 Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Все начинается с людей. У него как у президента главная сейчас проблема - как подобрать подходящих людей, как не ошибиться в кадровом назначении. Поставить профессиональных, патриотических и порядочных людей, которые подняли бы экономику и изменили ее модель в принципе, чтобы мы от сырьевого придатка вернулись к индустриально-инновационному развитию. Людей, которые начали бы строить настоящую сильную армию. Стратегическими резервами восстановили военно-промышленный комплекс там, где мы можем еще спасти его и создать. У нас есть прекрасные образцы, но нужна государственная поддержка, привлечение инвестиций. Кстати, есть рынок третьего мира, которому мы можем продавать все это", - сказал Смешко.
Кроме того политик отметил, что информационная безопасность должна стать наступательной.
"Дальше – военно-дипломатическая сфера и вообще политико-дипломатическое направление. Министерство иностранных дел должно превратиться в наиболее профессиональное государственное учреждение. Информационная безопасность, причем наступательная безопасность извне, а не только внутреннее информационное пространство", - сказал Смешко.
Во время разговора лидер партии "Сила и Честь" согласился с первым президентом в том, что Зеленскому надо брать только систему и большие вопросы.
"Как гарант Конституции, у него есть огромные рычаги, даже Служба безопасности. Она подчинена ему. Если профессионально ее почистить, просто ребята зашли бы в Антимонопольный комитет и спросили, как выполняется антимонопольное законодательство... И изменилась бы тарифная политика. Главная лакмусовая бумажка - это наличие в стране среднего класса. Он должен расти, должно расти благосостояние, бедность должна быть преодолена. Все эти рычаги если на системном уровне запустить, то поверьте мне, через полгода Украину нельзя будет узнать", - отметил Смешко.
Ты ж вроде взрослый, а до сих пор в сказки про доброго царя веришь.
а вместо этого наркоманда аферистов и беглых рыгов
и модный гладибородько на тесле вместо свитера и с нарідом на велике
НАБРАЛО 6% НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ТЕПЕРЬ КОРЧИТ ЭКСПЕРТА
Впрочем это касается всех бывших и настоящих президентов
Я в таких випадках зажди згадую Польшу та її реформи в 90-тих минулого століття. І всім пропоную згадати рейтинги Валенси, Мазовецького і Бальцеровича на початок їхньої каденції та через 5 років, коли вони попрощалися з владними урядовими кабінетами. Вони, ті рейтинги названих - і сьогодні принципово не відрізняються від тодішніх.
Але: де Польща і поляки зараз... а де Україна, яка впродовж 23-х років відмовлялася від реформ... Да, відмовлялась не власне сама держава Україна, а особи, які її очолювали...
Ибо система ,а также власть и деньги портят человека
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці.
Микола Княжицький, - https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
то уже попахивает не только ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ,но и уголовным расследованием.Кучму -прочь из "миских переговоров",поскольку он там представляет бизнес своего коллаборациониста-зятя,а не интересы Украины.
Та то такоє. Нашим 75% - Та хоч повіситися, лиш би не втопитися! )))
Чим вам так Порошенко насолив, шо вибрали цього йолопа??? Це ж як поміняти старі штани на "зовсім без штанів".