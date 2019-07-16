 На каком языке говорить - это предмет внутренней дискуссии Украины, а не России в ООН, - Пристайко

Как сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко.

"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем, никто не имеет права и не должен навязывать. Имея в виду "нас", я имею в виду всех украинцев, которые на всех языках говорят на нашей земле. Каким образом обеспечить права национальных меньшинств и каждое желание человека говорить на том языке, который удобнее, который является языком матери. Вместе с тем, каким образом обеспечить преимущественную роль государственного языка - это как раз и есть предмет нашей внутренней дискуссии, а не Российской Федерации в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул Пристайко.

Он также проинформировал, что украинские дипломаты готовы к заседанию и в Офисе Президента, вместе с ними изучались те предложения, которые будут сегодня объявлены нашим представителем в ООН.

Кроме того, заместитель руководителя ОП рассчитывает, что еще до начала заседания Президент четче "прояснит позицию", которая, по его словам, есть, которая выработана, чтобы направить дипломатические усилия.

Также он напомнил, что участие в Совбезе ООН будут и международные партнеры Украины.

Напомним, что делегация РФ созывает сегодня, 16 июля, заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.

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