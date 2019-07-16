 Начались собеседования с кандидатами на руководящие должности в Антикоррупционный суд, - Крикливенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель аппарата Высшего антикоррупционного суда Богдан Крикливенко, передает Цензор.НЕТ.

"К работе комиссии привлечены международные эксперты, а именно Антикоррупционной инициативы ЕС и IDLO Украины, а также посетили представители Центр Противодействия Коррупции, которые отдельно мониторят нашу работу", - сказал Крикливенко.

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По его словам, Высший антикоррупционный суд получил 156 заявлений на 9 должностей и сегодня должен определить победителей.







Фото: facebook.com/bohdan.kryklyvenko

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Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.