук.

"Хочется напомнить, что наша позиция, как и в 2014 году, остается неизменной - "скифское золото" должно вернуться в Украину, страну, которой оно принадлежит по праву собственности и мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по запросу суда", - резюмировал глава Минкульта.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в подконтрольную официальным украинским властям часть Украины, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

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Скифское золото должно вернуться в Украину, - Нищук отреагировал на решение суда Нидерландов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137811
 
   
 Топ комментарии
 
Решение голландского суда было предсказуемого. Украина платить Нидерландам и за судебные издержки и за так называемое "хранение" золота скифов у этих маланцев. Бизнес - ничего личного
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Фрол Федоров! Бот кацапановский(людоедский). Украіна його туди відправляла, Украіна повинна його отримати назад. Відкий ,Фрол недодєланий, міжнародні правила та конвенціі по музейним справам. І передай своім керівникаммв в Мокві. Нічого особистого...
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Ты или дурак или даун. Что впрочем равнобедренно. Мне твои высеры по.... Если ты не понимаешь смысла написанного, значит ты умалишенный
"Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів - Цензор.НЕТ 6969
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Решение голландского суда было предсказуемого. Украина платить Нидерландам и за судебные издержки и за так называемое "хранение" золота скифов у этих маланцев. Бизнес - ничего личного
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Фрол Федоров! Бот кацапановский(людоедский). Украіна його туди відправляла, Украіна повинна його отримати назад. Відкий ,Фрол недодєланий, міжнародні правила та конвенціі по музейним справам. І передай своім керівникаммв в Мокві. Нічого особистого...
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По международным правилам, оно должно вернуться именно в тот музей, откуда было отправлено на выставку. Вот в этом и коллизия...
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Никакой коллизии.. Если музей захватила группа террористов.. никто туда не повезёт экспонаты.. Международным правом Крым, а значит и все музеи в нём.. признанны оккупироваными.. или аннексироваными. В том числе и Голландией.. В то же время. тот музей состоял в определённом юридическом союзе с другими музеями Украины.. Это было одно юр лицо..
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Ты или дурак или даун. Что впрочем равнобедренно. Мне твои высеры по.... Если ты не понимаешь смысла написанного, значит ты умалишенный
"Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів - Цензор.НЕТ 6969
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Культуру зНищук уже всю истребил, театры по сдавал в аренду, денег в бюджете почти нет на развитие, только о скифском золоте и думает.
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​​​​Украинская национальная комиссия по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей разработала стратегию - план возвращения всех похищенных кремлёвскими оккупантами украинских историко-культурных реликвий, согласно международно-правовых норм, которые обеспечивают пути решения этого вопроса, Составлен полный просто огромный реестр памятников культуры, которые были преступно украдены кремлёвскими захватчиками и оказались на территории вражеской якобы России( Московии) . Похищенный лапотниками спектр национального культурного наследия Украины просто огромен, это материальные достояния: исторические атрибуты Украинского государства, археологические находки и сокровища периода Киевской Руси; клейноды украинского казачества; мозаики; фрески; иконы; полотна известных художников; личные вещи выдающихся исторических деятелей; архивные документы; золото скифов, рукописи и старопечатные книги; изделия декоративно-прикладного искусства; этнографические памятники.. Ведь во времена царской россии - орды и кровавой тюрьмы народов ссср буквально всё, что имело значительную историческую, научную или художественную ценность, проклятыми кремлёвскими оккупантами изымалось похищалось и преступно переправлялось в российские хранилища.
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Давно потрібно зробити реєстр та підготувати плани роботи по поверненню наших цінностей,цінностей народу. За кожну ,навіть, мозаічну ****** судитись і вибивати з цієі драконовськоі Мокви.
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Зачем нам это министерства когда культуры и спорта нет - клубы развалены на стройматериалы на стадионах козы пасутся ...дармоеды и кровопийцы на теле народа.
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Всё верно!
Скифское Золото должно вернуться в Украину, в место постоянной экспозиции в Крыму!
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Як пуйло Крим поверне Україні, так і сківфське золото в Крим повернеться
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А что там решать? Музей был государственным, собственник государство Украина. Оно никуда не исчезло, правопреемника не назначало. Значит и осталось собственником музейных, в том числе, ценностей. В том же музее будет храниться коллекция или передадут другому это решает сам собственник. Это же не боевой трофей, как некоторые думают.
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Не знаю в чем там загвоздка у голландского суда, могу только предположить, что поскольеку юридически Крым является частью Украины, то отправляя экспонаты в Крым голландцы формально отправляют их в Украину, а не на россию. Казус, конечно, но вполне реальный
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в Крым самолеты KLM не летают, так что милости просим через Киев, мы встретим) Пусть и крымчане приезжают, те которые пособники оккупантов, тоже пригодятся для обменов
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Могут и через Беларусь, как нейтральную страну.
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"Наши адвокаты внимательно изучают". Ваши адвокаты нихрена не делают. Пять лет было, чтобы изучать. В политику сейчас пошли сплошные адвокаты и экономисты. Только и умеют, что п.зд.ть и не попадаться. Создавать что-то - кишка не просто тонкая, она отсутствует вообще.
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Что-то в етом есть правдивое?! Наши юристи- енто такие люди, которие кормятся от наших украинских законов, а работают даже не на себя, а на какую- либо страну. Даже врага. Портнов, Богдан,Лукаш и еще целое племя таких не понятних "юристов". А главное, деньги получают еще за ето.
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З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каменями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею проклятими російськими окупантами поцупити і вивезено 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році під ворожу Росію вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і др.Всё це незліченні українські скарби все золото було викрадено Личакові ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську і комуно-фашистських Личакові Росію, і де поки незаконно перебуває до рішення міжнародних судів.
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Дуже "оригінальна" думка. А не здається Нищуку що при цого посаді потрібні не коменти рішень нідерландських судів, а якась дія...
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Радуйтесь, что только "золото" профукаете паРашке при правлении перЗЕдента, а то он еще и карту Украины рисовал в фильме, Жирик границами был доволен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Скифское золото должно вернуться в Украину", - Нищук отреагировал на решение суда Нидерландов
 
 
 
 
 
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