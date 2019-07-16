 Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Дубилета представят на брифинге в СБУ.
Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.
"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank (интернет-банк, сооснователем которого является Дубилет. - Ред.) и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - отметил он.
По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с ней.
А те, кого поставил хряк-мародер. Так, что ЗЕ здесь ни при чем.
проф Преображенский
Пеца год работал и никто не критиковал...
Разницу видишь?
Серешь на каждой ветке
Поэтому вы в аутсайдерах находитесь(((
Все проводки по Привату давно в материалах Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377)
Но вы обязательно попытайтесь что то потереть
Плюс еще одна статья не помешает
Вы пользовались услугами iGov? - это там, где можно через интернет записаться на получение паспорта, заказать и получить справку "о несудимости", "о составе семьи" и очень-очень много других функций, ради которых раньше приходилось выстаивать огромные очереди в гос учреждениях
Вы знаете КТО, на волонтерских началах и за свои деньги, создал этот сервис и после, безвозмездно передал в управление государству?
Это всё тот же "холоп коломойши" Дмитрий Дубилет!
Очень вас прошу - перед тем как накидать очередную порцию г...на на вентилятор - #думайТЕ
Співробітники ДБР @dbr_gov_ua та СБУ @ServiceSsu прийшли до Державного експертного центру МОЗ України та оголосити про підозру у сфабрикованій справі директору Тетяні Думенко.
Це ніщо інше, як помста за те, що вона зупинила мільйонні схеми злочинців у погонах.
Вибачаюсь за матюки , інших слів
немає . Вони тупо заповнюють все
своїми .
Совпадение, только и всего. И никакого кумовства.