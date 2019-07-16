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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ВОЗ (112) корь (208)

 Украина по данным за 2018 год возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью, - ВОЗ

Украина - лидер в десятке стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью.

Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, пишут Новости ООН, передает Цензор.НЕТ.

В 2018 года в мире было зарегистрировано почти 350 тыс. случаев заболевания корью, что более чем в два раза превышает показатели 2017 года.

"Корь - это индикатор, который в режиме реального времени отражает ситуацию с вакцинацией в разных странах", - сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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По ее словам, корь легко распространяется, а вспышки этого заболевания происходят там, где население не охвачено прививками из-за отсутствия доступа к вакцинам, их высокой стоимости или, в некоторых местах, просто беспечности.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для вакцинации каждого ребенка", – добавила она.

"По данным на 2018 год, Украина возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Несмотря на то, что сегодня стране удалось вакцинировать более 90 процентов детей грудного возраста, на протяжении нескольких лет охват вакцинацией был низким, в результате чего большое число детей старшего возраста и взрослых оказались в группе риска. Для сравнения в 2010 показатель вакцинации от кори на Украине составил всего 56 процентов", - сообщили в ВОЗ.

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"В ряде других стран с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем охвата прививками проживают значительные по численности группы людей, в прошлом не привитые против кори. Это является примером того, что в долгосрочной перспективе низкий охват вакцинацией или наличие отдельных местных сообществ с непривитым населением могут привести к вспышкам опасных заболеваний", - добавили в организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3137793
 
 
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- БУДЕТЕ ПИСАТЬ "НА УКРАИНЕ"
- МЫ БУДЕМ ПИСАТЬ "НА РОССИИ"!!!
- Ну пиши на здоровье
- ТЫ ЧО НИПОНЯЛ?! НА РОССИИ БУДЕМ ПИСАТЬ! ВСЕЙ СТРАНОЙ! - Да пиши как хочется, мне ***** - ВСМЫСЛИЙ?!?!
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Ну хоть в чём-то мы лидируем . Украина по данным за 2018 год возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6222 Я думаю , что в стране 40% не очень умных людей .
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Если что, то даже платная вакцина для прививки, будет подешевле места на кладбище...
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Надо прививаться, берите с нас пример.
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Хоть что-то у нас больше, чем у других. Україна за даними за 2018 рік очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6703
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина по данным за 2018 год возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью, - ВОЗ
 
 
 
 
 
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