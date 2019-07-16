 Бекирова не перевели в больницу, он в медсанчасти СИЗО оккупированного Симферополя, жалуется на судороги, - адвокат Ладин

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал его адвокат Алексей Ладин, информирует Цензор.НЕТ.

"Эдем Бекиров находится в медсанчасти 3 при следственном изоляторе Симферополя. Ни в одну гражданскую больницу его не переводили, несмотря на то, что ЕСПЧ требует провести независимый осмотр. И Москалькова с Денисовой об этом якобы договорились, но Эдем Бекиров продолжает находиться в СИЗО. Я сегодня посетил его в СИЗО, состояние его здоровья, по его словам, очень тяжелое, у него обострился ряд хронических заболеваний. В течение нескольких суток он переживает сильные судороги в теле и в ноге, плюс у него большие проблемы с сердцем - высокая аритмия сердца", - рассказал Алексей Ладин.

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По его словам, Бекиров старается не двигаться, чтобы не было серьезных последствий.

"Плюс, несмотря на то, что ему подняли дозу инсулина, уровень сахара в его крови очень высокий - от 12,5 до 14,5. При норме, если не ошибаюсь, 8. При 16 уже возможна диабетическая кома, он почти не ест, чтобы уровень сахара в крови не повышался", - добавил адвокат.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

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