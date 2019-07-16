 КС признал конституционным закон о декоммунизации, - "Интерфакс-Украина"

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

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