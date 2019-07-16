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 Политика Украины
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 Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского

У Владимира Зеленского, как у президента, сейчас главная проблема - как подобрать подходящих людей и не ошибиться в кадровом назначении.

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Все начинается с людей. У него как у президента главная сейчас проблема - как подобрать подходящих людей, как не ошибиться в кадровом назначении. Поставить профессиональных, патриотических и порядочных людей, которые подняли бы экономику и изменили ее модель в принципе, чтобы мы от сырьевого придатка вернулись к индустриально-инновационному развитию. Людей, которые начали бы строить настоящую сильную армию. Стратегическими резервами восстановили военно-промышленный комплекс там, где мы можем еще спасти его и создать. У нас есть прекрасные образцы, но нужна государственная поддержка, привлечение инвестиций. Кстати, есть рынок третьего мира, которому мы можем продавать все это", - сказал Смешко.

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Кроме того политик отметил, что информационная безопасность должна стать наступательной.

"Дальше – военно-дипломатическая сфера и вообще политико-дипломатическое направление. Министерство иностранных дел должно превратиться в наиболее профессиональное государственное учреждение. Информационная безопасность, причем наступательная безопасность извне, а не только внутреннее информационное пространство", - сказал Смешко.

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Во время разговора лидер партии "Сила и Честь" согласился с первым президентом в том, что Зеленскому надо брать только систему и большие вопросы.

"Как гарант Конституции, у него есть огромные рычаги, даже Служба безопасности. Она подчинена ему. Если профессионально ее почистить, просто ребята зашли бы в Антимонопольный комитет и спросили, как выполняется антимонопольное законодательство... И изменилась бы тарифная политика. Главная лакмусовая бумажка - это наличие в стране среднего класса. Он должен расти, должно расти благосостояние, бедность должна быть преодолена. Все эти рычаги если на системном уровне запустить, то поверьте мне, через полгода Украину нельзя будет узнать", - отметил Смешко.

Источник: https://censor.net.ua/n3137794
 
 
 Топ комментарии
 
От этой лысой головы с претензией на опытность тошнит меня уже. Идите, пан смешливый, в баню.
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Бля,бутусик решил каждый день пиарить этого агента чука,деньги для подонков точно не пахнут.
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Так это не только у Зеленского такая проблема!
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все верно-если отталкиваться от того-что СВИТА ИГРАЕТ КОРОЛЯ....
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лол, так для сопли это не проблема, а способ отмывания бабла.
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смешно,смешко...у зелебени главная задача выиграть распилиаду...только сегодня заявил.а ты про какое то индустриально-инновационное развитие
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Гыга, тебе то какое горе от того? Ты при Пэтре был нищебродом и при Зеленском им же останешся. Или ты ждал мгновения, когда Пэтька увидит, как ты за него тут на Цензоре последние свои труселя рвал и осыплет тебя дарами?Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 216
Ты ж вроде взрослый, а до сих пор в сказки про доброго царя веришь.Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 1197
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не,не верю...потому и не в 73%,куда ты всех завлекаешь
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ожидания vs реальность
а вместо этого наркоманда аферистов и беглых рыгов
и модный гладибородько на тесле вместо свитера и с нарідом на велике
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ОТКУДА ОНО ВЫЛЕЗЛО? Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 5733
НАБРАЛО 6% НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ТЕПЕРЬ КОРЧИТ ЭКСПЕРТА
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Кто погубил рейтинг Порошенка ? Бигус с его расследованиями о свинарчуках, луценко полудурок очкастый, та и некоторые люди с окружения порошенка.
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Та какой там шарий! У порошенка на шария есть андрей полтава.
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Кто на радость Путину погубил рейтинг Порошенка...
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Да нет,Путин надеялся на Пётра,но не вышло-Украина не Россия
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Кто,кто конечно сам ибо он расставлял своих людей на посты
Впрочем это касается всех бывших и настоящих президентов
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Рейтинг Порошенка погубила необхідність реформування України, та й ще в умовах війни. І не тільки Порошенка, а й Яценюка і Гройсмана.

Я в таких випадках зажди згадую Польшу та її реформи в 90-тих минулого століття. І всім пропоную згадати рейтинги Валенси, Мазовецького і Бальцеровича на початок їхньої каденції та через 5 років, коли вони попрощалися з владними урядовими кабінетами. Вони, ті рейтинги названих - і сьогодні принципово не відрізняються від тодішніх.
Але: де Польща і поляки зараз... а де Україна, яка впродовж 23-х років відмовлялася від реформ... Да, відмовлялась не власне сама держава Україна, а особи, які її очолювали...
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Сам Порох себя в торбу и загнал. А Бигус, Шарий и т.д. просто эффектно этим воспользовались.
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Почему все говорят правильные вещи,а делают по указке олигархов
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ПОТОМУ ЧТО "КТО ДЕВУШКУ УЖИНАЕТ - ТОТ ЕЁ И ТАНЦУЕТ"
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а я считаю, шо смишко кгбшный питушара, распиареный лысой вангой на 112 и нюсван мертвечуковских аналах!
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Правильно считаешь
Ибо система ,а также власть и деньги портят человека
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Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України

Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці.
Микола Княжицький, - https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
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***,бутусик решил каждый день пиарить этого агента чука,деньги для подонков точно не пахнут.
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Он себя имеет в виду, но у ЗЕли есть кому лейтенантские звания присваивать...
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От этой лысой головы с претензией на опытность тошнит меня уже. Идите, пан смешливый, в баню.
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..и с самого начала " в шею гнать" Сощуренного,которого,вероятней всего,ему всучил Коломойский.Пресс-секретарь сделала опасные для авторитета Украины заявления и ОТКАЗАЛАСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,а э
то уже попахивает не только ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ,но и уголовным расследованием.Кучму -прочь из "миских переговоров",поскольку он там представляет бизнес своего коллаборациониста-зятя,а не интересы Украины.
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как раз с подбором у "зе" все хорошо,74% наподбирал
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пирамидный генерал , партия Гандонов- писателей фантастов
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Как бы ещё до избрания Зеленского, было понятно, что толковых профессионалов у него в команде раз, два о обчёлся. А вот на счёт армии я чего-то недопонял. Что значит "начали бы строить настоящую сильную армию"? Так вроде уже построили. Даже Петро рапортовал, что "наша армия одна из сильнейших на континенте"...
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Очередные победные сказки для лохов
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- У кожного свої недоліки! (с) )))
Та то такоє. Нашим 75% - Та хоч повіситися, лиш би не втопитися! )))
Чим вам так Порошенко насолив, шо вибрали цього йолопа??? Це ж як поміняти старі штани на "зовсім без штанів".
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Продавец идиотских пирамидок - это самое то.
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Все що виходить від Гордона ганьбить Україну. Смішко корумпований мерзотник якого з ганьбою змушені були виперти з СБУ, бо те що він витворяв на цій посаді обурювало всіх. Саме Смішко кришував корпорацію екстрасенсів Гордона. Хай навіки будуть прокляті обидва в своїх дітях...
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