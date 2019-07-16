 Украина по данным за 2018 год возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью, - ВОЗ

Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, пишут Новости ООН, передает Цензор.НЕТ.

В 2018 года в мире было зарегистрировано почти 350 тыс. случаев заболевания корью, что более чем в два раза превышает показатели 2017 года.

"Корь - это индикатор, который в режиме реального времени отражает ситуацию с вакцинацией в разных странах", - сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова

По ее словам, корь легко распространяется, а вспышки этого заболевания происходят там, где население не охвачено прививками из-за отсутствия доступа к вакцинам, их высокой стоимости или, в некоторых местах, просто беспечности.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для вакцинации каждого ребенка", – добавила она.

"По данным на 2018 год, Украина возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Несмотря на то, что сегодня стране удалось вакцинировать более 90 процентов детей грудного возраста, на протяжении нескольких лет охват вакцинацией был низким, в результате чего большое число детей старшего возраста и взрослых оказались в группе риска. Для сравнения в 2010 показатель вакцинации от кори на Украине составил всего 56 процентов", - сообщили в ВОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном

"В ряде других стран с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем охвата прививками проживают значительные по численности группы людей, в прошлом не привитые против кори. Это является примером того, что в долгосрочной перспективе низкий охват вакцинацией или наличие отдельных местных сообществ с непривитым населением могут привести к вспышкам опасных заболеваний", - добавили в организации.