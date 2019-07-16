 "Скифское золото должно вернуться в Украину", - Нищук отреагировал на решение суда Нидерландов

Как информирует Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook министр культуры пишет: "Только что Апелляционный суд Амстердама по иску государства Украина против Музея Алларда Пирсона - археологического музея Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море" так называемого "скифского золота" вместо обнародования окончательного решения предоставил два месяца на дополнительные объяснения".

Нищук отметил, что сейчас решение внимательно изучается адвокатами, Минюстом, Посольством Украины в Королевстве Нидерланды и юридическими советниками.

"Надеюсь, что суд, просматривая это дело, понял, что вопрос лежит исключительно в плоскости украинского законодательства", - пишет министр.

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"Еще в марте, когда шло слушание, и я лично присутствовал на заседании, где ставился вопрос почему именно Апелляционный суд Амстердама будет рассматривать дело. Хочу напомнить, что согласно контрактам, которые были заключены между украинскими музеями и Музеем Алларда Пирсона, рассмотрение любых споров происходит на территории Украины в украинском суде. Я могу предположить, что суд все-таки обратил на это внимание, и понял, что это исключительно украинская компетенция", - подчеркнул Нищук.

"Хочется напомнить, что наша позиция, как и в 2014 году, остается неизменной - "скифское золото" должно вернуться в Украину, страну, которой оно принадлежит по праву собственности и мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по запросу суда", - резюмировал глава Минкульта.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в подконтрольную официальным украинским властям часть Украины, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

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