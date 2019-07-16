EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  4323  88
Материалы по теме:
Все про:КС (1358) декоммунизация (451)

 КС признал конституционным закон о декоммунизации (обновлено)

Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (закон о декоммунизации).

Об этом заявила в Facebook министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, ссылаясь на поступившую к нему информацию, также сообщает о том, что КС признал конституционным статью 7 закона "Об образовании".

"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", - написал Вятрович в своем аккаунте в Twitter.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ні московській заразі в Україні": Под Конституционным судом митинговали против отмены декоммунизации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137802
 
   
 Топ комментарии
 
А заодно і на висловлювання Разумкова про місцеві референдуми щодо пам'ятників всяким жюковим і щорсам?
 показать весь комментарий
 
А как тогда смотрит Уголовный кодекс на действия Гепы?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Вы считали этот закон неконституционным? Нет? Тогда чему удивлены?
 показать весь комментарий
 
 
"конституционнім судом", извините вопрос не ко мне.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда чему удивлены?/ Решение КС не совпадает с трэндом-вектором-направлением решений судов после назначений судей гарантом. -Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов 29.05.19 / Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы/Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Апеляційний адміністративний суд підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору Добронравову / Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи.
 показать весь комментарий
 
 
Мне тоже не нравятся такие решения судов, но это совсем не значит, что они были необоснованные. Чтобы дать им свою субъективную оценку надо как минимум изучить материалы дел и хоть немного разбираться в тонкостях юриспруденции.
К примеру, если переименование московского проспекта основывалось на законе о декоммунизации, то это очень шаткая позиция, т.к. название города юридически не является символом коммунизма или тоталитаризма. Такое решение надо основывать мнением жителей Киева или этого проспекта.
 показать весь комментарий
 
На любое переименование есть решение Киевсовета. Киевсовет имеет право переименовывать. На каком основании гребаный окружной суд почитал его незаконным - это вопрос интересный.
 показать весь комментарий
 
 
Для этого и надо для начала изучить решение суда, чтобы понять его мотивацию. Чесно скажу - не изучал, времени на все катастрофически не хватает...
Может Вы в курсе? Просветите.
 показать весь комментарий
 
 
а назвали то їх в честь кого, камуніздичних хероїв, а щодо решти, то погоджуюсь.
 показать весь комментарий
 
потому что наш конституционный суд уже удивлял...
 показать весь комментарий
 
 
после выборов в ВР изменится состав КС и вот тогда начнётся самое интересное
 показать весь комментарий
 
 
уже началось, а дальше будет скучно - вынос сопли ногами вперед.
 показать весь комментарий
 
 
А как тогда смотрит Уголовный кодекс на действия Гепы?
 показать весь комментарий
 
 
А заодно і на висловлювання Разумкова про місцеві референдуми щодо пам'ятників всяким жюковим і щорсам?
 показать весь комментарий
 
 
"Висловлювання Разумкова" стосувалося переіменування декомунизованих міст та селищ, а не пам"ятників. Чому назву моєму місту (колишній кіровоград) видумувала ВР, а не місцева громада?
 показать весь комментарий
 
 
Потому, что вы за три года так и не смогли ничего придумать, акромя слова из трех букв...
 показать весь комментарий
 
 
У вашого діда питали коли переіменовували в Кіровоград?
 показать весь комментарий
 
 
Лукавите, шановний. Висловлювання Разумкова стосувалося декомунізації.і ви це знаєте. І свідомо написали про перейменування міст, сіл а про вулиці "забули". Я спеціально ще раз перечитав інтерв'ю. А у Харкові окрім відновлення пам'ятника жюкову перейменували іпроспект Григоренка. От така ваша правда зебільська. Там - недомовка, там - перекручування, там - маніпуляція а подекуди - відверта брехня.
 показать весь комментарий
 
 
Молодець! Браво! Так, я не сказав за вулиці! Ще що? А той факт, що вулиці, з яких стерто ганебні імена кровопивць більшовизму, переіменовує саме місцева громада, ві, шановний, мабуть забули? І вчинок Гепи ніяким чином не стосується вислову Разумкова - він стосується лише певної статті кримінального кодексу.
 показать весь комментарий
 
Ні я не забув. А ви щойно запускаєте чергову маніпуляцію. Я ваш пост не заперечив, лише додав ще одного ідейного попутника гепи - Разумкова. Тому не маніпулюйте, якщо вважаєте себе чесною людиною.
 показать весь комментарий
 
 
Не треба в черговий раз перекручувати. Місцева громада повинна мати право на переіменування не лише вулиць. а і назви міст та селищ (це саме те, що казав Разумков).
А стосовно Гепи, то чому він тоді на виборах президента агітував за Порошенко, якщо, з ваших слів, він "попутник Разумкова"?
 показать весь комментарий
 
брехня, що гепа "на виборах президента агітував за Порошенко". Може, щось таке і обіцяв - але, по-ділу, не агітував.
 показать весь комментарий
 
 
Хм . А якщо гепа організує перейменування на Проспект Геббельса , або Беніто ? Згідно вашої позиції він має право .
 показать весь комментарий
 
Так що ваші "зебільскі" перекручування залиште для ваших зебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Ви не за адресою. Я тут знаний порохобот.Чомусь.
 показать весь комментарий
 
 
І ви не за адресою: мені плювати і на порохоботів і на зеботів - я звичайна людина з власною думкою.
 показать весь комментарий
 
Бачите, ваша проблема в тому, що ви - звичайна людина, а на всіх плюєте. А так роблять лише верблюди. Тому ви визначтеся, хто ви. Це важливо, бо до людей люди відносяться по-людськи.
 показать весь комментарий
 
Т.е. Когда (во исполнение решения суда) Гепа бюст Жукова демонтирует?
 показать весь комментарий
 
 
Гепа - "герой" . КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 581 У зели кишка тонка . Он его боится . А на Филатова в Днепре можно наехать .
 показать весь комментарий
 
 
А это уже вопрос к Авакову , и Луценко .
 показать весь комментарий
 
Уважаю иудеев - такого монстра спихнуть гоям в качестве хозяина, назвав его очень добрым и милосердным(Сталин против негО - сопляк с рогаткой))
 показать весь комментарий
 
 
И что? Разумков сказал, что все решают местные референдумы. И клоуну насрать на законы и решения КС.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь нам необходимо быстренько обсудить чья это заслуга - Поршенко или Зеленского...)))
 показать весь комментарий
 
 
Диджитілізація -Олімпійські ігри- смартфонизація пенсіонерів-ура! товарисчи ! ЗЕ- бачив всіх вас в гробу- у білих тапочках!
 показать весь комментарий
 
Канешно Зеленского! Барыги вон уж аж два месица нету...
 показать весь комментарий
 
 
Не "заслуга", а Велика Перемога сивочолого гетьмана!КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1471
 показать весь комментарий
 
 
вы хотели сказать зеленосракого штруделя?
 показать весь комментарий
 
 
Не кажіть так, ви оскорблюєтє ізбранніка 73%-ного народа.
 показать весь комментарий
 
 
А ти що не вважаєш, що це велика перемога Святого Петра? КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6981
 показать весь комментарий
 
Ви щось попутали, Святий Петро - апостол, у ті часи не було комуністів, але були схожі на них і вони повісились.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, хоть так, примусили продажних визнати...
Ще би примусити визнати конституційним Закон про люстрацію (Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року) та мовний закон (ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Знову доведеться тиснути на цих продажних...
 показать весь комментарий
 
 
совсем обыденная новость, не выделенная жирным....представляю, чтобы было, если бы постановил по другому....
 показать весь комментарий
 
 
После 21-го население получит мощную прививку от своей дури!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Воно то так , але довго до голови доходитиме , як у жирафа . Місяців 9 .
 показать весь комментарий
 
ЗЕЛЕНСКОГО В ОДЕССЕ ИСКУПАЛИ В ДЕРЬМЕ https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
 показать весь комментарий
 
 
Там Думбровский по ссылке?
Вчера видел. Смешно таки одесситы подшутили над президентом.) Они умеют шутить. Например хорошо прожарить ватку и назвать - шашлыки "скрепоносец в собственном соку" КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 3199
 показать весь комментарий
 
 
Значит готовят почву для отмены закона о люстрации.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Свиновата, кто там пер на Зе? хавайте, шокожопые
 показать весь комментарий
 
Зебіл, ти вчора пер що КС свинохрякомародерський. КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1995
 показать весь комментарий
 
 
Так а почему жуков стоит в Харькове и нац жены не снесли повторно или от руководства нет отмашки?а самим за идею впадло?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще бы запретить "речьпосполитовскую" символику. Они же нас оккупировали сколько лет, а когда мы защищались, то получили теперь вопли о волынских резнях(на своей территории, мы же к ним не лезли). Ах да, заробитчан же могут вышвырнуть в отместку, а это чревато.... Хорошо хоть Рашка не вышвыривает, братья же как ни как(шоп они пропали) КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1329
 показать весь комментарий
 
Казлов в лаптях, сиди на паРаше и посасывай скрепу ***** 😁
 показать весь комментарий
 
 
У тебя "ник" как раз соответствует тому предмету, в честь которого ты себя назвал так КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 9710
Че, Невзорова смотри.те?)
 показать весь комментарий
 
Скажите, а шо значит это ваше русское "че"?
 показать весь комментарий
 
Повтори це на польській, щоб повіролось, що ти не кацап.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А може на гваделупській?
Я тобі шо, ПЕС шоб за командою х.з. кого гавкати? Повтори собі як тобі це пече. Хоч на суахілі КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 3327
 показать весь комментарий
 
З такою кашею в голові більше не приходь сюди.
 показать весь комментарий
 
Так сейчас Слуга Олигарха в парламенте спокойно внесет в закон нужные изменения и все будет как при "бабушке". Улицы и памятники Ленина,а там и до Сталина недалеко..
 показать весь комментарий
 
 
чекаємо коли почнеться вигнання з українського громадянства колишніх комуністів та конфіскація їх майна
а без цього це пук в повітря
навіть на піар не тягне
 показать весь комментарий
 
 
За порушення Закону кого-небудь гепнуть нарешті по голові табуреткою? Бо це вже не цирк, а балаган. Кожне чмо виставляє свого жукова де заманеться.
 показать весь комментарий
 
 
самый важный вопрос завис в воздухе: кто доберёт подранка в Ха?
 показать весь комментарий
 
Інтерфакс-Україна‏ @InterfaxUkraine

Співзасновника monobank Дубілета призначено радником т.в.о. глави СБУ
Дубилет это тот с кем на двоих беня приват банкротил
 показать весь комментарий
 
 
Значит Хернеса с его памятником кровопийце Тараканову - на помойку!!! И следователей Немышлянского отдела полиции возбудивших уголовные производства вместе с их начальником уволить из полиции НЕМЕДЛЕННО
КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 4465
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У порохоботов непруха, день не задался....а хотя независимо от решения Петиного суда, Зеленский клован
 показать весь комментарий
 
Вот что триста человек с файерами под судом делает
 показать весь комментарий
 
правильная листовка для любителей рыгов и раиси
КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 8088
 показать весь комментарий
 
 
Ще одна **** сивочола . Щось про Литвина , брата дезертира нічого не чути .Відкупились Литвини ,чи нерухомістю поступились ?
 показать весь комментарий
 
Спочатку покладають до пам"ятників квіти...Потім їх зносять...Потім дискотують,правильно це чи ні...Найцікавіше,що то роблять одні і ті ж люди...Шкода лишень,що їх все менше і менше,десь на пів мільйона в рік...Правда,намітилась вже невелика геометрична прогресія в цьому процесі...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС признал конституционным закон о декоммунизации (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх