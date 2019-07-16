 КС признал конституционным закон о декоммунизации, - "Интерфакс-Украина"

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.
Ще би примусити визнати конституційним Закон про люстрацію (Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року) та мовний закон (ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Знову доведеться тиснути на цих продажних...
Вчера видел. Смешно таки одесситы подшутили над президентом.) Они умеют шутить. Например хорошо прожарить ватку и назвать - шашлыки "скрепоносец в собственном соку"