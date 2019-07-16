 "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми, - Пристайко о деле Маркива

Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Судебные дела - достаточно чувствительная вещь. Мы не хотим давать оружие тем, кто скажет, что официальные власти Украины вмешиваются и давят. Для этого существует консул, который имеет право выступать от имени Украинского государства в суде. Все другие механизмы тоже используются", - отметил Вадим Пристайко.
"Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", - отметил Вадим Пристайко.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что в этом деле есть специфические моменты, которые влияют на решение суда. В частности, это итальянское гражданство Виталия Маркива.
"Мы работаем, об этой ситуации известно Президенту, скоординированные действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами", - сказал он.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
И я не буду голосовать за ЗЕ, я буду голосовать за Гриценко. Я думаю, что тем, кому болит за Украину не будут категорически голосовать за жопоблок, ЕС и Батькивщину. Это все бывшие, у которых было все и которые довели страну до той ручки, что мы сейчас видим.
только дурак не изменяет своим принципам во что бы то ни стало.
При его желании гражданство Италии можно анулировать.
Пусть позвонит и предупредит что мы можем это оспорить.
законом, кто является его гражданином. Данный закон признается
другими государствами, в случае его соответствия международным
конвенциям, международному обычаю и общепризнанным принципам
права, касающимся вопросов гражданства.
Але тут питання в іншому. Ми маємо відстоювати будь кого, хто воював за Україну, тим паче у випадку, коли бачимо відверто незаконне і політичне рішення.