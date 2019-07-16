EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  1096  43
Материалы по теме:
Все про:КС (1358) декоммунизация (451)

 КС признал конституционным закон о декоммунизации, - "Интерфакс-Украина"

Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (закон о декоммунизации)

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ні московській заразі в Україні": Под Конституционным судом митинговали против отмены декоммунизации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137802
 
   
 Топ комментарии
 
А как тогда смотрит Уголовный кодекс на действия Гепы?
 показать весь комментарий
 
А заодно і на висловлювання Разумкова про місцеві референдуми щодо пам'ятників всяким жюковим і щорсам?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Вы считали этот закон неконституционным? Нет? Тогда чему удивлены?
 показать весь комментарий
 
 
"конституционнім судом", извините вопрос не ко мне.
 показать весь комментарий
 
 
после выборов в ВР изменится состав КС и вот тогда начнётся самое интересное
 показать весь комментарий
 
 
уже началось, а дальше будет скучно - вынос сопли ногами вперед.
 показать весь комментарий
 
А как тогда смотрит Уголовный кодекс на действия Гепы?
 показать весь комментарий
 
 
А заодно і на висловлювання Разумкова про місцеві референдуми щодо пам'ятників всяким жюковим і щорсам?
 показать весь комментарий
 
 
"Висловлювання Разумкова" стосувалося переіменування декомунизованих міст та селищ, а не пам"ятників. Чому назву моєму місту (колишній кіровоград) видумувала ВР, а не місцева громада?
 показать весь комментарий
 
Потому, что вы за три года так и не смогли ничего придумать, акромя слова из трех букв...
 показать весь комментарий
 
 
У вашого діда питали коли переіменовували в Кіровоград?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. Когда (во исполнение решения суда) Гепа бюст Жукова демонтирует?
 показать весь комментарий
 
 
Гепа - "герой" . КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 581 У зели кишка тонка . Он его боится . А на Филатова в Днепре можно наехать .
 показать весь комментарий
 
И что? Разумков сказал, что все решают местные референдумы. И клоуну насрать на законы и решения КС.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь нам необходимо быстренько обсудить чья это заслуга - Поршенко или Зеленского...)))
 показать весь комментарий
 
 
Канешно Зеленского! Барыги вон уж аж два месица нету...
 показать весь комментарий
 
 
Не "заслуга", а Велика Перемога сивочолого гетьмана!КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1471
 показать весь комментарий
 
 
вы хотели сказать зеленосракого штруделя?
 показать весь комментарий
 
Не кажіть так, ви оскорблюєтє ізбранніка 73%-ного народа.
 показать весь комментарий
 
Ну, хоть так, примусили продажних визнати...
Ще би примусити визнати конституційним Закон про люстрацію (Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року) та мовний закон (ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Знову доведеться тиснути на цих продажних...
 показать весь комментарий
 
совсем обыденная новость, не выделенная жирным....представляю, чтобы было, если бы постановил по другому....
 показать весь комментарий
 
 
После 21-го население получит мощную прививку от своей дури!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕЛЕНСКОГО В ОДЕССЕ ИСКУПАЛИ В ДЕРЬМЕ https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
 показать весь комментарий
 
Там Думбровский по ссылке?
Вчера видел. Смешно таки одесситы подшутили над президентом.) Они умеют шутить. Например хорошо прожарить ватку и назвать - шашлыки "скрепоносец в собственном соку" КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 3199
 показать весь комментарий
 
Значит готовят почву для отмены закона о люстрации.
 показать весь комментарий
 
Свиновата, кто там пер на Зе? хавайте, шокожопые
 показать весь комментарий
 
Зебіл, ти вчора пер що КС свинохрякомародерський. КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1995
 показать весь комментарий
 
Так а почему жуков стоит в Харькове и нац жены не снесли повторно или от руководства нет отмашки?а самим за идею впадло?
 показать весь комментарий
 
Еще бы запретить "речьпосполитовскую" символику. Они же нас оккупировали сколько лет, а когда мы защищались, то получили теперь вопли о волынских резнях(на своей территории, мы же к ним не лезли). Ах да, заробитчан же могут вышвырнуть в отместку, а это чревато.... Хорошо хоть Рашка не вышвыривает, братья же как ни как(шоп они пропали) КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1329
 показать весь комментарий
 
Казлов в лаптях, сиди на паРаше и посасывай скрепу ***** 😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС признал конституционным закон о декоммунизации, - "Интерфакс-Украина"
 
 
 
 
 
 вверх