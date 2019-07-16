 На каком языке говорить - это предмет внутренней дискуссии Украины, а не России в ООН, - Пристайко

Как сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко.
"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем, никто не имеет права и не должен навязывать. Имея в виду "нас", я имею в виду всех украинцев, которые на всех языках говорят на нашей земле. Каким образом обеспечить права национальных меньшинств и каждое желание человека говорить на том языке, который удобнее, который является языком матери. Вместе с тем, каким образом обеспечить преимущественную роль государственного языка - это как раз и есть предмет нашей внутренней дискуссии, а не Российской Федерации в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул Пристайко.
Он также проинформировал, что украинские дипломаты готовы к заседанию и в Офисе Президента, вместе с ними изучались те предложения, которые будут сегодня объявлены нашим представителем в ООН.
Кроме того, заместитель руководителя ОП рассчитывает, что еще до начала заседания Президент четче "прояснит позицию", которая, по его словам, есть, которая выработана, чтобы направить дипломатические усилия.
Также он напомнил, что участие в Совбезе ООН будут и международные партнеры Украины.
Напомним, что делегация РФ созывает сегодня, 16 июля, заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.
Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.
Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.
И кто ее начал.
Я думала він розумніший.
В немає предмету дискусії на якій мові спілкуватись.
Його нав'язують виключно окупаційні сили.
...какой-то....
Виталий Портников: Борьба с украинским языком только начинается "День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение" https://inforesist.org/borba-s-ukrainskim-yazykom-tolko-nachinaetsya/ …
День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение. Атаки на закон со стороны его противников все еще впереди.
Будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, чтобы с помощью очередных псевдоюридических манипуляций заблокировать исполнение это закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого очевидно окажутся далеки от задач государственного строительства. Словом, всем тем, кто в этом строительстве заинтересован, предстоит нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка.
Могут спросить - а почему именно закон их так волнует? Ведь и с украинским языком можно делать все то, чего они так жаждут. Можно перевести на украинский язык популистские лозунги и низкопробные сериалы. Украинский язык не мешает доступу новых старых хозяев страны - олигархов и их представителей во власти к финансовым потокам. Что ж они так? Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Ответить на этот вопрос так же просто, как объяснить, почему Путин напал на Украину в 2014 году. Не хотел, чтобы наша страна шла путем европейской и евроатлантической интеграции. Стремился с помощью войны заблокировать этот процесс. И нельзя сказать, что во всем ошибся.
Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина - временное образование, недоразумение. Эти люди хотели бы, чтобы рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира - ну, в крайнем случае «ужалась» до Галичины. Представления о том, когда это должно произойти, у этих людей могут отличаться. Кто-то считает, что самое замечательное - объединение с современной, путинской Россией. А для кого-то такой союз неприемлем. Зато если Россия станет демократической, то для таких людей потребность в Украине отпадет на следующий день. И, как ни странно, такой взгляд на мир сближает их с Путиным. Они хотят «законсервировать» все цивилизационные процессы в нашей стране. Хотят, чтобы Украина просто «дождалась» «хорошей» России - и была ею поглощена.
Поэтому украинский язык так одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма и те, кто считает себя либералами и «гражданами мира». Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке - потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано «народными республиками» и Крымом.
Поэтому они будут бороться с украинским языком как со своим главным врагом. Возвращение украинцев к своему родному языку оказывается одним из самых важных инструментов строительства независимой Украины и самым настоящим могильным камнем для человеконенавистнической империи, которая никак не хочет умирать. Вот почему с этим языком боролись, когда решения принимались в Санкт-Петербурге. Вот почему занимались русификацией, когда решения принимались в Москве. И вот почему этот язык оказывался изгоем в собственной стране, когда решения стали принимать в Киеве.
Референдум так никто и не провел.
Потому, что предварительные соцопросы показали несогласие с мнением олигархов.
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поржал - Зеленский четче прояснит позицию для дипломатов в ООН. Смешно....