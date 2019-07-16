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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13602) Приватбанк (490) Дмитрий Дубилет (1) Баканов Иван (32)

 Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова

Экс-директор по информационным технологиям "Приватбанка" Дмитрий Дубилет стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Дубилета представят на брифинге в СБУ.

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Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank (интернет-банк, сооснователем которого является Дубилет. - Ред.) и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - отметил он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с ней.

Бывший IT-директор Приватбанка Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137809
 
   
 Топ комментарии
 
Да здравствует Коломойская Народная Республика!
Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3511
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Да здравствует Коломойская Народная Республика!

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Походу у тебя раболепие пред петюней
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А судьи кто???
А те, кого поставил хряк-мародер. Так, что ЗЕ здесь ни при чем.
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а че ж они при порохе ещё арест не сняли?
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Дмитро Дубілет,батько якого Олександр Дубілет був керівником Приватбанку до його націоналізації, з якого вивели мільярди гривень, пише, що його запросили до участі в кількох проектах,по боротьбі з корупцією. І сподівається що його "досвід" допоможе країні. Досвід дійсно "крутий"
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Если это тот, кто создал Приват24, то это круто.
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ага. это именно тот, кто переводил бабло из Привата в офшоры. в том числе и офшоры ВАЗа.
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все кто им пользуется, немного напряглись нет?
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Приват24 запустили немного раньше, чем трудоустроили туда ДДА
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Зелебобка не холоп каломойши, да зелохи?
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Побольше бы таких новых лиц и Украина поднимется
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чувствую, через неделю этих лиц в Украине будет по самое нехочу. в том числе и януковощь с азировым.
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Чувствуют х ..в одном месте,а остальное ощущают😁😁😁
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так это отпрыск представителя приватовской мафии времен Тигипко -наперсточники в галстуках
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Чому всі думають,що якщо ітішник,то буде добре розумітися в політиці чи в інших державних справах?
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Политиками не рождаются ими становятся
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Tot Totovich Не всі можуть стати політиками,повинні бути якісь якості для цього.А ще потрібно з малого починати,а не наголовні посади відразу іти.
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Дайте пацанам поработать,показать себя
Пеца год работал и никто не критиковал...
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Нет, просто человек вырос в Привате, его папка один из топ менеджеров Привата. Так что просто свой правильный пацан
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Це напевне єдиний лейтенант у світі, у якого радником є топ-банкір. Але проблема в тому, що це теж кадр Коломойського. Тому у СБУ будуть проблеми зі Штатами, як і у Зєлєнского через Богдана.
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Всіх приватбанковських на Банкову. Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3154
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чергова божа роса для Зе білів...праклятий парашенка, шо ж ти надєлав Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 2359
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Приватовская гнида которая помогала Валеричу упереть 5.5 млрд, даааа, в СБУ именно такие нужны
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Он в привате не работает не гони беса
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Понятно что не работает. НО работал, что он главой ит(папка вытянул), что его папка, в правлении привата. И на удивлении они оба работали там, когда пропало 5.5 млрд, вот наверное честные люди...
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Он работал ,а не прислуживал,как вы порохоботы петруси
Разницу видишь?
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Да, в суппорте работал, оказался самым талантливым суппортером и стал главой ИТ. Верим! Всегда самый талантливый недоросль в компании сынок топ менеджера
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Так в данный момент и деньги не выводятся. Не старайся показаться еще тупее, чем ты есть.
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Тупее,чем ты ,😉здесь нема
Серешь на каждой ветке
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За это я не переживаю. В сравнении с такими как ты, мой интеллект на уровне Энштейна.
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Такой же самовлюбленный в себя як и пеца
Поэтому вы в аутсайдерах находитесь(((
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Ты мне льстишь. До "аутсайдерства" Пороха мне отсюда туда не видать. Но кое чего в этой жизни достиг. На крайняк, в отличии от тебя, за деньги в коментах не сру.
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Борьбу с коррупцией нужно начинать с изменения законов,иначе все борцы с коррупцией сами быстро будут становиться топ коррупционерами.
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Лучше не изменениями, а полной отменой Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 5694
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А Баканов - это тот карманный СБУшник Зелени, который в телефоне у него живёт, чтоб с чертями разбираться?
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Г-да зеленские опоздали
Все проводки по Привату давно в материалах Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377)
Но вы обязательно попытайтесь что то потереть
Плюс еще одна статья не помешает
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Всем злопыхателям хочу задать два вопроса:
Вы пользовались услугами iGov? - это там, где можно через интернет записаться на получение паспорта, заказать и получить справку "о несудимости", "о составе семьи" и очень-очень много других функций, ради которых раньше приходилось выстаивать огромные очереди в гос учреждениях
Вы знаете КТО, на волонтерских началах и за свои деньги, создал этот сервис и после, безвозмездно передал в управление государству?

Это всё тот же "холоп коломойши" Дмитрий Дубилет!

Очень вас прошу - перед тем как накидать очередную порцию г...на на вентилятор - #думайТЕ
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порососки просто спутали его с менеджером Рошена - Вовком , который тупее всех тупых , но предан доллару и Педро .У ЗЕ само собой дефицит кадров , вот он и берет тех кого знает и доверяет , а дальше жизнь покажет .
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Даёшь премьером украильтянина коломойского!! Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4631
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Это тот, что Приват24 сделал. Очень умный чувак....
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І порохоботи всі приват 24 користуються і жоден не спалив картку привата створенного бенєй,а погавкати треба
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А до чого загранпаспорт? Петя до нього немає жодного відношення так як і до безвізу.
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Зебики, это тот умный чувак, который предложил, бороться с уменьшением количества населения Украины, методом раздачи паспортов Украины всем желающим.
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Я, конечно, не ксенофоб и вообще-то гуманист, но как же часто вспоминаются Шевченковские Гайдамаки, как жидов резали Гонта и Зализняк в Умани.
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Ага, вспомните, что дальше было в течение нескольких веков
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Неужели реформами могут заниматься только кристально честные люди?! История человечества говорит об обратном
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Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 6641Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun 39 мин.39 минут назад
Співробітники ДБР @dbr_gov_ua та СБУ @ServiceSsu прийшли до Державного експертного центру МОЗ України та оголосити про підозру у сфабрикованій справі директору Тетяні Думенко.
Це ніщо інше, як помста за те, що вона зупинила мільйонні схеми злочинців у погонах.
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Готовьте свои денежки) если они у вас еще есть)
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Ще один дубилет - й.. , твою мать !
Вибачаюсь за матюки , інших слів
немає . Вони тупо заповнюють все
своїми .
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Когнитивный диссонанс. Узеленского говорили, что сбу должно заниматься только внешней защитой государства. Теперь получается что сбу опять лезет в бизнес. А зачем тогда создавались антикоррупционные органы?
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Ух ты, знакомые все лица - не тот ли это Дубилет, который сынок председателя правления Приватбанка?
Совпадение, только и всего. И никакого кумовства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова
 
 
 
 
 
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