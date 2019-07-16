 КС признал конституционным закон о декоммунизации (обновлено)

Об этом заявила в Facebook министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.
"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич.
В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, ссылаясь на поступившую к нему информацию, также сообщает о том, что КС признал конституционным статью 7 закона "Об образовании".
"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", - написал Вятрович в своем аккаунте в Twitter.
К примеру, если переименование московского проспекта основывалось на законе о декоммунизации, то это очень шаткая позиция, т.к. название города юридически не является символом коммунизма или тоталитаризма. Такое решение надо основывать мнением жителей Киева или этого проспекта.
Может Вы в курсе? Просветите.
А стосовно Гепи, то чому він тоді на виборах президента агітував за Порошенко, якщо, з ваших слів, він "попутник Разумкова"?
Ще би примусити визнати конституційним Закон про люстрацію (Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року) та мовний закон (ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Знову доведеться тиснути на цих продажних...
Вчера видел. Смешно таки одесситы подшутили над президентом.) Они умеют шутить. Например хорошо прожарить ватку и назвать - шашлыки "скрепоносец в собственном соку"
Че, Невзорова смотри.те?)
Я тобі шо, ПЕС шоб за командою х.з. кого гавкати? Повтори собі як тобі це пече. Хоч на суахілі
а без цього це пук в повітря
навіть на піар не тягне
Співзасновника monobank Дубілета призначено радником т.в.о. глави СБУ
Дубилет это тот с кем на двоих беня приват банкротил