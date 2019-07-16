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 Политика Украины
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Все про:Италия (915) Национальная гвардия (1201) Пристайко (126) Маркив (59)

 "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми, - Пристайко о деле Маркива

Украина проводит дипломатическую работу в деле осужденного в Италии воина Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Судебные дела - достаточно чувствительная вещь. Мы не хотим давать оружие тем, кто скажет, что официальные власти Украины вмешиваются и давят. Для этого существует консул, который имеет право выступать от имени Украинского государства в суде. Все другие механизмы тоже используются", - отметил Вадим Пристайко.

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"Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", - отметил Вадим Пристайко.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что в этом деле есть специфические моменты, которые влияют на решение суда. В частности, это итальянское гражданство Виталия Маркива.

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"Мы работаем, об этой ситуации известно Президенту, скоординированные действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами", - сказал он.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3137810
 
 
 Топ комментарии
 
Я не понимаю , чем был плох Климкин или Чалый ? Я не буду за Зезобразие голосовать .
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Несовершеннолетний ребенок, который живет с родителем в тот момент, когда этот родитель становится гражданином Италии, также приобретает итальянское гражданство.
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Ми не визнаємо подвійного громадянства і для нас він громадянин України.
Але тут питання в іншому. Ми маємо відстоювати будь кого, хто воював за Україну, тим паче у випадку, коли бачимо відверто незаконне і політичне рішення.
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Суд дал на 7 лет больше, чем просило обвинение. Не думал, что так бывает.
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бывает. гораздо реже, когда адвокат просит срока большего. чем прокурор. как например кум )(уйла.
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Буває і навіть у нас так прописано законодавство. Хоча наскільки мені відомо, є країни де суд не може дати більше того, що просить прокурор, оскільки той представляє державу/суспільство/громаду... У нас певний час йшла дискусія про внесення відповідних змін до Законодавства.
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Я не понимаю , чем был плох Климкин или Чалый ? Я не буду за Зезобразие голосовать .
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Чалый человек *****, а Климкин стал откровенно саботировать ЗЕ. Кстати, ЗЕ предлагал последнему остаться, но тот отказался и полез в бутылку.
И я не буду голосовать за ЗЕ, я буду голосовать за Гриценко. Я думаю, что тем, кому болит за Украину не будут категорически голосовать за жопоблок, ЕС и Батькивщину. Это все бывшие, у которых было все и которые довели страну до той ручки, что мы сейчас видим.
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Я за него голосую последние годы и своим принципам не изменяю.
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что в очередной раз доказывает, что вы - дурак.

только дурак не изменяет своим принципам во что бы то ни стало.
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тим самим ви відаєте голос тим за кого не бажаєте голосувати. Я Гриценко не зрозумів, коли він відкрито підтримав Зе. Я вважаю, що він таким чином розділив із ним відповідальність за усе те скотсво, що коїть Зекоманда останні два місяці.
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За паркетного "голубого воришку"... Да уж... и это несмотря на доступ к интернету...
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А почему ЗЕ можно ***** звонить насчет наших осужденных моряков, а итальянцам нельзя насчет нашего нацгвардейца?
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Маркив - сдуру гражданин Италии и его судили как гражданина Италии, а не Украины, т.к. на него распространяется юрисдикция Италии. Представляю как он радовался получив это гражданство и как сейчас кусает локти. Если ЗЕ позвонит, то это вмешательство во внутренние дела, а это недопустимо. А ***** он звонит по поводу сугубо граждан Украины и это его долг.
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Несовершеннолетний ребенок, который живет с родителем в тот момент, когда этот родитель становится гражданином Италии, также приобретает итальянское гражданство.
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На момент получения гражданства он был несовершеннолетним и являлся гражданином Украины.
При его желании гражданство Италии можно анулировать.
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это не отменит того, что он на момент приговора был гражданином италии. потому от этого не будет никакого толку
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Заберем его отбывать наказание в Украине и помилуем,как это уже было сделано.
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не выйдет. он осужден как гражданин италии по итальянским законам. нет оснований для экстрадиции
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Не может ребенок рожденный в другой стране и имеющий другое гражданство приобретать гражданство другой страны - "автоматом".
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Для этого есть у нас президент.
Пусть позвонит и предупредит что мы можем это оспорить.
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Каждое государство само определяет в соответствии со своим
законом, кто является его гражданином. Данный закон признается
другими государствами, в случае его соответствия международным
конвенциям, международному обычаю и общепризнанным принципам
права, касающимся вопросов гражданства.
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Односторонние действия государства, направленные на навязывание своего гражданства гражданину другого государства с точки зрения международного права считаются противоправными.
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Ми не визнаємо подвійного громадянства і для нас він громадянин України.
Але тут питання в іншому. Ми маємо відстоювати будь кого, хто воював за Україну, тим паче у випадку, коли бачимо відверто незаконне і політичне рішення.
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Моржовая п..да еще со времен Берлускони окучивает итальянский истеблишмент. Гнать нужно итальяшек с большой семерки, неспособны они поддерживать стандарты 21 века, ни в политике не в правовой системе. Это до сих пор мафиозная страна, еще недвано там коррупция процветала такая же как у нас сейчас
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"Специфические моменты" - это соцсети и смартфон Маркива. Информации, взятой оттуда, защита не смогла опровергнуть. Отсюда и срок 24 года и обморок защитника.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми, - Пристайко о деле Маркива
 
 
 
 
 
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