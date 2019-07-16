EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  621  28
Все про:Великобритания (2168) переговоры (3660) США (15120) минские соглашения (2607) нормандская четверка (585) Пристайко (114)

 Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко

Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, заявил 16 июля на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Вопрос расширения нормандского формата обсуждается не первый раз… Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том, чтобы принять участие… Это не тайна, что Канада хотела участвовать, Польша предлагала свои услуги… Формально, официально – нет, не присылали приглашения ни Великобритании, ни Соединенным Штатам принять участие в переговорах в нормандском формате", – заявил Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он добавил, что "нормандский формат – это не Библия, так же, как и минский формат". "Мы не можем с вами бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мира на нашу землю… Если мы увидим, что эти форматы себя исчерпали, мы будем искать другие форматы", – добавил замглавы Офиса президента. Он отметил, что именно об этом в общих чертах давал сигнал президент Украины Владимир Зеленский. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для команды Зеленского разговоры с Путиным - это не табу, - Пристайко

Ранее Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Макрона. 

Источник: https://censor.net.ua/n3137796
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Без бойка и патронов мушка никакой роли не играет
 показать весь комментарий
 
ЗЕбобе ссыкотно!)))
Он еще не извинился на коленях перед Воффай Педофилом за гражданский конфликт и дохлых рязанских десантников...
 показать весь комментарий
 
 
Нормандский формат, давно пора отформатировать.
Собственно, как и минский формат.
 показать весь комментарий
 
 
ПОЧЕМУ ? "сватов" показывают , а на проблемы гос. безопасности страны забили ?
 показать весь комментарий
 
 
Потому што нарід устав от проблєм. Йому хоцця бєззаботной жизні.
 показать весь комментарий
 
это просто наш Придурок для зебилов сделал ролик. НА..БАЛ как всегда.
 показать весь комментарий
 
Лягте на пол три-четыре
Выполняйте правильно движения...
 показать весь комментарий
 
Упс
зверніть увагу на висоту джипа, який проїзжав поруч Тесли ЗЕ, вас нічого не напрягло?

Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4960
 показать весь комментарий
 
поставили Теслу на велосипедик, как вафля обещала.
 показать весь комментарий
 
Зеля перед виборами обіцяв нормандський формат, але спершу побіг домовлятися і плазувати перед кацапами.
 показать весь комментарий
 
 
США не нравится что марионеткой управляет человек Коломойского... Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8363

Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2707 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 2 ч.2 часа назад
СМИ: Визит Зеленского в США переносится из-за Богдана «Американцы были против Богдана из-за его связи с Игорем Коломойским.
И прислали сигнал именно таким образом» https://inforesist.org/smi-vizit-zelenskogo-v-ssha-perenositsya-iz-za-bogdana/ …
Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6789
 показать весь комментарий
 
 
Шо то за чорт на лівому плечі нашіптує?
 показать весь комментарий
 
Oljik - здесь главное не что, а как...

На ушко шепчет Богдан нашему гетману Вове прижавшись....
Не стесняется вот так унижать...
А все понимают - это его Вовка...
 показать весь комментарий
 
Чтобы не мешал попыткам Трампа вынуть руку Коломойского и вставить свою.
 показать весь комментарий
 
Alex Lodje - ну да...

Там много рук уже пытается протиснуться....
Кто сумеет - того и марионетка...
Вот так и бывает, когда личности нет...., а есть глупенькая кукла...
 показать весь комментарий
 
да, интересные дела у вас творились. Канада, ЮК, штаты и Польша хотели, но кто-то не хотел, Зеля или Юля, может и Михо. проклятые агенты кремля слушали голоса из-за поребрика и фрау риббентроп. и точно такая же история с официальным запросом в МО США о закупке оружия. астанавитесь, реваншисты!
 показать весь комментарий
 
Було розірвано 8 сорочок перед виборами, що Нармандський формат буде замінено на Будапештський. Вже ніт? Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4431
 показать весь комментарий
 
 
Пецу и вову ***** устраивал минский формат
 показать весь комментарий
 
Видать Х*йло перезвонил Зеленскому и навтыкал ему люлей...
 показать весь комментарий
 
смешно представить 2х метрового Трампа в одной компании с этими двумя сморчками 158 см. посадит на коленки и будет качать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко
 
 
 
 
 
 вверх