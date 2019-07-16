 Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Дубилета представят на брифинге в СБУ.

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Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank (интернет-банк, сооснователем которого является Дубилет. - Ред.) и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - отметил он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с ней.